Антикризисное планирование–2024: советы для предпринимателей 

1. Новые рынки

Советуем поискать малоконкурентные или альтернативные ниши для предложения своих товаров или услуг.

Санкции подчистили рынок от иностранных производителей, а оставшаяся часть постепенно сдается и продает активы предприимчивым российским бизнесменам.

Посмотрите, чего не хватает вашему продукту, чтобы его можно было предложить потребителям из другой целевой аудитории. Не оставайтесь в стороне от активно развивающегося движения замещения импорта отечественными товарами и услугами.

2. Новые товары

Другой способ выйти на новые рынки — это расширить ассортимент предлагаемых товаров. Предложите лояльным покупателям сопутствующие и дополнительные товары. Продавать своей досконально изученной целевой аудитории проще, чем проводить новую разведку и оценку.

Второй год успешно работает государственная программа параллельный импорт. Список разрешенных таким способом товаров постоянно увеличивается. Выходите на прямых иностранных производителей и поставщиков, чтобы сократить затраты на доставку любимых зарубежных брендов.

3. Ценовой демпинг

Второй по важности вопрос на обсуждении у всех это цены на продукты и услуги. Мы любим вспоминать и причитать, что раньше можно было купить за… Покупательская способность сейчас очень чувствительна к малейшим колебаниям в цене. Производители и продавцы вынуждены повышать цены по многим причинам.

Можно увеличить товарооборот и распродать залежавшиеся складские остатки, если хотя бы на короткий срок оставить старые цены на товары. Предварительно обязательно просчитайте все затраты и доходы.

4. Новые кадры

Кадров в стране не хватает по многим причинам: из-за закрытия иностранных рынков труда и сокращения мигрантов. Трудоспособное мужское население выполняет другие задачи.

Это время для привлечения молодых студентов или безработных без опыта, лишившихся работы из-за ухода иностранных работодателей с рынка. Для обучения и внедрения таких сотрудников важно использовать государственные субсидии.

По постановлению Правительства от 19.08.2022 № 1461 работает программа 3 МРОТ на всю молодежь в возрасте до 30 лет, которая ищет работу. В дополнение к ней проходит субсидирование найма участников СВО и членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий (постановление Правительства от 28.04.2023 № 669).

5. Ставка на маркетинг

Есть мнение, когда всё плохо, нужно сокращать затраты на маркетинг. Но с другой стороны, реклама и маркетинг помогают продвигаться на новые рынки, выбрать новые товары, привлечь квалифицированных сотрудников.

Стоит пересчитать эффективность текущих маркетинговых программ. Например, проверить, какие каналы продаж используются, непопулярные поменять на трендовые — VK и Telegram.

6. Добавить новых технологий

Не откладывайте внедрение искусственного интеллекта, пока он в тренде. Возможно получится сократить затраты на рекламу, а освободившиеся человеко-часы потратить на другие задачи.

7. Новые поставщики и логистические цепочки

Если в прошлом году вы этого не сделали, то сейчас самое время.

Отечественных производителей активно поддерживает государство, часть импортных комплектующих они уже успешно изготавливают сами. Часть запчастей и товаров включена в перечень параллельного импорта, так что можно купить у отечественных импортеров без разрешения иностранных правообладателей.

Если чего-то не возможно найти у нас, обращайтесь к дружественным и азиатским странам. Товарооборот только с одним лишь Китаем за первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

8. Выбирайте безопасную валюту для переводов

Курс доллара и евро нестабилен. К тому же российским банкам с каждым днем становится всё сложнее осуществлять переводы за рубеж в этих валютах. Выход только один — не отказываться от иностранных партнеров, а искать альтернативную валюту.

Договаривайтесь с контрагентами о расчетах в национальных валютах. Главное иметь запасной валютный счет, в случае ограничений валютных переводов у банка.

9. Адаптация к новой налоговой системе

Кроме внешних факторов и проблем в экономики, изменения в правилах уплаты налогов и взносов сильно усложнили жизнь предпринимателям. С 2024 года останется единственный способ уплаты налогов — это пополнение ЕНС и своевременная отправка уведомление на ЕНП.

Посмотрите на свой бизнес со стороны, наверняка есть неиспользованные ресурсы и альтернативные варианты развития. Главное, тщательно все просчитать и не упустить момент.