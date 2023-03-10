Консалтинг 2023. Новая большая четверка и топовые российские консалтинговые компании

Местные представительства большой четверки во главе с российскими акционерами занялись ребрендингом:
Но кроме этих игроков на рынке, есть и другие.
Kept (КЭПТ)
Ссылка: kept.ru
Общие сведения: это аудиторско-консалтинговая фирма. В июне 2022 года подразделение нидерландской фирмы KPMG в России было переименовано в АО КЭПТ (Kept).
Услуги: аудит, консалтинг, налоговое и юридическое консультирование, инвестиции и рынки капитала, технологии.
Кейсы: Билайн, Норникель, Тинькофф, Everland, благотворительный фонд Подарок Ангелу, креативное агентство Smetana, Росбанк и др.
Рейтинг RAEX 2022: 1 место.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Минске.
Отзывы:
Деловые Решения и Технологии (ДРТ)
Ссылка: delret.ru
Общие сведения: одна из ведущих компаний, предоставляющая услуги в области аудита, а также финансового, налогового, юридического и управленческого консультирования.
С 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть Делойт, продолжила работу в России под собственным брендом Деловые Решения и Технологии.
Услуги: аудиторский услуги, налоговое консультирование, юридические услуги, управление рисками, консалтинг, финансовое консультирование. Компания проводит обучение в Академии ДРТ по направлениям – финансы и бухгалтерский учет, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, навыки межличностного взаимодействия и лидерство.
Кейсы: информации нет в открытых источниках.
Рейтинг RAEX 2022: 2 место.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.
Отзывы:
Б1
Ссылка: b1.ru
Общие сведения: лидер по проведению аудита крупнейших государственных и частных компаний в России.
По итогам 2021 года Группа Б1 оказала аудиторские услуги 17% участников рейтингов РБК 500, Forbes 200 и RAEX-600, а также восьмой раз подряд стала крупнейшей аудиторской группой по версии агентства Эксперт РА.
В 2022 году российское представительство международной компании EY (Эрнст Энд Янг) было переименовано в Группу Б1.
Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, услуги в области консалтинга и технологий, в области транзакции, налоги, право и сопровождение бизнеса.
Кейсы: Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация российских банков, общероссийская общественная организация Деловая Россия, Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата, Ассоциация менеджеров России, Японский бизнес-клуб, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциацией Содружество, государственные органы и др.
Рейтинг RAEX 2022: 3 место
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Тольятти.
Отзывы:
Технологии Доверия (ТеДо)
Ссылка: tedo.ru
Общие сведения: предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.
В 2022 году после ухода зарубежных компаний с рынка российское представительство PricewaterhouseCoopers (PwC) было переименовано в Технологии Доверия (ТеДо).
Компания работает в 11 российских городах, штат насчитывает 3700 сотрудников.
Услуги: аудиторские и сопутствующие услуги, налоговое консультирование, сопровождение сделок, стратегическое и операционное консультирование, услуги финансовому сектору, юридические услуги, технологическая практика, цифровые продукты. Компания проводит обучение в Академии Технологий Доверия (бывшая Академия PwC).
Оставить отзыв об обучении можно здесь
Кейсы: информации нет в открытых источниках.
Рейтинг RAEX 2022: 4 место.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Владикавказе.
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ФБК
Ссылка: fbk.ru
Общие сведения: российская аудиторско-консалтинговая компания, основанная в 1990 году. C 1995 года по 2014 год входила в состав международной сети PKF International.
С 1 августа 2014 года присоединилась к сети независимых аудиторских и консалтинговых фирм Grant Thornton International.
В 2022 году организация прекратила членство в сети и вернулась к своему историческому названию.
Услуги: аудит, консалтинг, налоги и право, оценка, инжиниринговые услуги, аутсорсинг, услуги госсектору, услуги финансовым институтам, устойчивое развитие.
Кейсы: ПАО Газпром, Мосэнерго, Альфа-Банк, Россеть, РусГидро, Новикомбанк и др.
Рейтинг RAEX 2022: 6 место.
Офис в Москве.
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ФинЭкспертиза
Ссылка: finexpertiza.ru
Общие сведения: сеть профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, объединенных под одним брендом и оказывающих весь спектр услуг по комплексному сопровождению бизнеса.
С 2017 года выступает официальным аудитором Банка России. Ранее компания входила в международный холдинг FinExpertiza.
С весны 2022 года российское представительство работает отдельно под именем ООО ФинЭкспертиза.
Услуги: налоговая практика и бухгалтерский консалтинг, корпоративное управление, обеспечение внедрения и функционирования автоматизированных систем, Due Diligence, налоговый мониторинг, форензик.
Кейсы: Белая птица, ПИК Группа, издательство Просвещение, Мосводоканал, Банк России, Русэнергосбыт, Рамфуд, Трансмашхолдинг, Связной, Группа Черкизово, Мегафон, Федеральная грузовая компания, Олимп строй, Панавто, АО Росгео и др.
Рейтинг RAEX 2022: 7 место.
Офис в Москве.
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Деловой профиль
Ссылка: delprof.ru
Общие сведения: одна из крупнейших российских организаций. С 1995 года оказывает профессиональные услуги в области правового и налогового консалтинга, управленческого и финансового консультирования, аудита, оценки, бухгалтерского аутсорсинга и Due Diligence.
На сегодняшний день в Группу входят более 60 компаний, осуществляющих деятельность в 29 городах по всей России.
Услуги: антикризисный консалтинг, применение мер господдержки, налоговый консалтинг, инвестиционный консалтинг и оценка, финансовый консалтинг, Due Diligence, управленческий консалтинг, аудит, МСФО, юридический, кадровый, бухгалтерский консалтинг.
Кейсы: Дом РФ, Альфа-банк, Билайн, Газпромбанк, ГК Росгеология, ТВЭЛ, Корпорация Баркли, F2FGroup, Форд Мотор Компани, Интер РАО ЕЭС, ГК Евраз, Роснефть, Росатом, Роснано и др.
Рейтинг RAEX 2022: 20 место.
Головной офис в Москве.
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