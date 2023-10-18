Валютные ограничения 2023-2024: что учесть бизнесу

Суть валютных ограничений

Ввиду санкций Запада Россия испытывает трудности с наличными долларами и евро, так как США и ЕС запретили продавать эти валюты в РФ. Кроме того, значительная часть золотовалютных резервов нашей страны заморожена. Поэтому весной 2022 года Банк России был вынужден ограничить ряд операций с иностранной валютой.

Валютные ограничения в 2023 году

В 2023 году действуют ограничения:

на снятие иностранной валюты;

переводы денежных средств за рубеж;

вывоз иностранной валюты.

До конца 2023 года без разрешения ЦБ нельзя оплачивать долю, вклад, пай в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента, а также осуществлять взносы нерезиденту в рамках договора о совместной деятельности, если сделка оплачивается в валюте недружественных государств на сумму более 15 млн рублей в эквиваленте по курсу ЦБ на дату платежа (п. 2 указа Президента от 18.03.2022 № 126).

За осуществление незаконных валютных операций предусмотрена административная ответственность. Штраф за совершение такого правонарушения уменьшен до 20–40% от суммы незаконной операции. Ранее он составлял от ¾ до одного размера суммы операции.

Помимо этого, административная ответственность не применяется по правоотношениям, возникшим в период с 23.02.2022 по 31.12.2023, если нарушение обусловлено ограничительными мерами со стороны государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия (ч. 1 ст. 15.25, прим. 10 к ст. 15.25 КоАП, п. 3 ст. 2 закона от 13.07.2022 № 235-ФЗ).

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Ограничения на покупку наличной иностранной валюты

Девятого марта 2022 года Банк России временно запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Запрет должен был действовать до 9 сентября, но уже в апреле 2022 ограничения были смягчены.

ЦБ разрешил продавать валюту — ту, что поступила в кассы банков после 09.04.2022. В мае того же года Банк России снял ограничения на продажу любой наличной иностранной валюты, кроме долларов и евро.

До девятого сентября 2023 года кредитные организации могли продавать только те доллары и евро, которые поступили в кассы после 9 апреля 2022 года. Это ограничение больше не действует. То есть кредитные организации могут продавать запасы этих валют, которые возникли у них до 9 апреля 2022 года.

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России сохранил лимиты на выдачу иностранной валюты гражданам и юрлицам до 9 марта 2024 года (информация Банка России от 07.09.2023). Речь идет о снятии денег с любых вкладов или счетов в валюте в том банке, где был открыт вклад или счет до 9 марта 2022 года.

Лимит на снятие составляет 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Какая конкретно это иностранная валюта, неважно. Главное, чтобы гражданин не воспользовался этим правом ранее. Остаток денежных средств можно получить в рублях.

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка. При этом выплачиваемая сумма в рублях не может быть меньше суммы, рассчитанной по официальному курсу, установленному Банком России на день выплаты.

Организации-резиденты могут получить на командировочные по нормативам оплаты:

доллары США;

евро;

фунты стерлингов;

японские йены.

Юрлицам-нерезидентам наличные в этих валютах не выдают. В отношении других валют ограничения не установлены.

Ограничения на вывоз иностранной валюты

Запрещен вывоз из РФ с 02.03.2022 наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Банка России на дату вывоза (ст. 15 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, пп. «ж» п. 1 указа Президента от 01.03.2022 № 81).

По разрешению Банка России с 15.10.2022 сумма может быть увеличена в случаях и порядке, установленных Решением совета директоров Банка России от 21.11.2022 (указы Президента от 28.02.2022 № 79, от 15.10.2022 № 737).

Ограничения на переводы иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на переводы денежных средств за рубеж с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года (информация Банка России от 29.09.2023). Установлено, что: