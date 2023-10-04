Какие законы вступили в силу в октябре 2023 года

Проиндексированы оклады работников госорганов и силовиков

На 5,5% увеличены заработные платы работникам государственных органов, которые не являются госслужащими. Например, комендантам, бухгалтерам, кассирам, экспедиторам.

На 10,5% вырастут оклады военных и сотрудников силовых структур: Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ, ФСО, противопожарной службы, таможни и др.

В случае с военными повышение коснется как контрактников, к которым приравнены и мобилизованные, так и солдат-срочников.

Кроме того, повышены и оклады работников РЖД, в том числе занятых обслуживанием железных дорог.

Изменятся штрафы за нарушения в сфере воинского учета

Так, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составит от 10000 до 30000 рублей (ранее от 500–3000 рублей), за умышленную порчу или утрату документов воинского учета – от 3000 до 5000 рублей.

Кроме того, к административной ответственности будут привлекать за неисполнение обязанностей по информированию о призыве на военную службу по мобилизации.

Речь, в частности, идет о работодателях, которые не оповестили сотрудника о наличии повестки. Штраф для должностных лиц составит от 60000 до 80000 рублей, для юридических — от 400000 до 500000 рублей.

Штраф за уклонение от медицинского обследования теперь составляет от 15000 до 25000 рублей (ранее от 500 до 3000 рублей).

Также, если гражданин не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), вводится штраф в размере до 5000 рублей.

Все подробности про воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы, найдете здесь.

Изменятся правила оплаты услуг нотариусов

За нотариальные услуги вводится единый тариф, который состоит из двух частей: федеральной и региональной.

Федеральная часть — это аналог госпошлины. Региональная часть рассчитывается отдельно для каждого региона по экономически обоснованной формуле.

Такой порядок сделает формирование стоимости нотариальных действий более прозрачным.

Уточнены правила использования общего имущества

В Гражданском кодексе созданы универсальные нормы, которые коснутся общего имущества в многоквартирных домах, частных поселках на земле и в гаражных кооперативах.

Так, например, собственник недвижимости должен нести расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно своей доле в общей собственности. Иначе говоря, уплачивать налоги, взносы на капремонт и прочее.

Вступают в силу правила совместного владения гаражами

Закон о деятельности гаражных объединений, правах и обязанностях их участников вводит такие понятия, как «гараж», «гаражный комплекс», «территория гаражного назначения». Кроме того, обозначен правовой статус собственников гаражей и машино-мест и их общего имущества, определены права и обязанности собственников.

«Дан четкий ответ: в гаражных объединениях будет общее имущество, владеть которым люди должны сообща. Никто не сможет стать собственником отдельной лестницы или ворот в гаражном комплексе», — пояснил соавтор документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Изменения коснутся тех, кто берет ипотеку, имея низкий первоначальный взнос или слишком закредитован. Также наибольшие надбавки устанавливаются для кредитов на строящееся жилье.

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной

С начала месяца пользователи портала должны будут вводить не только пароль, но и дополнительное подтверждение, например, код из смс. Изменения направлены на дополнительную защиту от взлома пользователей.

Осужденные к принудительным работам смогут трудиться у ИП

Ранее привлекать к труду осужденных к принудительным работам могли только организации. Теперь это могут делать и ИП, имея те же права и обязанности, что и компании.

Вступит в силу новый закон о принятии и прекращении гражданства РФ

В документе указаны преступления, за совершение которых гражданство может быть прекращено. Это, например, дискредитация ВС, действия, которые угрожают национальной безопасности, и др.

Также закон упрощает получение гражданства для некоторых кандидатов, например, граждан бывшего СССР и их детей, а также тех, у кого есть близкие родственники-граждане РФ.