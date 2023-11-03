Как сдавать годовую отчетность, если бухгалтеры так и не могут разобраться с ЕНС и другими изменениями в законодательстве? Пятничный дайджест Разборов

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Как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году
Хотите избежать штрафов, недоимки и блокады расчетного счета — научитесь контролировать и сверять сальдо ЕНС. В мини-курсе рассказываем, как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году.
Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить
Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.
Как внести уставный капитал на расчетный счет
За пару минут видео в этом мини-курсе разбираем, как внести уставный капитал на расчетный счет.
Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС
Разбираемся, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.
Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.
Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.
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