Учет в торговле

Что означают коммерческие расходы в бухгалтерии

Цель любой компании, если она не относится к категории государственного учреждения или некоммерческой организации, получение прибыли. Основным показателем успешной работы является реализация продукции, товаров, услуг. В процессе ее осуществления возникают коммерческие и управленческие расходы. Они не связаны с производством, но необходимы для получения конечного финансового результата.

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Что означают коммерческие расходы в бухгалтерии
Иллюстрация: freepik/freepik

Что включают в себя коммерческие расходы

Любая продукция начинается с разработки и производства. Далее она вступает в стадию реализации. Именно отсюда начинается этап, когда заканчивается производственная себестоимость и начинаются коммерческие расходы.

Они встречаются на пути от выпуска готового изделия до покупки потребителем. Коммерческие расходы — это затраты, позволяющие превратить произведенную продукцию в товар, и участвующие в его реализации.

Произведенная продукция представляет собой актив, который принадлежит производителю. Чтобы его реализовать, нужны дополнительные деньги.

Среди коммерческих расходов:

  • Упаковка

  • Доставка

  • Реклама.

Этообобщенный список. В зависимости от вида осуществляемой деятельности они отличаются. Перечень расходов коммерческих организаций шире, чем производственных.

В него включаются:

  • Оплата поставщикам и посредникам, кроме расходов, которые напрямую относятся на себестоимость товара

  • Транспортные расходы. Сюда включается оплата поставщикам, если они занимаются доставкой товара и не включают ее сумму в себестоимость товара, сторонним транспортным организациям, затраты на собственный транспорт

  • Амортизация основных средств, НМА

  • Гарантийное обслуживание и ремонт

  • Рекламные расходы, включая маркетинговые

  • Затраты на подготовку товаров к продаже: украшение витрин, фасовка, упаковка

  • Представительские расходы, возникающие в ходе осуществления торговой деятельности

  • Затраты на хранение товара

  • Иные расходы, включаемые в число коммерческих.

Промышленные предприятия несут производственно-коммерческие расходы и сами определяют, какие из них относятся непосредственно к коммерческим.

В сфере услуг чаще всего затраты учитываются на 20 счета, что позволяет отнести их к производственным. Коммерческие обычно содержат рекламные и маркетинговые расходы.

Предприятия, занимающиеся заготовкой, относят к числу коммерческих:

  • Непосредственно заготовительные

  • Затраты на содержание мест хранения

  • Расходы, связанные с содержанием скота/птицы (при наличии).

В учетной политике компанией определяется перечень расходов, которые относятся к коммерческим.

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Учет коммерческих расходов

В Плане счетов бухгалтерского учета для учета коммерческих расходов предусмотрен счет 44.

На нем накапливаются затраты в соответствии с тем перечнем, который присутствует в учетной политике предприятия.

К счету 44 «Расходы на продажу» открывается два субсчета:

  • Коммерческие расходы

  • Издержки обращения.

Первым пользуются промышленные предприятия, использующие для учета производственных затрат счета 20, 23, 25, 26. Торговые компании относят все расходы на издержки обращения.

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Счет 44 кредитуется со счетами запасов (10), амортизации (02, 05), зарплаты (70), с 68,69, 60,76, иными счетами, в зависимости от содержания хозяйственной операции. При недостачах и порче используется счет 94. При этом применяются нормы естественной убыли.

Списываются коммерческие расходы в дебет 90. Для этого предусмотрено два варианта:

  • Полностью

  • Частично с распределением.

Второй вариант предусматривает частичное отнесение затрат, собранных на счете 44, в дебет счета 90, а по некоторым видам затраты распределяются:

  • На остаток товара (транспортировка)

  • Между видами произведенной продукции (упаковка и доставка)

  • Относятся на счета 15 или 11 (для предприятий-заготовителей),

Выбранный вариант организация закрепляет в учетной политике.

Как коммерческие расходы отражаются в отчетности

В форме 2 финансовой отчетности компании коммерческие расходы отражаются отдельной строкой 2210:

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При расчете налога на прибыль и УСН рекламные расходы нормируются. Они не могут быть больше 1% от выручки. Исходя из этого, в бухгалтерском и налоговом учете могут возникать разницы.

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Коротко о главном

  • Коммерческие расходы компаний связаны с реализацией товара. Сюда относятся упаковка, доставка, реклама, зарплата работников, связанных с продажами и продвижением товара. Для их учета предусмотрен счет 44.

  • Накопленные на нем расходы списываются в дебет счета 90.

  • Компания вправе выбрать один из двух вариантов списания: полностью или с частичным распределением затрат.

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