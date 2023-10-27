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Налоговая переквалификация договоров и Halloween для HR. Обзор мероприятий для бухгалтера с 30 октября по 3 ноября

Смотрите обзор ближайших мероприятий для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Налоговая переквалификация договоров и Halloween для HR. Обзор мероприятий для бухгалтера с 30 октября по 3 ноября
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

31 октября Налоговая переквалификация договоров

Время: с10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Полномочия ФНС по переквалификации и квалификации сделки.

2. Сделки под пристальным вниманием ФНС.

3. Защита сделки от переквалификации.

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31 октября Halloween для HR: закрытая презентация сервиса TenHunter

Время: с10:00 до 11:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Философия TenHunter.

2. Бизнес-процесс по макетам с пояснениями.

3. Как TenHunter закрыл 5 000 вакансий за 3 месяца.

4. Вопросы и впечатления от участников.

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Как разместить мероприятие?

1. Зарегистрируйтесь на Клерке.

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2. Нажмите Добавить мероприятие.

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3. Создайте аккаунт компании (только в первый раз)

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4. Заполните информацию о мероприятии в форме

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5. Выберите тариф.

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Готово! После модерации мероприятие будет добавлено в каталог.

Следите за регистрациями и редактировать мероприятие можно в личном кабинете бизнеса.

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