Перечень прямых расходов по налогу на прибыль: как считает Минфин, ФНС и суды

Перечень прямых расходов с точки зрения НК и Минфина

В соответствии с п. 1 ст. 318 НК в целях исчисления налоговой базы налогоплательщик может учитывать расходы 2 типов: прямые и косвенные. К первым законодатель относит:

материальные затраты, связанные с покупкой сырья либо материалов, которые задействуются в производстве либо оказании услуг и являются при этом основой производственного процесса (п. 1 ст. 318, подп. 1, 4 п. 1 ст. 254 НК);

зарплату сотрудников, которые непосредственно участвуют в выпуске товаров либо предоставлении услуг;

взносы в государственные фонды, начисляемые на зарплату;

амортизацию по основным средствам, которые задействуются при выпуске товаров либо предоставлении сервисов.

Прочие расходы, кроме внереализационных, НК относит к косвенным.

Минфин рекомендует налогоплательщикам включать в структуру прямых расходов издержки, формирующие себестоимость продукции, и отражать их установленным образом в бухгалтерском учете. Данную позицию ведомство изложило в письме от 14.05.2012 № 03-03-06/1/247.

В бухучете издержки, формирующие себестоимость, чаще всего отражаются на таких счетах, как 20, 23 и 25. При этом показатели по дебету счетов 23 и 25, как правило, ежемесячно переносятся на счет 20.

Вместе с тем законодатель устанавливает, что налогоплательщик может самостоятельно фиксировать в своей учетной политике перечень расходов, относящихся к прямым, в целях налогообложения (п. 2 ст. 318 НК).

Дело в том, что прямые расходы могут быть использованы для уменьшения налоговой базы только после того, как выпущенный фирмой товар либо услуга будут реализованы, в то время как косвенные можно задействовать в целях оптимизации налогообложения в том же месяце, когда они были совершены.

Важно! Перечень перечисленных выше типов издержек не является закрытым — они могут быть дополнены иными расходами. При этом расширение данного перечня в интересах скорее налоговиков, чем налогоплательщиков. Большинство фирм все же стремятся сводить к минимуму текущую платежную нагрузку и потому стараются отнести как можно больший объем расходов к косвенным.

Таким образом, ключевой вопрос в части определения перечня прямых издержек, который волнует многие предприятия следующий: каковы законные способы максимального сужения спектра соответствующих расходов? Рассмотрим, каким образом фирма может подойти к его разрешению.

Сокращаем перечень прямых расходов

Насколько свободной может быть организация в части определения перечня конкретных разновидностей прямых расходов?

Существует точка зрения, согласно которой налогоплательщик имеет полное право определять перечень прямых издержек так, как посчитает нужным. Например, ориентируясь на извлечение наибольшей коммерческой выгоды.

Подобной позиции в ряде случаев придерживаются также официальные инстанции и суды (постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.10.2011 № А56-55568/2010).

Важно! Отнесение издержек к прямым либо косвенным всегда должно быть обоснованно (письма Минфина от 22.03.2021 № 03-03-06/1/20225, от 26.06.2020 № 03-03-07/55268, определение КС от 25.04.19 № 876-О, письмо ФНС от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952) и не может к тому же противоречить положениям НК (определение ВАС от 13.05.2010 № ВАС-5306/10).

Гораздо проще сужать перечень прямых расходов тем фирмам, которые выпускают относительно немного разновидностей продукции, и совсем просто, если речь идет всего об 1 типе товаров. В этом случае к косвенным можно относить практически любые непроизводственные издержки, например те, которые связаны с арендой или зарплатой персонала, не вовлеченного в процесс выпуска товаров.

Отметим, что политика сокращения перечня прямых издержек не всегда может рассматриваться как приносящая экономическую выгоду. Это может прослеживаться в 2 аспектах:

Во-первых, предприятие может выпускать товары с выраженным сезонным спросом, например мороженое или прохладительные напитки. В этом случае фирме может быть выгоднее сокращать налоговую базу именно в период менее интенсивных продаж — за счет сумм, не зачтенных в уменьшение налогов в теплое время года.

Во-вторых, размер сумм, доступных для использования к уменьшению налоговой базы, не всегда адекватен налоговым и репутационным рискам, которые могут возникнуть при тех или иных манипуляциях с определением прямых и косвенных расходов. Фирме может быть попросту выгоднее воспользоваться уменьшением налога чуть позже, чем тратиться на судебное противостояние с ФНС и впоследствии восстанавливать имидж на рынке.

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Соотношение прямых и косвенных расходов: позиция ФНС и судов

В связи с чем же подобные прецеденты, связанные с судебными исками к ФНС, могут возникать? Чаще всего с тем, что налоговики признают включение компанией тех или иных расходов в косвенные необоснованным.

В этом случае ФНС попросту доначисляет налог на прибыль, как если бы соответствующие издержки были прямыми, и обязует фирму его уплатить. Однако у налогоплательщика всегда есть шанс отстоять правомерность своих действий и неправоту ФНС в суде.

Пример 1

Известен судебный прецедент, в рамках которого ВАС признал правомерной негативную оценку судами предыдущих инстанций подхода ФНС к классификации расходов одной из фирм, которая выпускает бумагу и картон (подробнее об этом прецеденте можно узнать, ознакомившись с определением ВАС от 19.10.2011 № ВАС-13628/11).

Налоговики посчитали, что фирма не имела права включать в структуру косвенных расходов издержки, связанные с выпуском упаковки для производимых ею пачек бумаги.

Данные расходы, как посчитала ФНС, должны были рассматриваться как прямые и не могли быть использованы в уменьшение налоговой базы в соответствующем периоде.

Однако арбитры первых инстанций не согласились с мнением ФНС, поскольку было установлено, что упаковка не является обязательным компонентом производственного цикла, в рамках которого фирма выпускает бумагу. Упаковка, как установили суды, — это скорее сопутствующий компонент поставки, который даже не учитывается при взвешивании товара перед размещением на складе.

Отметим, что в ряде случаев обособленность выпускаемого продукта от упаковки суд может признать и не столь очевидной, как в рассматриваемом выше случае.

Пример 2

Президиум ВАС в постановлении от 02.11.2010 № 8617/10 установил, что затраты на покупку тары, этикеток, а также крышек завода по выпуску алкогольной продукции и продуктов питания должны рассматриваться как прямые расходы. Дело в том, что соответствующие компоненты, как посчитал суд, не могут рассматриваться как сопутствующие относительно технологии выпуска того или иного товара соответствующих категорий.

Итоги

Итак, на что при определении перечня прямых издержек предприятия следует обращать внимание в первую очередь: