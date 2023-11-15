Должностные обязанности сотрудника, ответственного за воинский учет

Воинский учет должен быть организован в каждой компании (подп. 6 п. 1 ст. 8 закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»). Все работодатели обязаны получать, систематизировать и регулярно передавать в военкомат сведения о военнообязанных работниках.

Если в компании работает менее 500 работников, подлежащих воинскому учету, ответственным можно назначить любого работника, который согласится выполнять эту трудовую функцию.

Если в компании от 500 до 2000 военнообязанных работников, нужно принять на работу отдельного сотрудника, для которого ведение воинского учета будет основной обязанностью.

На предприятии с численностью от 2000 работников, которые подлежат воинскому чету, нужно создавать отдельное подразделение.

Как сказано выше, должностные обязанности специалиста по воинскому учету в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах не приведены.

Руководителю компании нужно самостоятельно определить перечень обязанностей специалиста по воинскому учету в компании, учитывая те обязанности, которые возложены на компанию законодательством о воинском учете.

В частности, Положением о воинском учете, которое утверждено постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719 (с учетом поправок от 5 августа 2023 года). Обязанности, которые нужно возложить на работника, ответственного воинский учет в компании, можно найти в п. 30 –32 Положения о воинском учете.

Есть еще Рекомендации Министерства обороны от 11.07.2017, где тоже можно найти информацию для разработки должностной инструкции специалиста по воинскому учету.

Кроме того, нужно учесть, что с 2022 года на всех военнообязанных нужно заполнять специальные карточки формы №10. Они утверждены Минобороны приказом от 22.11 2021 № 700 (приложение 22).

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Какие документы по воинскому учету должны быть в компании

Начать лучше всего с перечня необходимых документов, с учетом которых будет работать специалист по воинскому учету. В компании должны быть:

приказ об организации воинского учета граждан;

картотека личных карточек формы № 10 на граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе;

расписки в приеме от граждан документов воинского учета;

служебное делопроизводство (отдельная папка — дело) по вопросам ведения воинского учета в организации;

журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

Должностные обязанности специалиста по воинскому учету организации

С учетом п. 30–32 Положения о воинском учете работник должен выполнять следующие обязанности:

проверять документы воинского учета у граждан, принимаемых на работу; заполнять карточки военнообязанных и призывников по форме № 10 в соответствии с записями в документах воинского учета;

вести картотеку карточек военнообязанных и призывников по форме № 10, поставленных на воинский учет;

поддерживать в актуальном состоянии сведения, содержащиеся в карточках военнообязанных и призывников по форме № 10;

оповещать работников о вызовах (повестках) военкоматов, поступивших в письменной и (или) электронной форме в организацию;

Подавать в военкоматы:

сведения о принятых или уволенных работниках, подлежащих воинскому учету (срок 5 рабочих дней);

сведения по запросу военкоматов о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

сведения о приеме на работу гражданина, не состоящего на воинском учете, но обязанного состоять на воинском учете;

информацию об обнаруженных в документах воинского учета исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов и т.п.

сведения об изменении семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания работника.

другие.

Должностная инструкция Специалиста по воинскому учету

Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность специалиста по воинскому учету.

1.1. На должность специалиста по воинскому учету принимается лицо, соответствующее следующим квалификационным требованиям:

– высшее или среднее профессиональное образование;

– стаж работы не менее двух лет.

1.2. Специалист по воинскому учету должен знать:

– трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права;

– нормативные правовые акты, положения, инструкции и другие руководящие документы, касающиеся работы по ведению воинского учета в организации;

– методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях;

– организационно-штатную структуру организации;

– порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с кадрами и их движением;

– этику делового общения;

– правила пользования офисной техникой, средствами коммуникации и связи;

– Другие по усмотрению руководителя компании (впишите при необходимости).

Должностные обязанности

2. Специалист по воинскому учету выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Проверяет у работников, принимаемых на работу:

– наличие отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности;

– наличие и подлинность документов воинского учета, а также подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания;

– наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах отметок о вручении мобилизационного предписания), персональных электронных карт (при наличии в документах воинского учета отметок об их выдаче), жетонов с личными номерами Вооруженных Сил РФ (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки о вручении жетона).

– соответствие документов воинского учета паспортным данным гражданина. – состояние документов воинского учета (наличие вырванных листов, затирок, пометок и т.п.).

2.2. При обнаружении в документах воинского учета неоговоренных исправлений, неточностей, подделок или неполного количества листов направляет работника в военный комиссариат для уточнения документов воинского учета.

2.3. Информирует военкоматы об отсутствии отметок в паспортах граждан РФ об их отношении к воинской обязанности, об отсутствии в документах воинского учета отметок о постановке на воинский учет, неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации в установленный законом срок.

2.4. Заполняет карточки военнообязанных и призывников по форме № 10 в соответствии с записями в документах воинского учета.

2.5. Ведет картотеку карточек военнообязанных и призывников по форме № 10, поставленных на воинский учет.

2.6. Поддерживает в актуальном состоянии сведения, содержащиеся в карточках военнообязанных и призывников по форме № 10:

– проводит сверку сведений о воинском учете, содержащихся в карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан;

– вносит в карточки сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.

2.7. Разъясняет работникам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством РФ. Информирует работников об ответственности за неисполнение указанных обязанностей.

2.8. Оповещает граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов или органов местного самоуправления, поступивших в письменной и (или) электронной форме, и обеспечивает им возможность своевременной явки в места, указанные военными комиссариатами, в том числе в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

2.9. Вручает работникам, подлежащим призыву на военную службу, повестки из военных комиссариатов или органов местного самоуправления под подпись. В случае отказа работника от вручения повестки проставляет на повестке отметку, которая содержит: дату отказа, должность, подпись, инициалы и фамилию лица, вручавшего повестку, а также подписи, инициалы и фамилии присутствующих при этом лиц.

2.10. Своевременно подает в военкоматы:

— сведения о принятых или уволенных работниках, подлежащих воинскому учету (срок 5 рабочих дней);

— сведения по запросу военкоматов о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

— сведения о приеме на работу гражданина, не состоящего на воинском учете, но обязанного состоять на воинском учете;

— информацию об обнаруженных в документах воинского учета исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов и т.п.

— сведения об изменении семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания работника.

— другие сведения о гражданах, которые предусмотрены законодательством.

2.11. Разрабатывает план работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и согласовывает его с военным комиссариатом.

Права

3. Специалист по воинскому учету имеет право:

3.1. Получать от работников организации информацию и документы, необходимые для осуществления своей деятельности.

3.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.

3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.4. Вносить на рассмотрение вышестоящих руководителей предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

Ответственность

4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих должностных обязанностей Специалист по воинскому учету несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.»

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