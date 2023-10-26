Рисковый бизнес будут исключать из ЕГРЮЛ, почти у трети работодателей пятница — короткий день, маткапитал могут перестать давать женщинам 30+. 👶«Ночной бухгалтер» № 1551

115-ФЗ теперь будет влиять и на исключение из ЕГРЮЛ ФНС будет исключать компании с высоким риском из ЕГРЮЛ. Речь о категориях риска, установленных ЦБ на платформе «Знай своего клиента». Чем больше нарушений допускает компания, чем выше подозрения в том, что она нарушает 115-ФЗ, тем выше вероятность, что организация будет исключена из реестра. Соответствующий законопроект уже прошел третье чтение. При этом ЦБ и банки должны будут подтвердить, что нарушения действительно есть, а значит процесс простым не будет. И все таки наши читатели сомневаются, что сие действо обойдется без ошибок со стороны банков и ФНС.

Просто о сложном: как вести учет лизинга по ФСБУ 25/2018 у лизингополучателя Учет лизинга серьезно изменился после вступления в силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Бухгалтеры по праву считают этот ФСБУ самым сложным из действующих стандартов. На бесплатном вебинаре для бухгалтеров 8 ноября в 11:00 Алексей Иванов объяснит сложные вещи простым языком с понятными примерами. Записаться на вебинар Разберетесь с объектами учета лизинга, их признанием и оценкой, амортизацией, дисконтированием, списанием и сложными ситуациями в учете (например, переоценкой или учетом возвратного лизинга). В подарок за участие вы получите калькулятор дисконтирования — он поможет рассчитывать ставку дисконтирования и приведенную стоимость. О спикере Алексей Иванов Кандидат экономических наук, доцент, участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), 20 лет преподавал в вузах и на курсах повышения квалификации для бухгалтеров, экс-директор по знаниям и развитию учетной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело». Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ» ИНН 7801725668 erid: LjN8KHTQ2

Четверг — это маленькая пятница Работодатели готовы идти на небольшие уступки сотрудникам, чтобы увеличить продуктивность их работы. Например, 28% компаний установили в пятницу сокращенный рабочий день, 26% при этом сократили его на 1 час, а 2% — готовы отпустить работников уже после обеда. При этом работодатели рассчитывают, что в такой день работа все равно будет выполнена от и до. Большинство рекрутеров считает, что укороченный рабочий день повышает лояльность персонала и мотивирует быстрее сделать работу и уйти пораньше домой.

Для себя потом поживете или как родить до 30-ти Депутаты предлагают ввести возрастной ценз при выдаче материнского капитала на первого ребенка. Например, выдавать деньги только женщинам, родившим до 25-30 лет. Инициатива зацепила «клерков»: а если после 40 родила, то еще должна будет государству… Дискриминация по возрасту, извините… ЭКО и так за свой счет, а еще и маткапитала лишить. Именно так в понимании депутатов и выглядит нацпроект демография!… Как вы думаете, стоит ли вводить ограничения при выплате маткапитала?

Что там с ЕНС? Наша популярная рубрика, где обсуждаем последние новости про ЕНС, ЕНП, сальдо и прочие прелести 2023 года. Тренд этой недели — все еще имущественные налоги у ИП. На этот раз наш редактор взялся провести эксперимент — как проверить долг по налогу на имуществу по QR-коду, указанному в налоговом уведомлении. Налоговики говорят, что если сканировать код, то можно увидеть актуальную (после зачета) сумму налогов, подлежащих уплате. Читайте, что получилось у сотрудника «Клерка» и сами проверяйте остаток долга. Второй больной вопрос — фиксированные взносы. На это раз мы постарались рассказать, как правильно зарезервировать взносы и почему важно указать правильный срок их уплаты в заявлении.

Почему бухгалтеры полюбили маркетплейсы Не только потому, что тут большой выбор товаров и можно заказать все от крючка в ванную до брендовой одежды. На самом деле маркетплейсы сейчас — это плодородная почва для заработка. И речь не про заполнение карточек или платные отзывы (это, кстати, так себе схемы для подработки). Бухгалтер может зарабатывать, ведя учет для селлеров. Но для этого нужно разбираться в специфике работы площадок. Например, правильно читать их отчеты о продажах, выгружать и проводить выписки с выплатами, да и вообще есть нюансы отражения продаж в 1С. Обо всем этом эксперты подробно рассказывают на курсе повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса. Про регистрацию на маркетплейсе, о личном кабинете и ведении карточек тоже узнаете. Только сейчас трехмесячный курс с выдачей удостоверения, занесенного в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО), стоит всего 13 000 рублей. Успейте купить по акции, пока цена не выросла в два раза! Купить курс по акции