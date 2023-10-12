Как уменьшить налог по УСН на взносы 1%, арендовать квартиру-офис у жены директора, провести в учете мероприятие в ресторане. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций

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ИП изготовление мебели, вопрос по выбору системы налогообложения
ИП, зарегистрирован и работает в Московской области. 14 сотрудников, 2 магазина, применяет УСН 15% и пока находится на налоговых каникулах. Вид деятельности, производство мебели (кухонной, офисной и т. д.).
С 01.01.2024 налоговые каникулы заканчиваются, и мы рассчитываем на что выгоднее будет перейти. Много всего уже прочитала и остались вопросы, либо может еще что-то посоветуете.
Можем ли мы перейти с нового года на ПСН, если помимо физлиц реализуем мебель так же и юрлицам, ведь в законе сказано «по индивидуальным заказам населения»? Либо можно как-то разделить ПСН и УСН, реально ли это? Материалы закупаются общие и сотрудники так же выполняют заказы для физических и юрлиц.
Ответ эксперта
Прямого запрета работать на патенте с юрлицами и другими ИП нет. Но есть два случая, когда оплату от них нельзя учесть на патенте.
Вот они:
Патент выдан на деятельность в которой сказано, что услуги оказывают «по индивидуальному заказу населения».
Патент выдан на розничную торговлю, а заказчик хочет закупить товар оптом или по договору поставки.
Оптовая торговля и продажи по договору поставки напрямую запрещены на патенте по п. 5 ч. 6 ст. 346.43 НК…
Корпоративное мероприятие в ресторане: бухгалтерский и налоговый учет
Организация ООО на ОСНО хочет провести корпоратив в ресторане, оплатив корпоративной картой. Какие документы должен оформить ресторан для ООО? Достаточно ли чека для проведения этих расходов в бухучете? В целях уменьшения налога на прибыль мы эти суммы, брать не можем. Получается возникает расход только за счет чистой прибыли? И возникает ли доход для сотрудников в этом случае?
Ответ эксперта
Поскольку в налоговом учете принять расходы не представляется возможным, речь может идти лишь о бухгалтерском учете.
Составьте смету расходов, назначьте ответственное лицо. Заключите договор с поставщиком, по факту получения услуг подпишете акт, оплатите.
На выдачу денег в подотчет оформите заявление на имя руководителя. Фактически понесенные расходы оформите авансовым отчетом с приложением подтверждающих документов…
Аренда юридического адреса
ООО на ОСНО. Директор и учредитель в единственном лице, кроме директора есть еще один сотрудник: бухгалтер — жена директора.
Может ли жена, как физлицо, но при этом являясь бухгалтером компании, заключить договор аренды с ООО на сдачу квартиру под офис и юридический адрес, в которой она работает, а муж является ее директором и учредителем?
Правомерно ли это? Если да, то как правильно это сделать? Какие налоговые последствия в этом случае будут?
Ответ эксперта
Регистрировать ООО по месту жительства участника (учредителя, можно и по адресу директора) ООО разрешено при следующих условиях:
Жилое помещение, в котором проживает учредитель, находится в его единоличной собственности. А если он не единственный собственник или имеет только право проживания в нем, то для регистрации получите согласие всех собственников помещения. Согласие необходимо для исключения риска отказа в регистрации в связи с несогласием собственника (-ов) помещения с регистрацией в нем ООО (пп. 5 п. 2, п. 4 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61)…
Какой датой отражаются в учете подрядные работы, которые считаются принятыми по решению суда
В 2021 году нами были выполнены подрядные работы и оправлены по почте Акты (КС-2) и Справка(КС-3) Заказчику. Заказчик отказался подписывать документы, не согласившись с объемом выполненных работ. Нами был подан иск в суд по вопросу несвоевременной и неполной оплаты , а также о непринятии Заказчиком работ. Суд признал подрядные работы нами выполненными, с корректировкой по сумме в сторону уменьшения. Какой датой нам составлять и принимать документы (акт и счет-фактура) к учету? Мы должны это сделать на день принятия решения судом? Какой датой мы должны исчислить и оплатить налог на прибыль и НДС?
Ответ эксперта
Если спор шел об объеме работ, то у подрядчика нет оснований для принятия на учет работ, выполнение которых заказчик не признает. Соответственно, нет законных оснований для отражения в учете актов выполненных работ и, как следствие, формирования баз по НДС и налогу на прибыль…
Уменьшение налога УСН на сумму уплаченных взносов 1%
Подскажите, если ИП уже заплатил 1% авансом с сумм, полученных во 2 квартале 2023 года, он теперь не может взять их к вычету при оплате налога за 3 квартал?
Ответ эксперта
Налог по УСН рассчитывается нарастающим итогом, то есть расчет не за 3 квартал, а за 9 месяцев. Можете уменьшить авансовый платеж за 9 месяц на взносы, перечисленные в данном периоде.
Хотя сейчас можно уменьшить УСН и на неоплаченные фиксированные взносы за текущий период…
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