Сдавать ли в октябре 2023 года Персонифицированные сведения на работников

Персонифицированные сведения на работников сдаются в налоговую инспекцию ежемесячно по форме, которая утверждена приказом ФНС от 29 сентября 2022 № ЕД-7-11/878@.

Право не сдавать отчет «Персонифицированные сведения на работников» в составе квартальной отчетности предоставлено бухгалтерам в письме ФНС от 6 марта 2023 года № БС-4-11/2593@. Это позиция ФНС согласована с Минфином письмом от 28 марта 2023 г. № БС-4-11/3700@.

Налоговики позволили не сдавать Отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» за каждый третий месяц квартала, сославшись на то, что по итогам каждого квартала сдается РСВ, в которой есть сведения, идентичные отчету о персданных.

Точнее, форма персонифицированных сведений содержит показатели идентичные показателям раздела 3 формы РСВ, а именно Ф.И.О., СНИЛС, сумму выплат и иных вознаграждений.

Бухгалтеру важно сдавать персонифицированные сведения о физических лицах только за первый и второй месяцы расчетного (отчетного) периода — квартала.

За третий месяц каждого квартала, когда сдается РСВ, отдельно сдавать отчет по перссведениям не требуется. Но, если вы для перестраховки сдаете этот отчет — это не запрещено. Решать вам!

Вы вправе сдавать отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» ежемесячно, без перерывов. Согласно нашему опросу 70% бухгалтеров перестраховываются и сдают его.

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