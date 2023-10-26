Как ИП отчитываться по иностранному счету

Когда придется отчитаться
Если российский предприниматель открывает счет в зарубежном банке или иностранный онлайн-кошелёк, то он должен сообщить об этом в налоговую инспекцию по месту регистрации (п. 6 ч. 1 ст. 1 и ч. 7 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). То же распространяется на иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство, которые работают как ИП.
Например, Иванов Дмитрий Петрович создает мини-приложения для корпоративных систем. В 2023 году его услугами заинтересовались иностранные фирмы. Он открыл расчетный счет в казахстанском банке, поэтому в течение месяца должен направить в ИФНС уведомление по форме КНД 1120107.
Затем нужно ежеквартально отчитываться о движении денег по счетам в зарубежных банках. Для этого Иванов Д. П. будет сдавать отчет по форме КНД 1112521.
Когда можно не отчитываться
Предприниматель не отчитывается о зарубежном счете по правилам для ИП, если использует его для личных нужд. Например, пополняет баланс для оплаты покупок в путешествиях. В подобной ситуации нужно сдать отчет по форме КНД 1112520 до 1 июня следующего года.
Физлиц освобождают от отчета, если:
человек утратил статус налогового резидента — прожил в другой стране более 183 дней в году;
открыл счет на территории Евразийского экономического союза (на сегодня в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) или в стране, с которой налоговая служба обменивается данными, а оборот по счету за год меньше 600 тысяч рублей.
Перечень стран, с которыми налажен обмен названными данными, утвержден приказом ФНС от 27.05.2022 № ЕД-7-17/449, ознакомиться со списком можно на сайте налоговой службы.
Когда сдавать отчет
Порядок, закрепленный для ИП, применяется, если в шапке уведомления об открытии счета указали «3». От обязанности не освобождены даже релоканты, которые находятся в России меньше 183 дней в году.
Хитрости не пройдут. Нельзя открыть счет для личных нужд, но использовать его в бизнес-целях — например, оплачивать закупки товаров для перепродажи. К такому выводу пришли судьи, например, в постановлении Арбитражного суда Республики Коми по делу № А29-419/2017.
Куда и в какие сроки сдавать отчет
Отчеты сдают в налоговую инспекцию, в которой ИП числятся по адресу регистрации. Это делают раз в квартал:
за первый квартал — до 30 апреля;
за второй — до 30 июля;
за третий — до 30 октября;
за четвертый — до 30 января следующего года.
Отчет можно сдать на бумаге в двух экземплярах. Один останется в налоговой инспекции, а второй вернут ИП с отметкой о принятии. Если налоговики потеряют отчет, то в суде можно будет доказать факт выполнения обязательств.
Есть лично посещать инспекцию нет возможности или желания, есть другие доступные способы отчитаться:
Через систему электронного документооборота. Понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись, чтобы заверить отчет.
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Тоже нужна ЭП, но здесь достаточно усиленной неквалифицированной.
Заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Если открыты счета в нескольких банках, сдавать отчеты нужно по каждому из счетов. Аналогично для электронных кошельков — на каждый сдать отдельный отчет. заполненному бланку.
Как заполнить отчет
По расчетным счетам заполняют листы 1–5. Если работаете с несколькими валютами, то на каждую заполняете отдельный комплект листов 3–5.
Если в течение квартала не было движения денег, заполняете листы 1–3. На третьем листе в графах «Зачислено» и «Списано» поставьте 0.
По электронным кошелькам отчитываются, если за квартал оборот превысил 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в валюте. В отчете заполняют листы 1 и 7–10. Если движения денег по счету не было, то на листе 8 ставят «0».
Какие документы сдавать с отчетом
Вместе с отчетом сдают подтверждения поступлений и списаний — выписки или другие документы, которые дает иностранный банк. Их нужно перевести на русский язык — это может сделать сотрудник банка или другое лицо с заверением личной подписью.
К отчету прикладывают оригиналы подтверждающих документов или нотариально заверенные копии.
Выписка должна отражать операции с первого по последнее число квартала или:
с дня открытия счета по последнее число квартала;
с первого числа квартала по день закрытия счета.
Подтверждающие документы подают в том же виде, что и отчет. Если отчитываетесь через ЭДО, таким же способом направьте выписки. Нельзя сдать бумажные отчеты, а подтверждающие документы направить через систему ЭДО.
Что будет после сдачи отчета
Если налоговики найдут ошибки, то пришлют письмо с указанием на неточности. Их нужно исправить в течение 10 дней после получения требования. Если всё в порядке, никаких уведомлений не будет.
ИФНС внимательно проверяет законность операций. Если возникнут вопросы, составят акт и пригласят на беседу, чтобы обсудить штрафные санкции.
Что будет, если не отчитаться
За несдачу отчета штрафуют по ч. 6.–6.3 ст. 15.25 КоАП. Величина санкции зависит от длительности просрочки:
до 10 дней — 500-1000 рублей, но в первый раз могут и ограничиться предупреждением;
от 11 до 30 дней — 2000-3000 рублей;
от 31 дня — 4000-5000 рублей.
Если в следующем квартале сроки снова будут нарушены, штраф может вырасти до 30–40 тысяч рублей.
За сдачу отчета без подтверждающих документов предусмотрен отдельный штраф по ч. 6 ст. 15.25 КоАП — 4000-5000 ₽.
Если не сдать отчет по электронному кошельку, оштрафуют на 20–40% от начисленной на кошелек за квартал суммы — ч. 1.1 ст. 15.25 КоАП.