Необходимо сразу отметить, что обновленная статья 209 ТК содержит самостоятельное определения понятия «средство индивидуальной защиты».

Это «средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения». Ранее действовало единое определение для средств индивидуальной и коллективной защиты.

Статья 221 ТК устанавливает новый подход к порядку обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Она предусматривает, что «нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки профессиональных рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии такого представительного органа)».

Новацией этой статьи ТК является термин «единые Типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

На нем хотелось бы остановиться более детально.

В настоящее время существуют и пока еще применяются около 70 типовых отраслевых норм (ТОН) бесплатной выдачи сертифицированных СИЗ, которые в разное время были разработаны Ассоциацией «СИЗ», отраслевыми профсоюзами и другими структурами. Они были утверждены приказами Минтруда, часть из которых прошла регистрацию в Минюсте. ТОН являются нормативными правовыми актами, требования которых подлежат обязательному исполнению.

В ТОН упоминается более 350 видов СИЗ, многие из которых не отражены в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

Описание СИЗ в существующих типовых нормах (более 2870 позиций) также не соответствует требованиям ТР ТС 019/2011. Кроме того, в ТОН имеется ряд СИЗ, не входящих в приложение № 5 указанного технического регламента (более 90 позиций).

Существующая система обеспечения работников СИЗ в соответствии с ТОН охватывает только 60% существующих профессий (4844 из 8141) и не в полном объеме соответствует подходам, предусмотренным при проведении специальной оценки условий труда (СОУТ), а также при внедрении новых механизмов по оценке и управлению профессиональными рисками.

Наименования профессий и должностей в ТОН не соответствуют Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), который введен в действие постановлением Госстандарта от 26.12.1994 (с учетом последующих изменений и дополнений). В различных нормах одинаковые профессии прописаны не единообразно и часто некорректно. В ряде существующих ТОН применяются различные нормы выдачи на год для однотипных СИЗ и сходных профессий.

Также в ТОН встречается как избыточность выдаваемых СИЗ, так и их недостаточность для конкретной профессии.

Наглядным примером может быть ситуация по нормам обеспечения СИЗ водителей. Они имеются в 37 ТОН, включают 1248 строк, охватывают 185 видов работ и 381 позицию СИЗ.

Так, в частности, приказ Минтруда от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий» предусматривает выдачу водителям следующих СИЗ:

11. Водитель При управлении грузовым, специальным автомобилем, автокраном и тягачом: Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Перчатки с полимерным покрытием 6 пар При управлении автобусом, легковым автомобилем и санавтобусом: Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Перчатки с точечным покрытием 12 пар Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные При перевозке опасных грузов: Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 шт. Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар Щиток защитный лицевой или до износа Очки защитные до износа Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее до износа 12. Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара Перчатки с полимерным покрытием 6 пар Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее до износа 13. Водитель электро- и автотележки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

По профессии «водитель» наименования специальной одежды и средств защиты рук (перчатки с полимерным покрытием) не соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011. Не предусмотрены средства защиты ног, кроме сапог резиновых или из полимерных материалов с защитным подноском, которые не требуется водителю, в то же время отсутствует обувь кожаная для повседневной носки.

Щиток защитный лицевой — водителю не требуется. По очкам защитным не указаны их защитные свойства. Срок эксплуатации (носки) для очков и щитка установлены до износа, однако, как это проверяется, не ясно. Это делает нормы выдачи некорректными. В ТОН включены средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее – зачем они водителю сквозной профессии — не ясно.

Аналогичная ситуация по водителю погрузчика, где применяется некорректное наименование специальной одежды и средств защиты рук. В ТОН присутствуют сапоги резиновые с защитным подноском — однако отсутствует обувь кожаная, для повседневной носки.

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее — согласно ТОН полагается к выдаче всем водителям погрузчика — вне зависимости от характера производства, полностью отсутствуют СИЗ головы и лица.

Для водителя электро- и автотележки не предусмотрены СИЗ ног, головы и лица.

При этом система утверждения и введения ТОН приказами Минтруда не позволяла оперативно вносить в них изменения, несмотря на постоянное развитие и появление новых СИЗ с улучшенными/инновационными свойствами.

Наличие этих недостатков создавало сложности для работодателей и не всегда позволяло качественно решить вопросы обеспечения работников современными, комфортными и надежными СИЗ и в совокупности поставило на повестку дня вопрос о необходимости введения новых концептуальных подходов в нормировании процедур выдачи работникам СИЗ, внедрения единых ЕТН.

Переход от типовых отраслевых норм обеспечения работников СИЗ к ЕТН — принципиально новый подход, основанный на выявленных опасностях и оценке уровней профессиональных рисков на рабочем месте.

Среди преимуществ ЕТН в сравнении с ТОН можно отметить следующие:

ЕТН — это единый документ выдачи СИЗ для организаций всех видов экономической деятельности;

включают в себя единые коды профессий (должностей) в соответствии с ОК 016-94;

имеют сгруппированные с учетом наименований и категорий профессии перечни выдаваемых СИЗ;

включают в себя единые наименования СИЗ (290 позиций), соответствующие ТР ТС 019/2011;

позволяют обеспечить единые нормы выдачи на год для однотипных видов СИЗ;

дают возможность дополнительного подбора СИЗ с учетом выявленных опасностей на конкретном рабочем месте.

Для подбора необходимых работнику СИЗ и смывающих средств в соответствии с ЕТН необходимо пройти процедуру из 3 шагов:

1. Подбор минимально необходимого набора СИЗ по профессии (должности) работника (в соответствии с приложением № 1 к приказу Минтруда № 767н).

На первом этапе следует сформировать базовый комплект СИЗ. На основании штатного расписания организации следует выбрать из указанного приложения все профессии (должности), представители которых трудятся в организации, исключив инженерно-технический персонал (для них данное приложение выдачу СИЗ не регламентирует);

2. Подбор СИЗ исходя из идентифицированных опасностей на рабочем месте (в соответствии с приложением № 2 к приказу Минтруда № 767н).

В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте (не включенных в приложение № 2) работник обеспечивается СИЗ, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей.

3. Подбор ДСИЗ и смывающих средств исходя из выявленных загрязнителей и видов работ (в соответствии с приложением № 3 и № 4 к приказу Минтруда № 767н).

Выбор ДСИЗ и смывающих средств осуществляется исходя из выявленных производственных загрязнителей и видов выполняемых работ на рабочем месте, что также должно быть отражено в результатах ОПР (в противном случае подбор ДСИЗ и смывающих средств осуществить не представляется возможным).

Последовательное прохождение всех перечисленных этапов позволит работодателю планомерно перейти на риск-ориентированный подход в обеспечении работников СИЗ в соответствии с ЕТН, и, соответственно, уйти от «списочного» подхода предоставления СИЗ, которые зачастую избыточны, на адресный подход, где защита работника определяется на основе его трудовых функций, применяемого оборудования материалов и фактических условий труда.

При выборе СИЗ следует учитывать присутствующие на рабочих местах опасности и факторы, связанные с выполнением работ, а также необходимый для обеспечения комплексной защиты набор защитных свойств СИЗ, указанный в эксплуатационной документации изготовителя.

Что особенно важно, при выборе СИЗ следует учитывать соответствие назначения СИЗ производственной среде, выполняемой работе, продолжительности работы, особенностям пользователя, совместимость конкретного вида СИЗ с другими используемыми работниками средств защиты.

Например, при выборе СИЗ для защиты от вибраций необходимо сопоставлять результаты производственного контроля или СОУТ с показателями эффективности виброзащиты данного СИЗ, указанными в эксплуатационной документации изготовителя и документе о подтверждении соответствия.

При выборе СИЗ органов слуха необходимо сопоставлять уровень шума, измеренный при проведении производственного контроля или СОУТ с защитными свойствами выбираемого СИЗ (степенью ослабления шума — акустической эффективностью), указанными в эксплуатационной документации производителя и документе о подтверждении соответствия.

При разработке ЕТН эксперты исходили из того, что на любом рабочем месте работающий человек должен обладать, как минимум, базовым комплектом СИЗ, включающим в обязательном порядке одежду специальную защитную, средства защиты ног, средства защиты головы, рук, дерматологические защитные средства.

Проведенный анализ показал, что значительная часть профессий нуждается в минимальном наборе СИЗ и таких профессий более 2 тысяч.

Так из 492 машинистов упоминаемых в ТОН только одна профессия — 13660 «машинист гидроагрегатов» согласно приказа Минздравсоцразвития от 25.04.2011 № 340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (пункт 53), нуждается в выдаче комплекта для защиты от электрической дуги. Всем остальным машинистам достаточно минимального комплекта СИЗ.

В завершении необходимо отметить, что согласно Правилам обеспечивать работников СИЗ по действующим ТОН можно будет в течение установленного переходного периода — до 31 декабря 2024 года. В этот период работодатель вправе самостоятельно решать, как он будет обеспечивать защиту своих работников - по ТОН или по ЕТН.

С 1 января 2025 года обеспечение работников СИЗ согласно ТОН прекращается.

Обеспечивать работников СИЗ работодатель обязан будет исключительно на основании ЕТН с учетом результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии), требований правил по охране труда, паспортов безопасности при работе с конкретными химическими веществами и иных документов, содержащих информацию о необходимости применения СИЗ.

Внедрение всего нового, в том числе переход от ТОН на ЕТН процесс сложный, вместе с тем переход на ЕТН позволит работодателю организовать эффективную и комплексную защиту работников от вредных факторов и опасностей, точно подобрать нужные СИЗ, учитывая уровень защиты, который они обеспечивают и оптимизировать затраты организации на закупку СИЗ.

Учитывая это, Ассоциация «СИЗ» регулярно выступает с разъяснениями новых правил выдачи СИЗ, порядка применения ЕТН и дает участникам все необходимые консультации для правильной организации работы по обеспечению работников СИЗ.