Консалтинг 2023. Новая большая четверка и топовые российские консалтинговые компании

Местные представительства большой четверки во главе с российскими акционерами занялись ребрендингом:

Но кроме этих игроков на рынке, есть и другие.

Kept (КЭПТ) Ссылка: kept.ru Общие сведения: это аудиторско-консалтинговая фирма. В июне 2022 года подразделение нидерландской фирмы KPMG в России было переименовано в АО КЭПТ (Kept). Услуги: аудит, консалтинг, налоговое и юридическое консультирование, инвестиции и рынки капитала, технологии. Кейсы: Билайн, Норникель, Тинькофф, Everland, благотворительный фонд Подарок Ангелу, креативное агентство Smetana, Росбанк и др. Рейтинг RAEX 2022: 1 место. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Минске. Отзывы:

Деловые Решения и Технологии (ДРТ) Ссылка: delret.ru Общие сведения: одна из ведущих компаний, предоставляющая услуги в области аудита, а также финансового, налогового, юридического и управленческого консультирования. С 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть Делойт, продолжила работу в России под собственным брендом Деловые Решения и Технологии. Услуги: аудиторский услуги, налоговое консультирование, юридические услуги, управление рисками, консалтинг, финансовое консультирование. Компания проводит обучение в Академии ДРТ по направлениям – финансы и бухгалтерский учет, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, навыки межличностного взаимодействия и лидерство. Кейсы: информации нет в открытых источниках. Рейтинг RAEX 2022: 2 место. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске. Отзывы:

Б1 Ссылка: b1.ru Общие сведения: лидер по проведению аудита крупнейших государственных и частных компаний в России. По итогам 2021 года Группа Б1 оказала аудиторские услуги 17% участников рейтингов РБК 500, Forbes 200 и RAEX-600, а также восьмой раз подряд стала крупнейшей аудиторской группой по версии агентства Эксперт РА. В 2022 году российское представительство международной компании EY (Эрнст Энд Янг) было переименовано в Группу Б1. Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, услуги в области консалтинга и технологий, в области транзакции, налоги, право и сопровождение бизнеса. Кейсы: Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация российских банков, общероссийская общественная организация Деловая Россия, Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата, Ассоциация менеджеров России, Японский бизнес-клуб, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциацией Содружество, государственные органы и др. Рейтинг RAEX 2022: 3 место Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Тольятти. Отзывы:

Технологии Доверия (ТеДо) Ссылка: tedo.ru Общие сведения: предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В 2022 году после ухода зарубежных компаний с рынка российское представительство PricewaterhouseCoopers (PwC) было переименовано в Технологии Доверия (ТеДо). Компания работает в 11 российских городах, штат насчитывает 3700 сотрудников. Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, налоговое консультирование, сопровождение сделок, стратегическое и операционное консультирование, услуги финансовому сектору, юридические услуги, технологическая практика, цифровые продукты. Компания проводит обучение в Академии Технологий Доверия (бывшая Академия PwC). Оставить отзыв об обучении можно здесь Кейсы: информации нет в открытых источниках. Рейтинг RAEX 2022: 4 место. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Владикавказе. Отзывы:

ФБК Ссылка: fbk.ru Общие сведения: российская аудиторско-консалтинговая компания, основанная в 1990 году. C 1995 года по 2014 год входила в состав международной сети PKF International. С 1 августа 2014 года присоединилась к сети независимых аудиторских и консалтинговых фирм Grant Thornton International. В 2022 году организация прекратила членство в сети и вернулась к своему историческому названию. Услуги: аудит, консалтинг, налоги и право, оценка, инжиниринговые услуги, аутсорсинг, услуги госсектору, услуги финансовым институтам, устойчивое развитие. Кейсы: ПАО Газпром, Мосэнерго, Альфа-Банк, Россеть, РусГидро, Новикомбанк и др. Рейтинг RAEX 2022: 6 место. Офис в Москве. Отзывы: