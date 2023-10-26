Зачем бухгалтеру Финансовая аналитика и как правильно внедрить ФСБУ? Обзор вебинаров

Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике
Когда: 1 ноября в 11:00
Что разберем:
Финансовая модель: что это и зачем она нужна бизнесу.
Виды финансовых моделей.
Цель создания и для чего используем.
Когда используем какую модель.
Кому предоставляем.
Основные средства: самое важное в бухгалтерском и налоговом учете для закрытия года
Когда: 1 ноября в 15:00
Что разберем:
Неамортизируемые объекты в бухгалтерском и налоговом учете.
Когда необходимо и когда не нужно оценивать ликвидационную стоимость.
Может ли совпадать срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете.
Когда целесообразно поменять способ начисления амортизации.
Как не довести налоговое планирование до уголовного дела
Когда: 3 ноября в 11:00
Что разберем:
Неуплата налогов и налоговые преступления.
Налоговые правонарушения: основные виды.
За что и как могут привлечь к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.
Какими методами расследуют отдельные виды налоговых преступлений.
План действий защиты от налоговых преступлений.