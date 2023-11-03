Обзоры для бухгалтера

Как сдавать годовую отчетность, если бухгалтеры так и не могут разобраться с ЕНС и другими изменениями в законодательстве? Пятничный дайджест Разборов

Подготовили новый материал по ЕНС, воинскому учету и другим изменениям в законодательстве. Также сегодня в разборах: как внести уставный капитал на расчетный счет, сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС и что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год.

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Как сдавать годовую отчетность, если бухгалтеры так и не могут разобраться с ЕНС и другими изменениями в законодательстве? Пятничный дайджест Разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

Как внести уставный капитал на расчетный счет

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За пару минут видео в этом мини-курсе разбираем, как внести уставный капитал на расчетный счет.

Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС

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Разбираемся, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

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Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.

Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

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Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.

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Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

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В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

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