Ошибка в паспортных данных работника в РСВ: как исправить

После отправки РСВ по ТКС налоговики в адрес компании направляют либо квитанцию о приеме, либо уведомление с протоколом ошибки. Нужно найти ошибку, исправить ее и подать РСВ заново.

Ошибка в паспортных данных работника не приводит к неуплате взносов. Но, из-за ошибки в данных работника может быть некорректно сформирована его пенсия. Поэтом уточненку, лучше всего, сдать.

Срок исправления ошибки в РСВ

Если в РСВ будут допущены критические ошибки, в суммах взносов и расчетных базах, от ИФНС придет отказ в приеме расчета.

После получения требования ИФНС об обнаруженных в РСВ ошибках, исправить их нужно в течение 5 дней и отправить уточненный документ заново (пункты 3 и 10 статьи 88 НК).

Персональные сведения по отдельным лицам не соответствуют данным ИФНС

По сообщениям ФНС чаще всего бухгалтеры допускаются ошибки при отражении в РСВ персональных данных работников в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Код ошибки 0400500003 означает, что персональные сведения по работнику не соответствуют данным из информационной базы налоговиков или отсутствуют в ней.

В уведомлении о расхождении данных кроме кода ошибки, указывают СНИЛС работника, паспортные данные которого вызвали в ИФНС сомнения в достоверности.

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У работника изменились паспортные данные

Если нужно исправить сведения по отдельному работнику, у которого на дату представления уточненного расчета изменились персональные данные (СНИЛС, Фамилия, Имя, Отчество) расчет нужно заполнить по этому работнику, указав новые персональные данные.

Если данные верны

Если в отчете ошибки нет, нужно отправить и ИФНС письмо о том, что данные достоверны, приложив ксерокопии удостоверяющих личность документов, СНИЛС и ИНН.

Забыли указать работника

Если какие-либо работники не отражены в первоначальном РСВ, то в уточненный расчет нужно включать раздел 3, содержащий сведения о «забытых» работниках.

Одновременно с этим нужно исправить показатели раздела 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов».

Как исправить ошибку в персонифицированных сведениях

Нужно подать уточненный РСВ только по тем работникам, данные по которым нужно изменить. Не забудьте указать номер корректировки на титульном листе.

В основной части РСВ для исправления или отмены поданных данных предусмотрена строка 010 «Признак аннулирования сведений о физлице».

Если нужно аннулировать сведения, поставьте «1» в строке 010. При этом в подразделе 3.2 по строкам 130–170 и 190–210 проставляются прочерки.

Если нужно исправить ошибку в ФИО/СНИЛС, дополнительно к разделу с аннулированными сведениями нужно заполнить по этому работнику раздел 3 с верными сведениями по строкам 020–070.

Если надо исправить только сумму выплат, в уточненный расчет включают сведения по работнику и верную сумму в строке 070. Строка 010 при этом не заполняется.

Коды ошибок в форме РСВ