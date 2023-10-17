🔥 После зачета сальдо ЕНС в имущественные налоги по QR-коду вам покажут актуальный долг. У вас так?

О том, что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами, мы рассказывали тут.
Если при проведении зачета суммы положительного сальдо ЕНС не хватает на все налоги, зачет идет пропорционально суммам таких обязанностей.
В дальнейшем при уплате налогов по размещенному в налоговом уведомлении QR-коду автоматически отображается актуальная (после зачета) сумма налогов, подлежащих уплате.
Об этом сообщает ФНС в письме от 20.10.2023 № БС-4-21/13385@.
Мы провели эксперимент.
У ИП из фиксированных взносов зачли деньги в счет имущественных налогов. То есть зачет на налоги прошел в размере 100%. Можно сказать, что налог уплачен полностью досрочно.
Сканируем QR-код из уведомления в приложении Сбера и получаем к уплате ту же сумму, которая была в уведомлении изначально, хотя после зачета налог в уплате = 0.
А какую информацию показывают вам по сумме к уплате по QR-коду?
Там актуальная сумма уже за вычетом зачета?
Комментарии1
врут. У меня к уплате полная сумма по куару. А налоги уже в зачете все
У кого-нибудь работает заявленное здесь правило?