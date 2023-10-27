Антикризисное планирование–2024: советы для предпринимателей 

1. Новые рынки
Советуем поискать малоконкурентные или альтернативные ниши для предложения своих товаров или услуг.
Санкции подчистили рынок от иностранных производителей, а оставшаяся часть постепенно сдается и продает активы предприимчивым российским бизнесменам.
Посмотрите, чего не хватает вашему продукту, чтобы его можно было предложить потребителям из другой целевой аудитории. Не оставайтесь в стороне от активно развивающегося движения замещения импорта отечественными товарами и услугами.
2. Новые товары
Другой способ выйти на новые рынки — это расширить ассортимент предлагаемых товаров. Предложите лояльным покупателям сопутствующие и дополнительные товары. Продавать своей досконально изученной целевой аудитории проще, чем проводить новую разведку и оценку.
Второй год успешно работает государственная программа параллельный импорт. Список разрешенных таким способом товаров постоянно увеличивается. Выходите на прямых иностранных производителей и поставщиков, чтобы сократить затраты на доставку любимых зарубежных брендов.
3. Ценовой демпинг
Второй по важности вопрос на обсуждении у всех это цены на продукты и услуги. Мы любим вспоминать и причитать, что раньше можно было купить за… Покупательская способность сейчас очень чувствительна к малейшим колебаниям в цене. Производители и продавцы вынуждены повышать цены по многим причинам.
Можно увеличить товарооборот и распродать залежавшиеся складские остатки, если хотя бы на короткий срок оставить старые цены на товары. Предварительно обязательно просчитайте все затраты и доходы.
4. Новые кадры
Кадров в стране не хватает по многим причинам: из-за закрытия иностранных рынков труда и сокращения мигрантов. Трудоспособное мужское население выполняет другие задачи.
Это время для привлечения молодых студентов или безработных без опыта, лишившихся работы из-за ухода иностранных работодателей с рынка. Для обучения и внедрения таких сотрудников важно использовать государственные субсидии.
По постановлению Правительства от 19.08.2022 № 1461 работает программа 3 МРОТ на всю молодежь в возрасте до 30 лет, которая ищет работу. В дополнение к ней проходит субсидирование найма участников СВО и членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий (постановление Правительства от 28.04.2023 № 669).
5. Ставка на маркетинг
Есть мнение, когда всё плохо, нужно сокращать затраты на маркетинг. Но с другой стороны, реклама и маркетинг помогают продвигаться на новые рынки, выбрать новые товары, привлечь квалифицированных сотрудников.
Стоит пересчитать эффективность текущих маркетинговых программ. Например, проверить, какие каналы продаж используются, непопулярные поменять на трендовые — VK и Telegram.
6. Добавить новых технологий
Не откладывайте внедрение искусственного интеллекта, пока он в тренде. Возможно получится сократить затраты на рекламу, а освободившиеся человеко-часы потратить на другие задачи.
7. Новые поставщики и логистические цепочки
Если в прошлом году вы этого не сделали, то сейчас самое время.
Отечественных производителей активно поддерживает государство, часть импортных комплектующих они уже успешно изготавливают сами. Часть запчастей и товаров включена в перечень параллельного импорта, так что можно купить у отечественных импортеров без разрешения иностранных правообладателей.
Если чего-то не возможно найти у нас, обращайтесь к дружественным и азиатским странам. Товарооборот только с одним лишь Китаем за первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
8. Выбирайте безопасную валюту для переводов
Курс доллара и евро нестабилен. К тому же российским банкам с каждым днем становится всё сложнее осуществлять переводы за рубеж в этих валютах. Выход только один — не отказываться от иностранных партнеров, а искать альтернативную валюту.
Договаривайтесь с контрагентами о расчетах в национальных валютах. Главное иметь запасной валютный счет, в случае ограничений валютных переводов у банка.
9. Адаптация к новой налоговой системе
Кроме внешних факторов и проблем в экономики, изменения в правилах уплаты налогов и взносов сильно усложнили жизнь предпринимателям. С 2024 года останется единственный способ уплаты налогов — это пополнение ЕНС и своевременная отправка уведомление на ЕНП.
Посмотрите на свой бизнес со стороны, наверняка есть неиспользованные ресурсы и альтернативные варианты развития. Главное, тщательно все просчитать и не упустить момент.