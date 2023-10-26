Как ИП отчитываться по иностранному счету

Когда придется отчитаться

Если российский предприниматель открывает счет в зарубежном банке или иностранный онлайн-кошелёк, то он должен сообщить об этом в налоговую инспекцию по месту регистрации (п. 6 ч. 1 ст. 1 и ч. 7 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). То же распространяется на иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство, которые работают как ИП.

Например, Иванов Дмитрий Петрович создает мини-приложения для корпоративных систем. В 2023 году его услугами заинтересовались иностранные фирмы. Он открыл расчетный счет в казахстанском банке, поэтому в течение месяца должен направить в ИФНС уведомление по форме КНД 1120107.

Затем нужно ежеквартально отчитываться о движении денег по счетам в зарубежных банках. Для этого Иванов Д. П. будет сдавать отчет по форме КНД 1112521.

Когда можно не отчитываться

Предприниматель не отчитывается о зарубежном счете по правилам для ИП, если использует его для личных нужд. Например, пополняет баланс для оплаты покупок в путешествиях. В подобной ситуации нужно сдать отчет по форме КНД 1112520 до 1 июня следующего года.

Физлиц освобождают от отчета, если:

человек утратил статус налогового резидента — прожил в другой стране более 183 дней в году;

открыл счет на территории Евразийского экономического союза (на сегодня в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) или в стране, с которой налоговая служба обменивается данными, а оборот по счету за год меньше 600 тысяч рублей.

Перечень стран, с которыми налажен обмен названными данными, утвержден приказом ФНС от 27.05.2022 № ЕД-7-17/449, ознакомиться со списком можно на сайте налоговой службы.

Когда сдавать отчет

Порядок, закрепленный для ИП, применяется, если в шапке уведомления об открытии счета указали «3». От обязанности не освобождены даже релоканты, которые находятся в России меньше 183 дней в году.

Хитрости не пройдут. Нельзя открыть счет для личных нужд, но использовать его в бизнес-целях — например, оплачивать закупки товаров для перепродажи. К такому выводу пришли судьи, например, в постановлении Арбитражного суда Республики Коми по делу № А29-419/2017.

Куда и в какие сроки сдавать отчет

Отчеты сдают в налоговую инспекцию, в которой ИП числятся по адресу регистрации. Это делают раз в квартал:

за первый квартал — до 30 апреля;

за второй — до 30 июля;

за третий — до 30 октября;

за четвертый — до 30 января следующего года.

Отчет можно сдать на бумаге в двух экземплярах. Один останется в налоговой инспекции, а второй вернут ИП с отметкой о принятии. Если налоговики потеряют отчет, то в суде можно будет доказать факт выполнения обязательств.

Есть лично посещать инспекцию нет возможности или желания, есть другие доступные способы отчитаться:

Через систему электронного документооборота . Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись, чтобы заверить отчет.

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС . Тоже нужна ЭП, но здесь достаточно усиленной неквалифицированной.

Заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Если открыты счета в нескольких банках, сдавать отчеты нужно по каждому из счетов. Аналогично для электронных кошельков — на каждый сдать отдельный отчет. заполненному бланку.

Как заполнить отчет

По расчетным счетам заполняют листы 1–5. Если работаете с несколькими валютами, то на каждую заполняете отдельный комплект листов 3–5.

Если в течение квартала не было движения денег, заполняете листы 1–3. На третьем листе в графах «Зачислено» и «Списано» поставьте 0.

По электронным кошелькам отчитываются, если за квартал оборот превысил 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в валюте. В отчете заполняют листы 1 и 7–10. Если движения денег по счету не было, то на листе 8 ставят «0».

Какие документы сдавать с отчетом

Вместе с отчетом сдают подтверждения поступлений и списаний — выписки или другие документы, которые дает иностранный банк. Их нужно перевести на русский язык — это может сделать сотрудник банка или другое лицо с заверением личной подписью.

К отчету прикладывают оригиналы подтверждающих документов или нотариально заверенные копии.

Выписка должна отражать операции с первого по последнее число квартала или:

с дня открытия счета по последнее число квартала;

с первого числа квартала по день закрытия счета.

Подтверждающие документы подают в том же виде, что и отчет. Если отчитываетесь через ЭДО, таким же способом направьте выписки. Нельзя сдать бумажные отчеты, а подтверждающие документы направить через систему ЭДО.

Что будет после сдачи отчета

Если налоговики найдут ошибки, то пришлют письмо с указанием на неточности. Их нужно исправить в течение 10 дней после получения требования. Если всё в порядке, никаких уведомлений не будет.

ИФНС внимательно проверяет законность операций. Если возникнут вопросы, составят акт и пригласят на беседу, чтобы обсудить штрафные санкции.

Что будет, если не отчитаться

За несдачу отчета штрафуют по ч. 6.–6.3 ст. 15.25 КоАП. Величина санкции зависит от длительности просрочки:

до 10 дней — 500-1000 рублей, но в первый раз могут и ограничиться предупреждением;

от 11 до 30 дней — 2000-3000 рублей;

от 31 дня — 4000-5000 рублей.

Если в следующем квартале сроки снова будут нарушены, штраф может вырасти до 30–40 тысяч рублей.

За сдачу отчета без подтверждающих документов предусмотрен отдельный штраф по ч. 6 ст. 15.25 КоАП — 4000-5000 ₽.

Если не сдать отчет по электронному кошельку, оштрафуют на 20–40% от начисленной на кошелек за квартал суммы — ч. 1.1 ст. 15.25 КоАП.