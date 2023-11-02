Краудлендинг: как занять деньги через инвестиционные платформы

Что такое краудлендинг

По сути, это возможность получить заем. Но одолжить вам деньги смогут не только банк, микрофинансовая организация или кредитный потребительский кооператив, но и обычные люди или нефинансовые компании. Сотни и тысячи пользователей интернета кредитуют проекты через специальные инвестиционные платформы – онлайн-площадки для краудлендинга.

Кредит выдают под проценты, причем обычно они выше, чем в банке, — в среднем 25% годовых. Зато формальностей минимум: можно в понедельник утром оставить заявку, а в пятницу вечером уже получить деньги.

Краудлендинг — одна из разновидностей краудфандинга, то есть коллективного финансирования через инвестплатформы. Он стоит в одном ряду с краудинвестингом, когда пользователи дают вам деньги в обмен на акции вашей компании. И краудфандингом с нефинансовым вознаграждением, когда инвесторы получают права на ваш продукт или услугу.

Кто может воспользоваться краудлендингом

Каждая инвестиционная платформа устанавливает собственные критерии отбора предпринимателей, которых она допускает к сбору денег. Как правило, получить заем через краудлендинговую площадку могут индивидуальные предприниматели (ИП) и юрлица, которые:

существуют как минимум 10–12 месяцев;

регулярно получают деньги на свой банковский счет;

имеют хорошую кредитную историю.

Инвестиционные платформы проверяют предпринимателей не так придирчиво, как банки, но все же они должны убедиться, что ваш бизнес реален и у ваших инвесторов будет шанс заработать. Обычно площадкам нужно предоставить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, данные из банка о движении средств по счету, финансовую отчетность.

Кроме того, стоит приложить к документам описание своей бизнес-стратегии и детальный бизнес-план. Так будет легче убедить платформу сотрудничать с вами, а потенциальных инвесторов — одолжить вам нужную сумму.

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Как получить деньги через инвестплатформу

Процесс включает несколько шагов. Вам необходимо:

заключить договор с краудлендинговой площадкой;

зарегистрироваться на ней, заполнить данные в личном кабинете — этот профиль увидят и ваши потенциальные инвесторы;

предоставить площадке документы о регистрации бизнеса и его финансовом состоянии. Платформа проверит данные ИП или компании, в том числе в реестрах Федеральной налоговой службы и Федресурса;

составить самостоятельно или с помощью специалистов платформы предложение для инвесторов, указать в нем, какую сумму, под какой процент и на какой срок вы хотите занять. К документу можно приложить стратегию и бизнес-план, чтобы показать, за счет чего вы планируете возвращать деньги;

ждать поступления нужной суммы.

В инвестиционном предложении обязательно нужно указать, в течение какого времени оно будет действовать, а также минимальный и максимальный размеры суммы, которую вы надеетесь получить. Если вам не удастся преодолеть нижнюю границу за установленный срок, площадка объявит краудлендинг несостоявшимся — и денег вы не получите.

Как только вы достигнете верхней границы желаемой суммы, инвестиционное предложение перестанет действовать и сбор средств прекратится, даже если срок предложения еще не закончился.

Если получится собрать нужную сумму в срок, краудлендинговая платформа перечислит вам деньги инвесторов и автоматически заключит договор между ними и вами. В условия договора внесут то, что было написано в вашем инвестиционном предложении: сумму займа, проценты по нему и срок возврата.

Как возвращать деньги инвесторам

В установленный контрактом срок перечислите платформе нужные суммы — сам долг и проценты по нему. А площадка переведет их тем, кто вложился в ваш бизнес.

Что будет, если я не смогу вовремя выплатить долг

Последствия просрочки должны быть прописаны в договоре с инвесторами — это могут быть штрафы, пени и неустойка. Если вы не погасите долг добровольно, ваши кредиторы смогут потребовать возврата денег через суд.

Некоторые площадки сами компенсируют инвесторам их вложения, если предприниматель не в состоянии расплатиться. В таком случае право требовать долг переходит к платформе, и она также может обратиться в суд.

В договоре с инвестплощадкой должен быть детально прописан порядок ее действий в ситуациях, когда компания задерживает выплаты инвесторам.

Учтите, что просрочка отразится в вашей кредитной истории. Ведь по закону операторы инвестиционных платформ, как банки и микрофинансовые организации, обязаны передавать информацию о заемщиках в бюро кредитных историй. Так что если вы задержите выплату инвесторам, в будущем вам будем намного сложнее взять кредит.

Как выбрать площадку для краудлендинга

Все инвестиционные платформы, которые занимаются краудлендингом, обязаны состоять в реестре Банка России. Если вам предлагает посредничество компания, которой нет в списке, — она работает незаконно.

В реестре вы найдете и названия площадок, и адреса их сайтов. Внимательно сверяйте эти данные, чтобы не попасть на страницу к мошенникам.

Зайдите на несколько онлайн-платформ (это можно сделать прямо из реестра) и сравните их услуги и тарифы. Уточните, как давно работает площадка, сколько инвестиционных проектов она провела, сколько предпринимателей собирают на ней деньги сейчас, как о ней отзываются в сети.

Внимательно изучите договор, который вы собираетесь заключить с платформой. А также типовой договор, который она предложит вашим инвесторам. Не стесняйтесь задавать вопросы, пока все пункты соглашений не станут ясными. При необходимости посоветуйтесь с юристом.

Компания «Тепло» подписала соглашение с крупным маркетплейсом, через который она будет продавать свое термобелье. У маркетплейса есть собственная платформа для организации краудлендинга. Все выплаты по займу платформа автоматически удерживает из доходов компании от продаж на маркетплейсе и переводит деньги инвесторам. С такой системой взаиморасчетов финансирование становится менее рискованным, а значит, позволяет компании получить деньги под невысокий процент.

Без управленческого учета бизнес не сможет эффективно планировать финансы и контролировать кассовые разрывы. Бухгалтеры с управленческим образованием востребованы на рынке труда, с зарплатой от 150 000 ₽, удаленно или в офисе. Пройдите курс повышения квалификации по управленческому учету и сможете претендовать на прибавку к зарплате.

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Что делать, когда площадка не выполняет соглашения

Если инвестиционная платформа нарушает ваши права, жалуйтесь на нее в интернет-приемную регулятора. Вопросы о работе инвестиционных площадок можно задать через мобильное приложение «ЦБ онлайн».