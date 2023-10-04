Какие неприятности могут ждать владельца старой банковской карты, которую тот вовремя не закрыл

Можно выделить, как минимум, три причины, по которым нужно сразу закрывать такие карты:

1. Придется заплатить за пользование картой

Предоставляя гражданину возможность пользоваться картой, банк тем самым оказывает ему услугу — а значит, может взимать за это плату.

Поэтому до тех пор, пока договор карточного счета не будет расторгнут, комиссия за обслуживание карты будет начисляться.

Особенно это актуально для зарплатных карт: в случае увольнения работника банк перестает получать плату за пользование картой от работодателя — и может перевести эту карту на общие условия для частных клиентов (т. е. комиссию будет платить владелец карты).

И ссылаться потом в суде на то, что карта фактически не использовалась, бесполезно: придется оплатить банку все время, когда карта была действующей (см. например, определение Мосгорсуда по делу № 33-44117/2018).

2. Можно задолжать по кредиту

Это грозит держателям как кредитных, так и дебетовых карт.

В случае с кредиткой гражданин может быть уверен, что он расплатился с банком и ничего ему не должен — но пока карта не закрыта, по ней продолжают начисляться платежи за обслуживание, а также могут списывать платежи по кредиту (если заемщик не уведомил банк, что намерен досрочно закрыть долг). Поэтому с каждым месяцем задолженность по кредитной карте будет расти.

Владельцы дебетовых карт также не защищены от долга перед банком: даже если карта не используется, банк может списывать с нее деньги в счет оплаты своих услуг, а также долгов по другим счетам гражданина (такое условие нередко включается в договор).

При недостаточности средств на счете банк может предоставить кредит (если к карте была подключена услуга овердрафта) — и в итоге у гражданина копятся долги в то время, как он уверен, что владельцу дебетовой карты это не грозит (см. например, определение Ставропольского краевого суда № 33-5737/2017).

3. Придется расплачиваться за мошенников

Факт зачисления денежных средств на карту влечет обязанность ее владельца вернуть деньги, если он не сможет доказать, что получил их во исполнение какого-то обязательства.

Владелец карты может ссылаться на то, что давно не пользовался ею, потерял и т. п. Но суд все равно взыщет деньги с него как с владельца счета, на который поступил перевод.

И в практике есть примеры, когда держателям банковских карт приходилось расплачиваться за мошенников, получивших каким-то образом доступ к их карте, которой владелец не пользовался, но и не закрыл вовремя (потерпевшие обращались в суд с иском о взыскании ущерба с владельца счета, куда был сделан перевод — см. например, определение Мосгорсуда №33-22728/2023).