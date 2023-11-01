Как оформить отказное письмо для Вайлдберриз

Предприниматели изначально должны задуматься о получении разрешительных документов на товар. Саму продукцию нужно разделить на товарные группы: выделить требующие сертификации и декларирования, а по остальным получить отказное письмо для Вайлдберриз.

Товары, подходящие под отказное письмо на Вайлдберриз

Когда приобретаются товары для перепродажи, производитель вместе с отгрузочными документами передает продавцу бумаги, подтверждающие качество.

Если они отсутствуют, нужно задуматься, на какие товары отказное письмо для Вайлдберриз потребуется оформить. Его можно запросить у производителя. Если последует отказ, то оформить документ самостоятельно.

Список товаров с отказным письмом для Вайлдберриз:

Сувенирная продукция.

Интерьерный декор: статуэтки, зеркала, кашпо.

Елочные игрушки, новогодние украшения без подключения к электротоку.

Ювелирные украшения с искусственными камнями, из экокожи.

Спортивный инвентарь: коврики, лыжи, скакалки, коньки.

Канцелярские товары.

Рабочие инструменты без подключения к электротоку.

Инвентарь для садово-огороднических работ, приспособления для рыболовства.

Аксессуары для автомобилей: щетки для очистки стекла, обмотка для руля, коврики.

Товары для животных: лотки, миски, когтеточки.

Товары для летнего отдыха на пляже: зонты, коврики, солнцезащитные очки.

Стройматериалы.

Список не является исчерпывающим. По каждому товару нужно изучать документацию, регламенты и перечни товаров, где перечислена продукция, требующая обязательной сертификации или декларирования.

В качестве официальных источников используются:

Регламент Таможенного союза.

Два перечня: с товарами, подлежащими обязательной сертификации и обязательному декларированию.

Отказное письмо — это официальная бумага, подтверждающая право реализовывать товар без наличия сертификата и декларации соответствия.

После изучения перечней станет понятно, нужно ли отказное письмо для Вайлдберриз. Оно подтверждает, что по данному товару не требуется обязательная сертификация или декларирование.

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Как оформить отказное письмо для Вайлдберриз

Существует два варианта, где взять отказное письмо для Вайлдберриз:

В аккредитованном центре по сертификации.

У производителя продукции.

Если в пакете документов от поставщика оно отсутствует, придется оформлять его самостоятельно. Этот вариант актуален для самозанятых, которые должны предоставить отказное письмо для Вайлдберриз на свою продукцию.

Для получения письма в аккредитованном центре потребуются следующие документы:

Заявка. Форму документа можно скачать на сайте Центра.

Указание наименования продукции и товарной группы, к которой она относится.

Техническое описание продукции. Предоставлять образцы не требуется.

Заявитель также должен предоставить информацию о себе:

Наименование юридического лица/ИП.

ИНН/КПП. Второй реквизит нужно указывать только юридическим лицам.

ОГРН/ОРГНИП.

ФИО руководителя.

Указанные в карточке данные будут присутствовать на отказном письме. Другой продавец не сможет воспользоваться бумагой.

Перед продавцами ВБ встает 2 вопроса: сколько стоит отказное письмо для Вайлдберриз, и какой период времени потребуется на его изготовление.

Цена одного документа варьируется от 3 тыс. рублей до 7 тыс. рублей, а срок изготовления документа — 1–2 дня. Подробную информацию можно найти на сайте аккредитованного центра сертификации.

Отказное письмо для Вайлдберриз: как выглядит

Не существует законодательно установленного бланка документа. Отказное письмо на товар для Вайлдберриз удостоверяющие центры чаще всего составляют на фирменном бланке. Форму они разрабатывают самостоятельно.

Среди обязательных реквизитов подпись лица, составившего документ (руководителя) и печать удостоверяющего центра.

Письмо состоит из двух разделов:

«Шапка» . Здесь указываются название и реквизиты организации (ИП), которой выдается документ. Сведения берутся из карточки, заполненной при оформлении заявки.

Основной текст. Здесь указывается наименование товара, перечисляются официальные документы, по которым проводилась проверка, и делается вывод, что товар может реализовываться без сертификата соответствия и декларации.

Внизу проставляется подпись руководителя Центра и печать организации, указывается срок действия настоящего письма.

Что будет если не предоставить письмо

Подписывая оферту, продавец знакомится с правилами торговли на маркетплейсе. Там имеется условие о предоставлении разрешительных документов. Изначально вместе с товаром они не предъявляются. ВБ вправе затребовать их по обращению покупателей.

Отказ от предоставления сертификата или отказного письма для Вайлдберриз продавцом приведет к начислению штрафов со стороны маркетплейса. Сюда включается сумма штрафа плюс издержки, понесенные ВБ. Карточка товара блокируется.

Также маркетплейс вправе отказаться от сотрудничества с продавцом, заблокировав аккаунт навсегда.

Коротко о главном

Отказное письмо представляет собой документ, подтверждающий право реализовывать указанный в нем товар без сертификата и декларации соответствия. Получить его можно от производителя или в удостоверяющем центре. Стоимость и порядок выдачи можно узнать на сайте организации.

Отсутствие документа грозит штрафами продавцу и угрозой блокировки аккаунта.