Учет электромобиля в ООО

Принятие электромобиля к учету

Электромобиль вместо двигателя внутреннего сгорания использует электрический двигатель, который питается от заряжаемого аккумулятора. От обычного автомобиля такое ТС отличают только технические характеристики, поэтому его учет аналогичен учету обычного авто. Это основное средство, кроме случаев, когда:

автомобиль производится на самом предприятии — это готовое изделие;

организация покупает его не для перепродажи — тогда это товар.

Объект отражается на счете 01 «Основные средства» после того, как он готов выполнять рабочие функции и прибыл в место его реализации. Выпустить ТС на линию можно только после госрегистрации, которую нужно пройти в течение 10 дней со дня покупки автомобиля.

До того как принять автомобиль к учету, сопутствующие затраты аккумулируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Когда ТС можно эксплуатировать, эти затраты списываются в дебет счета 01.

Автомобиль принимается к учету по первоначальной стоимости, которая зависит от того, каким способом поступил объект:

При покупке — это стоимость ТС по договору. Сюда включаются расходы на доставку, услуги посредников, информационные услуги, но вычитаются возмещаемые налоги.

Если автомобиль передается безвозмездно — это его рыночная цена на дату постановки на учет вместе с расходами на доставку, регистрацию и подготовку к эксплуатации. Уточнить рыночную цену можно у производителя, в экспертном заключении, СМИ.

Если ТС внесено учредителем в качестве доли в уставном капитале — вклад равен рыночной стоимости авто, подтвержденной независимым оценщиком.

Некоторые компании ведут бухучет по упрощенным правилам — это резиденты Сколково, некоммерческие организации и малые предприятия, статус которых определяется по ст. 4 209-ФЗ от 24.07.2007. Для них есть послабления в учете основных средств, например:

учитывать автомобиль можно по стоимости, указанной в договоре с поставщиком, без НДС, а сопутствующие затраты списывать в расходы текущего периода;

включать поощрения от продавца — скидки, премии или льготы — в прочие расходы;

при обмене затраты на ТС можно определять по балансовой стоимости передаваемых активов или фактическим затратам на выполнение работ;

балансовой стоимостью можно считать первоначальную стоимость за вычетом амортизации (п. 3 ФСБУ 6, п. 4 ФСБУ 26).

Амортизация электромобиля

Автомобили имеют срок полезного использования (СПИ), на основании которого рассчитывается амортизация. СПИ определяется Классификатором. Согласно ему, электромобиль относится к коду 310.29.10.24.110 — для этого кода амортизационная группа не установлена.

В таком случае СПИ рассчитывается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей согласно п. 6 ст. 258 НК.

Амортизация начисляется с даты принятия ТС к учету в составе основных средств или с 1 числа следующего за постановкой месяца. В бухгалтерском учете есть 3 основных способа начислить амортизацию:

Линейный. Стоимость автомобиля погашается равномерно в течение срока его использования.

Способ уменьшаемого остатка. При этом способе максимальная сумма амортизации приходится на первые месяцы использования авто, поэтому чаще этот метод выбирают, когда выгоды от ТС в начале эксплуатации значительно больше дохода в остальные периоды.

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции или работ. Амортизация считается из количества перевезенных за период грузов или фактического пробега.

В налоговом учете амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода ТС в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК). Для расчета выбирается один из способов — линейный или нелинейный, что закрепляется учетной политикой.

Как учитывать расходы на содержание электромобиля

Согласно письму Минфина от 31.05.2021 № 03-03-06/3/42061, расходы на зарядку аккумулятора электромобиля уменьшают налогооблагаемую прибыль. Минфин разъясняет, что их можно учесть как прочие расходы, которые связаны с содержанием служебного транспорта согласно пп. 11 п. 1 ст. 264 НК.

В письме также отмечается, что Налоговый кодекс не предусматривает нормирование расходов на зарядку электромобилей, а значит, их можно учесть в полном объеме.

В бухучете расходы на электроэнергию, которая нужна для работы электродвигателя, относятся на общехозяйственные или прочие расходы, а расходы на покупку и замену шин и АКБ отражаются по дебету счета учета затрат в корреспонденции с кредитом счета 10.

В налоговом учете затраты на шины, АКБ и электроэнергию можно учесть при условии экономического обоснования и документального подтверждения расходов. Для этого нужно оформить путевой лист. Организация может самостоятельно разработать его форму с учетом специфики эксплуатации электромобиля.

Краткие выводы