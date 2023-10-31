В какой срок уведомлять военкомат о приеме работника без документов воинского учета

У кого должны быть документы по воинскому учету

Воинскому учету в организациях подлежат (п. 14 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719):

военнообязанные (граждане, пребывающие в запасе);

лица, подлежащие призыву на военную службу.

Указанные лица при заключении трудового договора должны предъявить документы воинского учета. Такую обязанность устанавливает статья 65 ТК.

Какие документы должны быть у военнообязанного работника

Документы воинского учета, на основании которых ведется воинский учет в организациях:

для призывников — это удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (так называемое приписное свидетельство);

для военнообязанных — это военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справка взамен военного билета.

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Если у работника нет документов воинского учета

Отсутствие документов воинского учета не является основанием, чтобы отказывать работнику в трудоустройстве.

Минтруд в письме от 29 сентября 2023 года № 14-6/ООГ-6134 отметил, что положения действующих нормативных правовых актов позволяют заключить, что возможен прием на работу граждан, обязанных состоять на воинском учете, без соответствующих документов.

Работники, осуществляющие воинский учет в организациях, обязаны в двухнедельный срок по запросам соответствующих военных комиссариатов или органов местного самоуправления направлять необходимые сведения, в том числе о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Так устанавливает подпунктом «б» пункта 32 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719. Аналогичная позиция отражена и в судебной практике. Например, решения Ленинского районного суда г. Владимира от 12.10.2011 № 2-2709/2011, Вилючинского городского суда Камчатского края от 13.12.2011 № 2-959/2011.

Таким образом, если обнаружено, что у работника отсутствует военный билет, то лицо, ответственное за ведение воинского учета в организации, обязано в двухнедельный срок направить в военный комиссариат сведения о выявлении гражданина, не состоящего на воинском учете, но обязанного состоять. Форма такого уведомления приведена в приложении № 10 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017).