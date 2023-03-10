Обзоры для бухгалтера

Консалтинг 2023. Новая большая четверка и топовые российские консалтинговые компании

Весной 2022 года крупные западные компании ушли из России. Вопреки опасениям рынок консалтинга не рухнул, а пошел по пути импортозамещения. Мы сделали обзор на крупнейшие российские консалтинговые организации, чтобы узнать, как изменились их услуги и положение в рейтинге.

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Консалтинг 2023. Новая большая четверка и топовые российские консалтинговые компании

Местные представительства большой четверки во главе с российскими акционерами занялись ребрендингом:

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Но кроме этих игроков на рынке, есть и другие.

Посмотреть рейтинг аудиторских компаний от «Клерка»

Kept (КЭПТ)

Ссылка: kept.ru

Общие сведения: это аудиторско-консалтинговая фирма. В июне 2022 года подразделение нидерландской фирмы KPMG в России было переименовано в АО КЭПТ (Kept).

Услуги: аудит, консалтинг, налоговое и юридическое консультирование, инвестиции и рынки капитала, технологии.

Кейсы: Билайн, Норникель, Тинькофф, Everland, благотворительный фонд Подарок Ангелу, креативное агентство Smetana, Росбанк и др.

Рейтинг RAEX 2022: 1 место.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Минске.

Отзывы:

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Деловые Решения и Технологии (ДРТ)

Ссылка: delret.ru

Общие сведения: одна из ведущих компаний, предоставляющая услуги в области аудита, а также финансового, налогового, юридического и управленческого консультирования.

С 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть Делойт, продолжила работу в России под собственным брендом Деловые Решения и Технологии.

Услуги: аудиторский услуги, налоговое консультирование, юридические услуги, управление рисками, консалтинг, финансовое консультирование. Компания проводит обучение в Академии ДРТ по направлениям – финансы и бухгалтерский учет, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, навыки межличностного взаимодействия и лидерство.

Кейсы: информации нет в открытых источниках.

Рейтинг RAEX 2022: 2 место.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.

Отзывы:

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Б1

Ссылка: b1.ru

Общие сведения: лидер по проведению аудита крупнейших государственных и частных компаний в России.

По итогам 2021 года Группа Б1 оказала аудиторские услуги 17% участников рейтингов РБК 500, Forbes 200 и RAEX-600, а также восьмой раз подряд стала крупнейшей аудиторской группой по версии агентства Эксперт РА.

В 2022 году российское представительство международной компании EY (Эрнст Энд Янг) было переименовано в Группу Б1.

Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, услуги в области консалтинга и технологий, в области транзакции, налоги, право и сопровождение бизнеса.

Кейсы: Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация российских банков, общероссийская общественная организация Деловая Россия, Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата, Ассоциация менеджеров России, Японский бизнес-клуб, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциацией Содружество, государственные органы и др.

Рейтинг RAEX 2022: 3 место

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Тольятти.

Отзывы:

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Технологии Доверия (ТеДо)

Ссылка: tedo.ru

Общие сведения: предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.

В 2022 году после ухода зарубежных компаний с рынка российское представительство PricewaterhouseCoopers (PwC) было переименовано в Технологии Доверия (ТеДо).

Компания работает в 11 российских городах, штат насчитывает 3700 сотрудников.

Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, налоговое консультирование, сопровождение сделок, стратегическое и операционное консультирование, услуги финансовому сектору, юридические услуги, технологическая практика, цифровые продукты. Компания проводит обучение в Академии Технологий Доверия (бывшая Академия PwC).

Оставить отзыв об обучении можно здесь

Кейсы: информации нет в открытых источниках.

Рейтинг RAEX 2022: 4 место.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Владикавказе.

Отзывы:

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ФБК

Ссылка: fbk.ru

Общие сведения: российская аудиторско-консалтинговая компания, основанная в 1990 году. C 1995 года по 2014 год входила в состав международной сети PKF International.

С 1 августа 2014 года присоединилась к сети независимых аудиторских и консалтинговых фирм Grant Thornton International.

В 2022 году организация прекратила членство в сети и вернулась к своему историческому названию.

Услуги: аудит, консалтинг, налоги и право, оценка, инжиниринговые услуги, аутсорсинг, услуги госсектору, услуги финансовым институтам, устойчивое развитие.

Кейсы: ПАО Газпром, Мосэнерго, Альфа-Банк, Россеть, РусГидро, Новикомбанк и др.

Рейтинг RAEX 2022: 6 место.

Офис в Москве.

Отзывы:

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ФинЭкспертиза

Ссылка: finexpertiza.ru

Общие сведения: сеть профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, объединенных под одним брендом и оказывающих весь спектр услуг по комплексному сопровождению бизнеса.

С 2017 года выступает официальным аудитором Банка России. Ранее компания входила в международный холдинг FinExpertiza.

С весны 2022 года российское представительство работает отдельно под именем ООО ФинЭкспертиза.

Услуги: налоговая практика и бухгалтерский консалтинг, корпоративное управление, обеспечение внедрения и функционирования автоматизированных систем, Due Diligence, налоговый мониторинг, форензик.

Кейсы: Белая птица, ПИК Группа, издательство Просвещение, Мосводоканал, Банк России, Русэнергосбыт, Рамфуд, Трансмашхолдинг, Связной, Группа Черкизово, Мегафон, Федеральная грузовая компания, Олимп строй, Панавто, АО Росгео и др.

Рейтинг RAEX 2022: 7 место.

Офис в Москве.

Отзывы:

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Деловой профиль

Ссылка: delprof.ru

Общие сведения: одна из крупнейших российских организаций. С 1995 года оказывает профессиональные услуги в области правового и налогового консалтинга, управленческого и финансового консультирования, аудита, оценки, бухгалтерского аутсорсинга и Due Diligence.

На сегодняшний день в Группу входят более 60 компаний, осуществляющих деятельность в 29 городах по всей России.

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Услуги: антикризисный консалтинг, применение мер господдержки, налоговый консалтинг, инвестиционный консалтинг и оценка, финансовый консалтинг, Due Diligence, управленческий консалтинг, аудит, МСФО, юридический, кадровый, бухгалтерский консалтинг.

Кейсы: Дом РФ, Альфа-банк, Билайн, Газпромбанк, ГК Росгеология, ТВЭЛ, Корпорация Баркли, F2FGroup, Форд Мотор Компани, Интер РАО ЕЭС, ГК Евраз, Роснефть, Росатом, Роснано и др.

Рейтинг RAEX 2022: 20 место.

Головной офис в Москве.

Отзывы:

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