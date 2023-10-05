Какие документы надо срочно отправить в военкомат. Уменьшение УСН и ПСН на взносы. Статус на алименты в платежке. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций

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Какие документы надо срочно отправить в военкомат
Какие документы по воинскому учету надо срочно отправить в военкомат?
Ответ эксперта
В военкомат нужно направить следующую информацию.
Необходимо назначить ответственного за воинский учёт в организации.
Для этого издают приказ о назначении ответственного лица. Рекомендуемая форма этого документа находится в приложении № 4 к методическим рекомендациям от 11.07.2017.
Приказ согласовывается с военным комиссаром муниципального образования, действующим на территории, где расположена данная компания.
Далее, нужно сделать план мероприятий по воинскому учёту. Надо заполнить
форму из приложения № 17 к Методическим рекомендациям от 11.07.2017. В шапке документа указывают дату и место его составления, данные компании-работодателя и период действия плана…
Статус плательщика в платежном поручении
Организация переводит на счет службы судебных приставов алименты, удержанные из заработной платы работника. Далее приставы переводят алименты получателю. Подскажите, пожалуйста, какой статус плательщика должен стоять в поле 101 платежного поручения? Ранее ставили 19. Надо ли менять на 31 в связи с новыми правилами?
Ответ эксперта
Указывать надо код 31. Код 19 — это когда гасится долг перед бюджетом. Например, удерживается административный штраф или исполнительский сбор…
Обязана ли организация выплачивать суточные
Обязана ли организация выплачивать суточные и возмещать расходы на бензин, гостиницу работнику? Если работник согласен, можно ли ему не выплачивать суточные и расходы? При разъездном характере работы командировки не оформлять?
Ответ эксперта
Разъездная работа — работа, изначально предусматривающая исполнение должностных обязанностей вне места расположения организации. В отличие от командировок, носящих временный характер, разъездная работа связана с постоянными служебными поездками (письмо Минтруда от 18.09.2020 № 14-2/ООГ-15047)…
ИП и уменьшение УСН и ПСН
ИП без сотрудников на УСН (6%) фиксированные платим в середине квартала. Платежки со статусом 02. Пока сумма рассчитанного налога меньше уплаченых взносов. Нужно ли нам сообщать в налоговую, что аванса к оплате нет? В какой форме?
Если ИП на ПСН с сотрудниками и мы платим в этом году платежками 02, что нужно подать в ИФНС, что бы уменьшить сумму патента?
Ответ эксперта
Не нужно. Кроме того, для уменьшения налога по УСН 6% теперь даже не нужен факт уплаты взносов…
ДМС, увольнение, налоги
Организация заключила договор ДМС с сотрудниками на срок более 1 года. После увольнения сотрудник не исключается из списка. Облагается ли страховыми взносами, НДФЛ в данном случае сумма ДМС уволенного сотрудника? Какую часть расходов можно учесть в целях налогообложения прибыли?
Ответ эксперта
При решении вопроса об обложении страховыми взносами страховой премии, приходящейся на период, когда трудовые отношения между работниками и организацией уже прекращены, следует учитывать следующее. При отсутствии трудовых отношений нет объектов обложения страховыми взносами, предусмотренных подп. 1 п. 1 ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ. Следовательно, страховая премия в этой части также не облагается страховыми взносами…
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