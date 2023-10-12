Закрытие года под угрозой: эти ошибки в учете повлияют на вашу отчетность. Обзор вебинаров

Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации
Когда: 26 октября
На вебинаре разберем:
В каких случаях ФСБУ 25/2018 можно не применять или невозможно применить.
Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.
Как определить ставку дисконтирования.
Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА.
Как отразить в бухучете изменения условий договора.
Как учесть переуступку прав по договору аренды/лизинга.
Бонус от спикера: Таблица Excel вам для скачивания с расчетами и проводками у арендатора
Воинский учет по новым правилам + образцы документов + ответы на вопросы
Когда: 18 октября
На вебинаре разберем:
Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.
Реестр воинского учета.
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
План мероприятий по воинскому учету организации.
Приказ по воинскому учету.
Бонус от спикера:
Образцы документов.
Конспект вебинара.
Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы
Когда: 24 октября
На вебинаре разберем:
За что и на сколько могут оштрафовать работодателя.
Как правильно трудоустроить иностранного гражданина.
Какие документы нужно проверять у иностранца при трудоустройстве.
Срок каких документов нужно регулярно продлевать.
Как правильно оформить трудовые отношения с иностранным гражданином.
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