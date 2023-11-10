Кто поможет вам в работе с маркетплейсами: обзор сервисов для селлеров 2023-2024

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1 . Сервисы аналитики для маркетплейсов

Специальные программы для анализа рынка с целью найти идеальный товар, протестировать гипотезу продаж, спланировать объем поставок и установить конкурентные цены.

Маяк Сайт: mayak.bz Описание: Понятный и простой интерфейс сервиса позволяет не тратить десятки часов на освоение сложной системы. Лучшие эксперты с подтвержденным результатом помогут внедрить инструменты для быстрого роста вашей прибыли: реклама, аналитика Wildberries и OZON, расчет поставок по складам, товарная и финансовая аналитика. Кстати, обучение включено в стоимость сервиса. Преимущества: «Маяк» является официальным авторизованным сервисом Wildberries. Данные хранятся только зашифрованными в надежном облаке Яндекса. Прошел проверку в Сколково, Иннополисе и Минцифры. Цена: Компания предлагает 2 основных тарифа: «Бизнес» и «Премиум». По стоимости 5.499 руб./мес. и 6.499 руб./мес. Есть бесплатный вариант. Подробнее можно узнать здесь.

Moneyplace Сайт: moneyplace.io Описание: Полноценная экосистема для ведения бизнеса на маркетплейсах: Wildberries, OZON, AliExpress, Яндекс-Маркет, KazanExpress, СберМегаМаркет. Задача сервиса — обеспечить продавцов аналитическими данными, которые помогут им увеличить доход. Участвуют в развитии бизнеса как с нуля, так и в продвижении уже имеющегося. У сервиса есть собственный фулфилмент (логистические услуги), сертификация и финансирование селлеров. Преимущества: Умный поиск, благодаря объединению словоформ; подсветка прибыльных ниш; точный анализ ключевых слов; информативный дашборд. Помимо перечисленного, сервис предоставляет обучение и поддержку экспертов, сегментарный анализ и обновление данных каждые 10 минут. Цена: Стоимость услуги зависит от выбранного тарифа. Всего их 4 и цена варьируется от 16.929 руб./мес. - 108.779 руб./мес. в зависимости от наполнения. Также компания предлагает абонементную систему и вариант рассрочки.

MPSTATS Сайт: mpstats.io Описание: Инструменты сервиса помогают увеличить прибыль на маркетплейсах. Следует учитывать, что торговля на этих онлайн-платформах — это высокотехнологический бизнес и без понимания как товар ранжируется, попадает в выдачу, приобретает/теряет популярность, невозможно рассчитывать на рост и лидерство ниши. Экспертиза сервиса заключается в том, чтобы показать, какие действия в управлении продажами и отстройки от конкурентов приведут к устойчивому развитию на российских маркетплейсах. Преимущества: Уникальный алгоритм и самый долгий период сбора данных, учитывая сезонность и колебания; оперативное реагирование и клиентская поддержка; управление своими продажами и внешняя аналитика в одном сервисе. Также предоставляется запись на бесплатную демонстрацию сервиса с учетом индивидуальных потребностей. Цена: Помимо трех основных тарифов компания предлагает бесплатный вариант, где можно произвести расчет поставки и производства. Стоимость платных тарифов от 4.800 руб./мес. до 30.000 руб./мес. Существует система скидок при оплате за 3,6,12 месяцев.

SalesFinder Сайт: salesfinder.ru Описание: Возможности сервиса подходят для старта на маркетплейсах и для действующих продавцов. Ежедневный сервер-мониторинг сканирует выдачу маркетплейсов Wildberries и OZON по всем категориям и при этом сохраняет доступную информацию по всем товарам. Формирование структурированных отчетов для удобного анализа продаж происходит за счет специальных алгоритмов обработки данных. Такая аналитика доступна в любых разрезах: время, категории, бренды, продавцы, товары и т.д. Преимущества: Если нужен нестандартный отчет, то помогут настроить индивидуальные сценарии мониторинга и отчеты под ваши бизнес-требования. Цена: Сервис предлагает 3 тарифа, которые отличаются функционалом и лимитом. Стоимость от 5.000 руб./мес. до 20.000 руб./мес. При оплате за 6 или 12 месяцев действует скидка в размере 20% и 30% соответственно.

SellerFox Сайт: sellerden.ru Описание: Анализ внутренней и внешней аналитики — это та база, которая необходима как новичку в ритейле, так и опытному продавцу. Новым поставщикам предоставляют данные о трендах, наиболее популярных товарах в конкретных категориях за различное время, чтобы избежать ошибок при формировании ассортимента. Крупным и опытным продавцам дают аналитику динамики спроса на маркетплейсах, которая позволит сэкономить на расходах за платное хранение, заблаговременно оптимизировав товарные запасы на основании данных сервиса. Преимущества: Сервис специализируется на парсинге интернет-сайтов уже несколько лет. Также, если у вас особенный запрос, то есть возможность сформулировать его и направить на почту support@sellerfox.ru, чтобы получить решение. «SellerFox» предоставляет беспроцентную рассрочку на свои услуги (первый платеж со второго месяца). Цена: Сервис предлагает тарифы в зависимости от периода доступа. Есть бесплатный 24-часовой вариант и тариф «Лайт» на 7 дней. Цена ежемесячной оплаты зависит от выбранного тарифа и варьируется от 6.499 руб./мес. – 18.799 руб./мес. Также существует система скидок и рассрочки. 2. Фулфилмент-операторы для маркетплейсов (логистика) Английское слово «fulfilment» означает «выполнение или исполнение». Адаптируя его под маркетплейсы, мы понимаем процесс, при котором продавец выполняет комплекс операций, чтобы заказ поступил к клиенту. Это, как правило, бизнес-услуга по хранению товара, его упаковке и отправке. Выделяют 3 модели работы с логистикой: FBO — оператор берет на себя все обязанности по логистике

FBS — оператор занимается только доставкой.

DBS — оператор исключительно оформляет заказы.

BetaPro Сайт: betapro.ru Описание: Компания оказывает логистические услуги, связанные с выполнением заказов продавцов маркетплейсов, интернет-магазинов, каталогов и партнерских сетей. Профессиональная команда с многолетним опытом работы предоставляет качественные услуги и входит в топ-3 компаний рынка фулфилмента. Решают операционные задачи по трем основным моделям работы с логистикой (FBO, FBS, DBS). С кем работают: продавцы маркетплейсов, малые, средние, крупные интернет-магазины и TV-shops. Интересно: Больше полезного контента можно найти в Telegram-канале компании: ответы на вопросы селлеров, новости рынка и оценка обновлениям маркетплейсов. За последние годы в компании были проведены глобальные перемены: разработан новый портфель услуг, переработаны тарифные планы, запущена новая промышленная WMS-система, обеспечивающая полное сопровождение продаж и поэкземплярный учет, введена новая система видеонаблюдения. Цена: Рассчитать стоимость услуги можно, заполнив форму на сайте и введя необходимые данные. Компания предлагает онлайн-тарификатор с актуальными тарифами курьерских служб доставки по России.

Синий шар Сайт: siniyshar.ru Описание: Компания грамотно решает самые сложные логистические задачи и является надежным партнером для всей цепочки поставок. У клиента есть возможность выбрать комплексное обслуживание, либо определенные опции. Данная бизнес-услуга позволяет значительно снизить риски и издержки, затраты на хранение и курьерскую доставку. С кем работают: Работают с крупными организациями, которые имеют большой объем заказов и требуют эффективного управления логистикой, а также с начинающими поставщиками без опыта. Интересно: «Синий шар» позиционирует себя как надежный штурман в экспедиции из Китая. У компании есть ряд проверенных партнеров в сфере сертификации товара при его импорте из-за границы, что позволяет им доставлять товары быстрее других логистических компаний. Цена: У компании есть прайс. Рассчитать полную стоимость можно по телефону или заполнив форму обратной связи на сайте.

EasyPack Сайт: easypack.pro Описание: Миссия компании — развитие поставщиков вместе с ними. Имеют современное упаковочное оборудование и удобную прозрачную тарификацию. У них нет ограничений на минимальное число товаров. При этом компания гарантирует и обеспечивает их сохранность. Удобное расположение складов площадью более 1000 кв.м — еще один плюс организации. С кем работают: Работают даже с «маленькими» клиентами, которые только открылись. Также предоставляют свои услуги среднему и крупному бизнесу. Интересно: В компании большой упор делается на индивидуальный подход к каждому заказчику и возможность точно в срок обработать даже крупные партии товара. Цена: У компании удобная тарификация. Минимальный тариф начинается с 6 руб. Получить прайс-лист можно в мессенджере всего в один клик.

FULMART Сайт: fulmart.ru Описание: Компания берет на себя весь спектр услуг по фулфилменту, от проверки качества до отправки товаров на маркетплейсы. Также предоставляют портретную и предметную фото-/ видеосъемку. Гарантируют быстрый результат, экономию времени и бюджета. С кем работают: С новичками, которые только входят на маркетплейсы; опытнымипредпринимателями, которые экономят свое время и делегируют рутинные задачи; крупными организациями, которые готовы расширять свой бизнес. Интересно: «FULMART» — технологический партнер Яндекс.Маркет и OZON. Также компания является действующим поставщиком собственного бренда BERLOGA STORE на Wildberries, поэтому знают все нюансы упаковки и доставки товаров. Цена: У компании есть прайс, с которым можно ознакомиться на сайте. Если возникнут дополнительные вопросы, то всегда можно заказать обратный звонок.

ПЭК Сайт: pecom.ru Описание: Компания работает по двум схемам поставки: FBO и FBS. Занимаются перевозкой практически любых грузов от одной коробки или палеты до целой фуры. Четко следят за датой и временем доставки, информируют о движении и факте передачи груза в режиме онлайн в личном кабинете. Обеспечивают хранение груза в течение 7 дней до даты авизации. С кем работают: Работают с юридическими лицами, ИП, физическими лицами и самозанятыми. Интересно: Первая экспедиционная компания (ПЭК) на рынке уже 22 года в логистике и вошла в топ-10 3PL-операторов по версии Knight Frank в категории «количество складских помещений». Цена: На сайте компании установлен онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать точную стоимость услуги. 3. Сервисы бухгалтерского сопровождения для маркетплейсов Финансовая прозрачность и эффективность работы маркетплейсов зависит от грамотного бухгалтерского сопровождения. Анализ доходов и расходов, учет налогов, отчетность, управление потоками на платформе, соблюдение правил и законодательства — все это берут на себя определенные компании по работе с онлайн-площадками.

Модульбанк Сайт: modulbank.ru Описание: Цифровой банк для малого и среднего бизнеса. Главный принцип работы — создать условия для роста. Компания полностью берет на себя учетную нагрузку и доступна круглосуточно. Работать со счётом можно из любой точки мира и совершать операции в пару кликов. Несмотря на то, что все процессы в банке автоматизированы, в службе поддержки продолжают работать живые люди — бизнес-ассистенты. Это сделано для того, чтобы ответы были максимально корректными. Преимущества: Банк занимает 3-е место по рентабельности капитала. А также является самым инновационным банком по версии SME Banking Club. Цена: У компании есть 3 тарифа для продавцов на маркетплейсах. От 490 руб./мес. для начинающих до 9.900 руб./мес. для экспертов. Подробнее узнать можно здесь. Модульбанк веден на «Клерке» блог для бухгалтеров и предпринимателей.

Тинькофф Банк Сайт: tinkoff.ru Описание: Банк предоставляет бесплатную регистрацию бизнеса и открытие счета. Также компания обучает работе с площадками с целью довести до первых продаж. Производят расчет налогов и взносов и дают возможность перевода до 1 млн.руб. на карты Тинькофф без комиссии. В банке одни из лучших условий по валютным операциям (особенно в Китай). Преимущества: У банка бесплатное обучение на маркетплейсах и аналитика на Wildberries и Яндекс Маркете. А еще компанию отличает повышенный процент одобрения кредита для действующих клиентов. Цена: Бесплатная онлайн-бухгалтерия для ИП. Сервис доступен в личном кабинете Тинькофф Бизнеса. Подробнее узнать можно здесь. Тинкофф Банк ведет на «Клерке» свой блог. Загляните почитать ;)

Точка Банк Сайт: tochka.com Описание: Сервис онлайн-бухгалтерии предлагает предпринимателям комплексные услуги по продвижению на маркетплейсах, взяв на себя все организационные моменты. Банк рассчитывает налоги и взносы, готовит отчетность и помогает в работе с онлайн-площадками, учитывая их комиссию. У сервиса простой и понятный интерфейс и безлимитные консультации профессиональных бухгалтеров. Преимущества: Более 90% клиентов банка продлевают услуги сервиса на следующий год. У сервиса есть бесплатный тест-драйв на 5 дней. Цены: Банк предлагает несколько тарифов: от 0 руб. до 12.000 руб.

Моё дело Сайт: moedelo.org Описание: Интернет-бухгалтерия предоставляет учет по агентской схеме (распознавание документов, товарный учет, учет поступления денежных средств). Также ведет контроль остатков на складах и распознает отчеты посредника. Предпринимателю будет легко разобраться в функционале сервиса, а бухгалтер сэкономит время за счет автоматизированного учета. Преимущества: Компания входит в рейтинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций (2023 год) по версии RAEX. Цены: Сервис предоставляет несколько тарифов, в выборе которых вам может помочь бесплатный консультант. Моё дело ведет на «Клерке» успешный блог с 2019 года.

Профдело Сайт: profdelo.com Описание: Компания знает все проблемы и нюансы, с которыми сталкиваются селлеры маркетплейсов, поэтому готова взять на себя всю бухгалтерскую рутину. Принимая во внимание специфику учета на онлайн-платформах, вовремя и без штрафов сдают отчетность, помогают не переплачивать налоги. Предлагают комплексное бухгалтерское сопровождение, применяя современные технологии. Преимущества: Компания готова выплатить страховку на 1 млн.руб. в случае бухгалтерской ошибки. Гарантирует компенсации штрафов и пеней в договоре. Цены: Стоимость сопровождения представлена разными тарифами для ИП на УСН 6% и ООО на УСН 6%.