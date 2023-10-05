Какие документы надо срочно отправить в военкомат. Уменьшение УСН и ПСН на взносы. Статус на алименты в платежке. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций

Какие документы по воинскому учету надо срочно отправить в военкомат?

В военкомат нужно направить следующую информацию.

Необходимо назначить ответственного за воинский учёт в организации.

Для этого издают приказ о назначении ответственного лица. Рекомендуемая форма этого документа находится в приложении № 4 к методическим рекомендациям от 11.07.2017.

Приказ согласовывается с военным комиссаром муниципального образования, действующим на территории, где расположена данная компания.

Далее, нужно сделать план мероприятий по воинскому учёту. Надо заполнить

форму из приложения № 17 к Методическим рекомендациям от 11.07.2017. В шапке документа указывают дату и место его составления, данные компании-работодателя и период действия плана…