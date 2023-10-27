Налоговая переквалификация договоров и Halloween для HR. Обзор мероприятий для бухгалтера с 30 октября по 3 ноября

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31 октября Налоговая переквалификация договоров
Время: с10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Полномочия ФНС по переквалификации и квалификации сделки.
2. Сделки под пристальным вниманием ФНС.
3. Защита сделки от переквалификации.
31 октября Halloween для HR: закрытая презентация сервиса TenHunter
Время: с10:00 до 11:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Философия TenHunter.
2. Бизнес-процесс по макетам с пояснениями.
3. Как TenHunter закрыл 5 000 вакансий за 3 месяца.
4. Вопросы и впечатления от участников.
Как разместить мероприятие?
1. Зарегистрируйтесь на Клерке.
2. Нажмите Добавить мероприятие.
3. Создайте аккаунт компании (только в первый раз)
4. Заполните информацию о мероприятии в форме
5. Выберите тариф.
Готово! После модерации мероприятие будет добавлено в каталог.
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