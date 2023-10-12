Обзоры для бухгалтера

Закрытие года под угрозой: эти ошибки в учете повлияют на вашу отчетность. Обзор вебинаров

Закройте год по новым правилам бухучета! Подготовили для вас мастер-класс по ФСБУ и подробный разбор новых правил ведения воинского учета.

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Закрытие года под угрозой: эти ошибки в учете повлияют на вашу отчетность. Обзор вебинаров
Иллюстрация: freepik/freepik

Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации

Когда: 26 октября

На вебинаре разберем:

  • В каких случаях ФСБУ 25/2018 можно не применять или невозможно применить.

  • Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.

  • Как определить ставку дисконтирования.

  • Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА.

  • Как отразить в бухучете изменения условий договора.

  • Как учесть переуступку прав по договору аренды/лизинга.

Бонус от спикера: Таблица Excel вам для скачивания с расчетами и проводками у арендатора

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Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы

Когда: 18 октября

На вебинаре разберем:

  • Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

  • Реестр воинского учета.

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  • План мероприятий по воинскому учету организации.

  • Приказ по воинскому учету.

Бонус от спикера:

  • Образцы документов.

  • Конспект вебинара.

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Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы

Когда: 24 октября

На вебинаре разберем:

  • За что и на сколько могут оштрафовать работодателя.

  • Как правильно трудоустроить иностранного гражданина.

  • Какие документы нужно проверять у иностранца при трудоустройстве.

  • Срок каких документов нужно регулярно продлевать.

  • Как правильно оформить трудовые отношения с иностранным гражданином.

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Можно ли рассчитать работника раньше дня увольнения
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