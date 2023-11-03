Обзор налоговых юристов и юридических компаний 2023-2024. Кому доверить решение проблем с ФНС и оптимизацию

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«Вербицкая–Линник и партнеры» Cайт: jvvl.ru Год основания: 2020 г. Направленность: защита интересов доверителей на территории всех субъектов РФ, стран СНГ и Евросоюза. Основатель адвокатского агентства Юлия Вербицкая-Линник вместе с командой помогают в разрешении налоговых споров, разрабатывая индивидуальную стратегию для работы. Юристы регулируют вопросы оптимизации налоговой нагрузки с целью их минимизации. Сопровождение при вызове в налоговые органы, оспаривание неправомерных решений и представление в суде, защита собственника в случае его привлечения к ответственности по долгам — это те направления деятельности, с которыми успешно справляется компания. Кейс: информация уточняется. Это интересно: в июле этого года основатель адвокатского агентства получила Знак отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры».

«Линия права» Сайт: lp.ru Год основания: 2000 г. Направленность: комплексное сопровождение проектов на рынке капитала, корпоративного, банковского и налогового права и защита интересов клиента в спорах с антимонопольным органом. Адвокатское бюро консультирует по вопросам российского и международного налогообложения, а также налогового структурирования деятельности и владения активами. Юристы тщательно анализируют налоговые риски и потенциал заказчика с предоставлением подробного отчета. Они отстаивают интересы клиентов как в рамках административной процедуры обжалования незаконных решений налоговых органов, так и в арбитражных судах. Также осуществляют налоговую экспертизу в сфере рынков капитала. Кейс: юристами компании осуществлялось сопровождение выездной налоговой проверки ООО «Интегра-Бурение». Ими были подготовлены возражения по акту проверки. В результате налоговый орган отказался от большей части предполагаемых доначислений. Значительно меньшие доначисления были обжалованы в вышестоящих налоговых органах и впоследствии существенно уменьшены. Это интересно: многие клиенты отмечают индивидуальный, творческий и нестандартный подход к решению сложных юридических задач.

«Мой источник права» Сайт: advokat-malov.ru Год основания: 2021 г. Направленность: комплексная правовая защита интересов, прав и свобод физических и юридических лиц. Молодая юридическая компания, но с большим потенциалом в лице высококвалифицированных специалистов и гарантией быстрого и эффективного решения сложных дел. Разрабатывают различные схемы минимизации налогов, основываясь на правилах конфиденциальности. Участвуют в камеральной и выездной проверках и помогают взыскивать денежные средства за незаконные требования налоговой. Кейс: информация уточняется. Это интересно: юристы компании проводят онлайн-консультации с разъяснением нюансов системы налогообложения при решении разных вопросов.

«Падва и партнеры» Сайт: padvapartners.ru Год основания: 1995 г. Направленность: защита интересов своих доверителей практически по всем правовым вопросам как в России, так и за ее пределами. Генрих Падва и его старейшее объединение адвокатов помогают организациям уменьшить налоговые издержки, получить максимальную выгоду по спорным налоговым вопросам. Профессиональные адвокаты в области налогового права успешно решают задачи как на досудебной стадии, так и непосредственно защищают интересы налогоплательщика в суде. Кейс: информация уточняется. Это интересно: адвокаты бюро не раз добивались изменения практики российских судов и внесения изменений в действующее законодательство.

«Пепеляев групп» Сайт: pgplaw.ru Год основания: 2002 г. Направленность: правовая поддержка компаний, занятых в разных отраслях экономики. Команда Сергея Пепеляева, российского юриста, автора учебников по налоговому праву и главного редактора журнала «Налоговед» занимается вопросами анализа и минимизации налоговых рисков. У них одна из сильных налоговых экспертиз в России. В решении проблем компания всегда применяет комплексный подход. Кейс: специалисты компании успешно защитили интересы крупной пивоваренной компании в споре о возврате излишне уплаченного налога на прибыль в размере 150 млн.руб. Интересен факт, что дело касалось возврата налога за пределами 3-х лет, то есть срока, формально установленного законом как предельного для предъявления требований. Большая часть была возвращена после подачи иска добровольно налоговыми органами, оставшаяся через суд. Это интересно: в компании делают переводы налоговой документации на различные иностранные языки.

«Проценко и партнеры» Сайт: ppartners.ru Год основания: 2015 г. Направленность: юридическая практика по защите бизнеса и населения в любых жизненных ситуациях. Адвокат Татьяна Проценко с командой профессионалов помогает провести тщательный анализ претензий налоговой службы с целью избежать штрафы и неустойки. Урегулирование налоговых споров, минимизирование рисков, уменьшение взыскиваемых сумм — это одни из ключевых задач в компании. В решении вопросов задействована команда из налоговых экспертов, консультантов, аудиторов, которые позволяют отстаивать интересы добросовестного налогоплательщика в суде и других органах. Кейс: налоговым адвокатам компании была поставлена задача — подготовить иностранную компанию к продаже в связи с уходом с российского рынка. Был проведен правовой аудит с целью выявления налоговых рисков, взыскания убытков в случае ликвидации и возможного банкротства. Благодаря предложенным рекомендациям, руководству компании удалось получить от европейских акционеров все необходимые страховки для ликвидации рисков. Это интересно: компания периодически проводит вебинары и обучающие семинары.

«Тонкий и партнеры» Сайт: tonkiy.ru Год основания: 2007 г. Направленность: юридическая помощь по налоговым спорам всех категорий. Адвокатское бюро предоставляет услуги правовой защиты как юридическим лицам, так и физическим. Никаких общих советов, а исключительно конкретные предложения по выполнению задач клиентов. Если вы решите отдать бухгалтерию на аутсорсинг в компанию, то они гарантируют, что налоговые проверки пройдут без проблем. Главное — не допустить налоговых рисков, которые приводят к временным и финансовым издержкам. Кейс: с 2008 г. ООО «Юнисов-Сервис» пользуется услугами компании. Юристы участвуют в налоговом сопровождении, рассчитывая сами налоги, а также подготавливают и проверяют документы для сдачи отчетности в налоговую инспекцию. Это интересно: каждый юрист и адвокат в компании имеют узкую специальность, что помогает более детально решать налоговые вопросы.

«Туров и партнеры» Сайт: legalbis.ru Год основания: 2003 г. Направленность: оптимизация налогов в эпоху цифрового контроля. Ведущий специалист по законной оптимизации налогообложения в РФ Владимир Туров вместе со своей командой знают, как вести «белый» бизнес: законно платить минимум налогов и при этом работать легально, без придирок налоговиков. Если вдруг вас ожидает налоговая проверка, а вы в растерянности и не знаете, как устранить некоторые недочеты в своей работе, то в компании есть определенная услуга по подготовке к такой встрече. Также специалисты помогут навести порядок в бухгалтерии. В том месте, от которого зависит безопасность и количество сохраненных денег. Конечно, под грифом секретности и в кратчайшие сроки. Кейс: руководитель ООО «Эмко Инжиниринг» заказал у компании услугу «Белый бизнес», чтобы минимизировать налоги на законных основаниях, иметь наличность и работать при этом легально. Налоговыми экспертами было разработано заключение и пошаговые методы работы. Теперь фирма активно внедряет предложенные методы, модернизируя их под себя; платят налоги в полном объеме и даже получают от этого удовольствие. Это интересно: свой ютуб-канал с доступным языком и актуальной информацией — преимущество компании.

«URVISTA» Сайт: urvista.ru Год основания: 2008 г. Направленность: разовые и комплексные услуги по регистрации и сопровождению бизнеса, сертификации, бухгалтерскому учету, лицензированию и патентованию. Компания является серьезным помощником в ведении бизнеса. Вопросы по налогам и сборам часто затрагивают тему внушительных штрафов и серьезных доплат в случае неправильного расчета налогов. А в некоторых случаях и возможностью получения реального срока. Поэтому профессиональные юристы компании предлагают услуги налогового консультирования, сопровождения проверки налоговых и правоохранительных органов. Кейс: в компанию обратился генеральный директор одной из организаций, который получил от ИФНС требования о предоставлении данных и документов о декларации налогов на прибыль аж 3 раза! Все идентичные. Ответ на требования должен быть обязательным, так как это влечет штраф в размере 10 тыс.руб. или серьезному анализу налоговой инспекции. Юристы провели анализ, выявили несоответствия и составили письмо, опираясь на соответствующие статьи НК. В итоге, ответ был принят без дополнительных запросов и предприниматель смог отстоять свои права. Это интересно: у компании есть мобильное приложение, которое позволяет отслеживать статус оказанной услуги, быть в курсе актуальных новостей в законодательстве и иметь возможность быстро получить юридическую консультацию.