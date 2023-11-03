Договор ЕАЭС и бухгалтерские новшества 2023-2024. Обзор мероприятий для бухгалтера с 7 по 10 ноября

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7 ноября Договор ЕАЭС: как правильно рассчитать налоги и не допустить ошибок
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Основные правила исчисления налогов и взносов в связи с применением положений Договора ЕАЭС.
2. Особенности исчисления налогов при экспорте товаров в страны — члены Договора ЕАЭС.
3. Особенности исчисления налогов при импорте.
4. Порядок налогообложения операций по выполнению работ и оказанию услуг на территории государств — членов договора ЕАЭС.
5. Правила исчисления НДФЛ и страховых взносов при выплатах гражданам стран — членов Договора ЕАЭС.
8-10 ноябряIT Recruiting - HR Forum 2023
Время: c 09:00 до 18:00
Формат: офлайн, г. Москва
Стоимость: 49 900 рублей
Тезисы мероприятия:
1. 8 ноября 2023. Workshop day
Мастер-класс. сорсинг 2023: осваиваем новые территории поиска, инструменты и источники.
Мастер-класс. chatgpt для рекрутеров: описание вакансий, письма кандидатам, переписка со «сложными персонажами» в условиях сжатых сроков.
Мастер-класс. как оценить технические навыки кандидата? лайфхаки и уловки.
Мастер-класс. привлечь в одно касание: первый контакт с кандидатом и грамотный оффер.
Мастер-класс. этикет и культура онлайн-общения: от собеседования до совещаний, от переписки до видеозвонков.
2. 9 ноября 2023. Первый день
Аналитика и динамика рынка труда разработчиков: тренды, тенденции и сроки подбора. что на самом деле происходит на рынке it-кадров в России?
Портрет it-кандидата на фоне «вот этого всего»: ожидания соискателей и сроки жизни в компании.
Борьба за кадры и засилье джунов.
Юридические особенности работы с релокантами.
Эффективный подбор, онбординг и снижение показателей текучести до минимума. must have инструменты на реальных примерах.
Как небольшим компаниям выигрывать конкуренцию за кандидатов?
Как проверить «температуру по палате» и предугадать отток разработчиков? внедряем инструменты оценки вовлечённости: опросы, метрики, сервисы, интервью.
3. 10 ноября 2023. Второй день
Сорсинговый центр в компании: какая модель оптимальна для работы инхаус? и как сделать так, чтобы эта модель вообще работала?
Человек плюс робот: как chatgpt и нейросети помогают рекрутерам привлекать и оценивать кандидатов?
Дискуссия. автоматизация, импортозамещение и уход привычных платформ
Как эффективно оценить it-кандидата по онлайн-интервью?
Как построить cjm для кандидатов? как поддерживать вовлечённость и интерес к вакансии на всех этапах сложной воронки?
Внедряем продуктовый подход в hr-команду: как делать нужное и не делать ненужное
Практика для найма редких кадров. как подготовиться к процедуре и учесть все риски?
8-10 ноября Бухгалтерские новшества 23-24
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Как меняют работу бизнеса машиночитаемые доверенности.
2. В чем ключевые особенности действующих стандартов бухучета.
3. Как не запутаться в новшествах по НДФЛ и НДС.
4. Риски бухгалтерского аутсорсинга и работа без демпинга.
9 ноября Корпоративная культура: как создать, управлять и развивать
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тезисы мероприятия:
1. Что важнее: личный пример руководителя или система примирования на предприятии?
2. Может ли корпоративное мерпориятие повлиять на формирование корпоративных ценностей?
3. Как корпоративные мероприятия помогают достигать бизнес-целей и какие задачи в области управления персоналом можно решить с их помощью?
4. Что может и должен делать менеджер по внутренним коммуникациям?
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