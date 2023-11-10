«Матответственное лицо» увольняется. Что делать, если нет преемника

В соответствии с ч. 1 ст. 244 ТК с работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество, могут заключаться договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, а также типовая форма такого договора утверждены постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85.

Этот Перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, что подтвердил Роструд в письме от 19.10.2006 № 1746-6-1.

Основанием для заключения с работником договора о полной индивидуальной материальной ответственности в равной степени могут являться либо занятие должности, либо выполнение работ, поименованных в Перечне.

Поэтому работодатель вправе заключить договор о полной материальной ответственности с работником, занимающим должность, не поименованную в разделе I Перечня, если в его трудовую функцию входит выполнение работ, указанных в разделе II Перечня (см., например, определения Ивановского областного суда от 01.02.2012 № 33-190, Алтайского краевого суда от 04.09.2013 № 33-6630-13).

Обратите внимание! Вместе с тем трудовым законодательством не установлен порядок смены материально ответственных лиц в организации. Нормами ТК не установлен и обязательный порядок передачи материальных ценностей при смене материально ответственных лиц в организации.

В силу ст. 8 ТК работодатель может установить порядок приема-передачи дел при смене материально ответственных лиц в своих локальных нормативных актах, нормы которых, однако, не должны ухудшать положение работников по сравнению с нормами, установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При смене материально ответственных лиц обязательным является проведение инвентаризации.

Пункт 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н); п. 81 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (утв. приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н).

Порядок ее проведения установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 (далее — ​Указания).

Так, передача товарно-материальных ценностей от одного материально ответственного лица к другому осуществляется по итогам инвентаризации, проводимой на день приемки-передачи дел (п. 1.5 Указаний). При этом материально ответственное лицо, сдавшее имущество, расписывается в описи в сдаче этого имущества, а принявший — ​в принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение (п. 2.10 Указаний).

При проведении мероприятий по инвентаризации имущества присутствие материально ответственного лица, сдающего имущество, обязательно (п. 2.8, п. 2.10 Указаний).

Предполагается, что проведение инвентаризации должно осуществляться до увольнения этого работника, и присутствие обоих материально ответственных лиц (сдающего и принимающего) является обязательным.

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Обратите внимание! В ситуации, когда новый сотрудник принимается на работу не в день увольнения предыдущего материально ответственного лица, он, естественно, не может участвовать в инвентаризации и подписывать акт приемки-передачи дел. Соответственно, чтобы передать и закрепить материальные ценности за новым ответственным лицом, на период временного промежутка между увольнением предыдущего и принятием нового ответственного лица (при условии возникновения такой ситуации) имущество должно быть вверено кому-то из действующих сотрудников учреждения (к примеру, временно исполняющему обязанности по данной должности).

В любом случае окончательное решение по этому вопросу должно быть принято руководителем организации, который является ее единоличным исполнительным органом (ст. 273 ТК).

Так, в частности, материальные ценности могут быть приняты руководителем лично и переданы после приема на работу соответствующего сотрудника.

Таким образом, полагаем, что в рассматриваемой ситуации при отсутствии очевидных кандидатур, в том числе для временной передачи ценностей, оформить акт передачи следует на руководителя организации.