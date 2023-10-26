Обзоры для бухгалтера

Зачем бухгалтеру Финансовая аналитика и как правильно внедрить ФСБУ? Обзор вебинаров

Подготовили для вас мастер-класс по ФСБУ и подробный разбор финансовой аналитики.

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Зачем бухгалтеру Финансовая аналитика и как правильно внедрить ФСБУ? Обзор вебинаров
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике

Когда: 1 ноября в 11:00

Что разберем:

  • Финансовая модель: что это и зачем она нужна бизнесу.

  • Виды финансовых моделей.

  • Цель создания и для чего используем.

  • Когда используем какую модель.

  • Кому предоставляем.

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Основные средства: самое важное в бухгалтерском и налоговом учете для закрытия года

Когда: 1 ноября в 15:00

Что разберем:

  • Неамортизируемые объекты в бухгалтерском и налоговом учете.

  • Когда необходимо и когда не нужно оценивать ликвидационную стоимость.

  • Может ли совпадать срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете.

  • Когда целесообразно поменять способ начисления амортизации.

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Как не довести налоговое планирование до уголовного дела

Когда: 3 ноября в 11:00

Что разберем:

  • Неуплата налогов и налоговые преступления.

  • Налоговые правонарушения: основные виды.

  • За что и как могут привлечь к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

  • Какими методами расследуют отдельные виды налоговых преступлений.

  • План действий защиты от налоговых преступлений.

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Открытие клиники: топ ошибок

Как сделать бизнес в медицинской сфере успешным? В первую очередь продумать ее концепцию и предпринять верные шаги на начальном этапе. Хороший старт позволит увереннее двигаться дальше и не бояться трудностей, которые так или иначе встретятся на пути. А чтобы их было меньше, и работа была четкой и отлаженной, нужно постараться не совершать самые распространенные ошибки.

Открытие клиники: топ ошибок

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