Договор ЕАЭС и бухгалтерские новшества 2023-2024. Обзор мероприятий для бухгалтера с 7 по 10 ноября

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5. Правила исчисления НДФЛ и страховых взносов при выплатах гражданам стран — членов Договора ЕАЭС.

4. Порядок налогообложения операций по выполнению работ и оказанию услуг на территории государств — членов договора ЕАЭС.

2. Особенности исчисления налогов при экспорте товаров в страны — члены Договора ЕАЭС.

1. Основные правила исчисления налогов и взносов в связи с применением положений Договора ЕАЭС.

Время: c 10:00 до 11:00

Практика для найма редких кадров. как подготовиться к процедуре и учесть все риски?

Внедряем продуктовый подход в hr-команду: как делать нужное и не делать ненужное

Как построить cjm для кандидатов? как поддерживать вовлечённость и интерес к вакансии на всех этапах сложной воронки?

Как эффективно оценить it-кандидата по онлайн-интервью?

Человек плюс робот: как chatgpt и нейросети помогают рекрутерам привлекать и оценивать кандидатов?

Сорсинговый центр в компании: какая модель оптимальна для работы инхаус? и как сделать так, чтобы эта модель вообще работала?

3. 10 ноября 2023. Второй день

Как проверить «температуру по палате» и предугадать отток разработчиков? внедряем инструменты оценки вовлечённости: опросы, метрики, сервисы, интервью.

Как небольшим компаниям выигрывать конкуренцию за кандидатов?

Эффективный подбор, онбординг и снижение показателей текучести до минимума. must have инструменты на реальных примерах.

Борьба за кадры и засилье джунов.

Портрет it-кандидата на фоне «вот этого всего»: ожидания соискателей и сроки жизни в компании.

Аналитика и динамика рынка труда разработчиков: тренды, тенденции и сроки подбора. что на самом деле происходит на рынке it-кадров в России?

2. 9 ноября 2023. Первый день

Мастер-класс. этикет и культура онлайн-общения: от собеседования до совещаний, от переписки до видеозвонков.

Мастер-класс. привлечь в одно касание: первый контакт с кандидатом и грамотный оффер.

Мастер-класс. как оценить технические навыки кандидата? лайфхаки и уловки.

Мастер-класс. chatgpt для рекрутеров: описание вакансий, письма кандидатам, переписка со «сложными персонажами» в условиях сжатых сроков.

Время: c 09:00 до 18:00

4. Риски бухгалтерского аутсорсинга и работа без демпинга.

3. Как не запутаться в новшествах по НДФЛ и НДС.

2. В чем ключевые особенности действующих стандартов бухучета.

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Тезисы мероприятия:

1. Что важнее: личный пример руководителя или система примирования на предприятии?

2. Может ли корпоративное мерпориятие повлиять на формирование корпоративных ценностей?

3. Как корпоративные мероприятия помогают достигать бизнес-целей и какие задачи в области управления персоналом можно решить с их помощью?

4. Что может и должен делать менеджер по внутренним коммуникациям?

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