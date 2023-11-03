Вебинары для бухгалтеров

Договор ЕАЭС и бухгалтерские новшества 2023-2024. Обзор мероприятий для бухгалтера с 7 по 10 ноября

Смотрите обзор ближайших мероприятий для бухгалтера. Изучайте, записывайтесь, прокачивайте навыки и получайте новые знания.

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Договор ЕАЭС и бухгалтерские новшества 2023-2024. Обзор мероприятий для бухгалтера с 7 по 10 ноября
Иллюстрация: freepik/freepik

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

7 ноября Договор ЕАЭС: как правильно рассчитать налоги и не допустить ошибок

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Основные правила исчисления налогов и взносов в связи с применением положений Договора ЕАЭС.

2. Особенности исчисления налогов при экспорте товаров в страны — члены Договора ЕАЭС.

3. Особенности исчисления налогов при импорте.

4. Порядок налогообложения операций по выполнению работ и оказанию услуг на территории государств — членов договора ЕАЭС.

5. Правила исчисления НДФЛ и страховых взносов при выплатах гражданам стран — членов Договора ЕАЭС.

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8-10 ноябряIT Recruiting - HR Forum 2023

Время: c 09:00 до 18:00

Формат: офлайн, г. Москва

Стоимость: 49 900 рублей

Тезисы мероприятия:

1. 8 ноября 2023. Workshop day

  • Мастер-класс. сорсинг 2023: осваиваем новые территории поиска, инструменты и источники.

  • Мастер-класс. chatgpt для рекрутеров: описание вакансий, письма кандидатам, переписка со «сложными персонажами» в условиях сжатых сроков.

  • Мастер-класс. как оценить технические навыки кандидата? лайфхаки и уловки.

  • Мастер-класс. привлечь в одно касание: первый контакт с кандидатом и грамотный оффер.

  • Мастер-класс. этикет и культура онлайн-общения: от собеседования до совещаний, от переписки до видеозвонков.

2. 9 ноября 2023. Первый день

  • Аналитика и динамика рынка труда разработчиков: тренды, тенденции и сроки подбора. что на самом деле происходит на рынке it-кадров в России?

  • Портрет it-кандидата на фоне «вот этого всего»: ожидания соискателей и сроки жизни в компании.

  • Борьба за кадры и засилье джунов.

  • Юридические особенности работы с релокантами.

  • Эффективный подбор, онбординг и снижение показателей текучести до минимума. must have инструменты на реальных примерах.

  • Как небольшим компаниям выигрывать конкуренцию за кандидатов?

  • Как проверить «температуру по палате» и предугадать отток разработчиков? внедряем инструменты оценки вовлечённости: опросы, метрики, сервисы, интервью.

3. 10 ноября 2023. Второй день

  • Сорсинговый центр в компании: какая модель оптимальна для работы инхаус? и как сделать так, чтобы эта модель вообще работала?

  • Человек плюс робот: как chatgpt и нейросети помогают рекрутерам привлекать и оценивать кандидатов?

  • Дискуссия. автоматизация, импортозамещение и уход привычных платформ

  • Как эффективно оценить it-кандидата по онлайн-интервью?

  • Как построить cjm для кандидатов? как поддерживать вовлечённость и интерес к вакансии на всех этапах сложной воронки?

  • Внедряем продуктовый подход в hr-команду: как делать нужное и не делать ненужное

  • Практика для найма редких кадров. как подготовиться к процедуре и учесть все риски?

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8-10 ноября Бухгалтерские новшества 23-24

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Как меняют работу бизнеса машиночитаемые доверенности.

2. В чем ключевые особенности действующих стандартов бухучета.

3. Как не запутаться в новшествах по НДФЛ и НДС.

4. Риски бухгалтерского аутсорсинга и работа без демпинга.

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9 ноября Корпоративная культура: как создать, управлять и развивать

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Что важнее: личный пример руководителя или система примирования на предприятии?

2. Может ли корпоративное мерпориятие повлиять на формирование корпоративных ценностей?

3. Как корпоративные мероприятия помогают достигать бизнес-целей и какие задачи в области управления персоналом можно решить с их помощью?

4. Что может и должен делать менеджер по внутренним коммуникациям?

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