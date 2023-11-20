Учетная политика для целей управленческого учета

Для чего управленческий учет нужен фирме

Управленческий учет сам по себе представляет систему сбора, анализа и представления результатов исследования сведений о бизнесе компании, о ее направлениях активности и структуре функционирования с целью обеспечения эффективного управления фирмой, принятия верных стратегических и тактических решений, а также планирования ее развития.

Как следует из указанного определения, смысл ведения управленческого учета на предприятии заключается в своевременном обеспечении руководства бизнеса необходимой информацией: количественной, качественной, прогнозной, фактической и т.д.

Обращаем внимание! Следует помнить, что результативные показатели управленческих отчетов могут значительно отличаться от итоговых значений, отраженных в финансовой отчетности.

При этом эффективность принимаемых бизнесом решений во многом зависит именно от цифр управленческих отчетов, поскольку для каждого управленческого звена, как правило, в компании формируются специфические отчеты, нацеленные именно на функции такого звена.

В частности, для высшего руководства фирмы (функцией которого выступает стратегическое развитие бизнеса) составляемые отчеты должны иметь интегрированный, укрупненный характер, без высокой степени детализации.

Обычно такие отчеты формируются за определенный временной отрезок в прошлом; приводится соответствие план/факт, что служит почвой для разработки долгосрочного плана развития компании.

Для руководителей подразделений более важным является состояние подведомственных структур фирмы в текущий момент времени. С этой целью управленческая отчетность для них включает обычно показатели отдела/департамента на конкретный момент времени, а также прогнозные значения показателей на краткосрочный период.

Укрупненно задачи управленческого учета в фирме можно свести к следующим:

Анализ наличия и движения в компании различных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), результаты которого в виде отчетов поступают к управленческому звену организации.

Анализ «план-факт» значения выручки по бизнесу, а также издержек производства. При этом в зависимости от цели составления отчетов (для высших руководителей или для менеджеров) допустима разная степень детализации: в разрезе структурных подразделений фирмы, отделов, групп выпускаемой продукции и т. д. Отдельно здесь в ряде случаев выделяется анализ себестоимости.

Анализ итоговых показателей финансового положения фирмы в разрезе «план-факт». Это могут быть как показатели компании в целом, так и финансовые итоги по каждому конкретному департаменту/отделу фирмы.

Планирование и прогнозирование результатов бизнеса на кратко- и долгосрочную перспективу в разрезе фирмы в целом или отдельного ее структурного подразделения.

Итоговое формирование отчетов и представление их в целевые управленческие звенья.

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В чем специфика учетной политики для целей управленческого учета

Отталкиваясь от описанной выше сути управленческого учета, его целей и задач, учетную политику управленческого учета можно определить следующим образом: это описание применяемых фирмой методов и механизмов учета затрат, составляющих себестоимость реализованной продукции фирмы (работ, услуг), с помощью которых компания составляет отчеты, нацеленные на помощь руководству в принятии эффективных управленческих решений.

Обращаем внимание! Основные воздействующие факторы, от которых зависит выбор тех или иных методов учета, при управленческом учете аналогичны факторам, влияющим на учетную политику для целей бухгалтерского учета.

А именно к ним могут относиться: организационно-правовая форма предприятия; отрасль, где компания функционирует; конкретный осуществляемый вид деятельности; специфика бизнеса; основные характеристики такого бизнеса (масштабы, структура управления фирмой, квалификация работников, стратегия развития фирмы и т. д.); задачи, которые фирма ставит перед управленческим учетом на предприятии, а также реальные возможности компании по его осуществлению (действующие системы учета и контроля, текущий уровень развития управленческого учета и др.).

Управленческий учет и разработка соответствующей учетной политики могут быть поручены в организации как штатному бухгалтеру, так и специальному ответственному сотруднику (отделу). Второй вариант применяется, как правило, в крупных организациях.

Примерная структура учетной политики для целей управленческого учета

Описанная выше специфика учетной политики для целей управленческого учета обуславливает содержание конкретных положений такой политики.

В общем виде структуру управленческой учетной политики можно представить следующим образом:

Организационный раздел. Технический раздел. Методический раздел.

Рассмотрим вкратце каждый из указанных разделов.

Первый раздел — организационный. В нем фирме целесообразно зафиксировать 3 базовых момента:

привести сведения об учетных принципах, на которых будет выстраиваться управленческий учет, показать используемую терминологию, а также, если необходимо, сослаться на какие-либо нормативные документы, которыми регулируется управленческий учет;

расписать организационную структуру фирмы: кто за что ответственный, какая в компании система подчинения, какое подразделение ответственно за составление рассматриваемой учетной политики и ведения управленческого учета в целом;

прописать, какова система финансового обеспечения деятельности фирмы.

Второй раздел является техническим, поскольку в нем компании следует урегулировать аспекты технического плана. В частности, следует предусмотреть порядок управленческого документооборота (и взаимодействия подразделений бизнеса), прописать рабочий план счетов, а также определить основные элементы управленческой отчетности (состав отчетов, формат представления, сроки формирования и т. д.).

Третий раздел является наиболее содержательным. В нем организации раскрывают методическую составляющую ведения управленческого учета на предприятии и составления необходимой отчетности. А именно отражают следующие аспекты:

методы оценки активов и обязательств (включая амортизацию, списание материалов и т. д.);

систему группировки расходов на предприятии (прямые и косвенные, накладные и основные и т. д.);

порядок распределения косвенных расходов (определение базы для такого распределения, способы распределения), а также списания расходов будущих периодов;

механизмы исчисления себестоимости продукции фирмы, определение видов себестоимости в зависимости от цели формирования конкретного отчета (к примеру, плановая, фактическая, прогнозная и т. д.);

способы формирования, правила и ситуации, когда фирме следует применять трансфертные цены;

применяемые способы формирования цены на товары, а также процент прибыли, закладываемый в цену;

систему управленческого анализа, т. е. какие показатели являются контрольными, как выстраиваются прогнозные планы на основе таких показателей, и т. д.

Все выбранные выше составляющие методологии управленческого учета могут быть использованы фирмой с 1 января года, следующего за годом, когда учетная политика для целей управленческого учета будет утверждена. Утверждение происходит посредством издания специального приказа, распоряжения и т. д.

Что следует помнить при учете основных средств для управленческих целей

В российской практике большинство способов учета и оценки основных средств фирмы для управленческих целей совпадает с таковыми в бухгалтерском учете (и с закрепленными в учетной политике для целей бухучета).

Однако предприятие может по своему усмотрению использовать и иные методы, применение которых специфично для налогового учета (к примеру, нелинейная амортизация по ОС), либо те методы, которые установлены в стандартах МСФО.

Поэтому фирме при разработке управленческой учетной политики следует определиться, на какие из следующих документов она будет ориентироваться в вопросах учета основных средств:

Различие в применяемых документах напрямую будет влиять на итоговые цифры отчетности, на основании которых менеджеры будут принимать управленческие решения.

Какие подходы к учету нематериальных активов могут быть закреплены в учетной политике

Нематериальные активы компании так же, как и основные средства, в управленческих целях могут быть учтены по-разному, в зависимости от того, какую нормативную базу (из указанных выше источников) компания изберет в качестве основы для формирования управленческой учетной политики.

К примеру, и положения МСФО 38, и НК, и ФСБУ 14/2022 (до 2024 года — ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Минфина от 27.12.2007 № 153н) содержат разные варианты начисления амортизации по НМА. А именно:

ФСБУ 14/2022 предусматривает линейный метод амортизации (с использованием нормы амортизации и срока полезного использования НМА), метод уменьшаемого остатка и пропорциональный способ списания стоимости НМА (в зависимости от объема произведенной продукции);

НК, в свою очередь, разрешает начислять амортизацию только по линейному или нелинейному методу;

правила МСФО 38 (введены в действие в РФ приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н) устанавливают аналогичные методы амортизации, что и ФСБУ 14/2022: линейный, уменьшаемого остатка и метод списания пропорционально выработке. Но вместе с тем отдельные положения МСФО отличаются от российских.

Кроме того, разные результаты компания может получить при определении срока полезного использования НМА в соответствии с МСФО 38 или согласно ФСБУ 14/2022.

Таким образом, в управленческой учетной политике составителям следует прописать именно те варианты учета по отдельным позициям, которые будут в большей степени отвечать как целям и задачам менеджмента, так и ориентации организации на применение норм МСФО (если актуально).

Какие элементы системы организации управленческого учета следует зафиксировать в учетной политике

Система организации управленческого учета должна быть описана компанией в техническом и организационном разделах учетной политики.

В частности, в них должны быть закреплены следующие элементы:

рабочий план счетов;

форма управленческого учета;

непосредственно сама организация управленческого учета.

При разработке рабочего плана счетов компании важно понимать, что в управленческих целях могут быть использованы какие-либо иные синтетические счета, отличные от применяемых в бухгалтерских целях. К примеру, в бухучете расходы фирмы могут быть сгруппированы на счетах 20–29 либо на 20–39. При этом в случае использования счетов 20–39 последние 10 счетов, как правило, нужны для детализации расходов по элементам.

Если для управленческих целей такая детализация подходит, компания может ограничиться указанными счетами. Если же нет, можно ввести какие-либо новые счета, закрепляя при этом за ними свободные коды.

Обращаем внимание! Для управленческих задач новые счета могут создаваться как с целью большей детализации, так и, наоборот, для укрупнения элементов учета.

Далее. Формой управленческого учета выступают, как и в бухучете, учетные регистры. Поэтому фирма, после того как определилась с целями, задачами и видами управленческой отчетности, в учетной политике должна прописать, какие именно регистры будут для этого использоваться. При этом следует оговорить не только перечень регистров, но и порядок их ведения (внесения записей, корректировок и т. д.).

Непосредственно сама организация управленческого учета представляет собой распределение полномочий по ведению такого учета и подготовке необходимых отчетов между ответственными структурными подразделениями.

Поэтому в управленческой учетной политике фирма должна указать, что это будут за подразделения/отделы/департаменты, какие функции и обязанности будут у каждого из них, а также в каком порядке будет происходить обмен информацией/отчетностью между ними.

Требования к управленческой отчетности, составляемой согласно учетной политике

Как было указано выше, управленческая отчетность может служить как стратегическим целям фирмы, так и ее тактическим задачам.

Исходя из конкретного назначения составляемого отчета, к нему должны предъявляться отдельные специфические требования. Вместе с тем можно выделить некоторые общие критерии, которым должны удовлетворять составляемые фирмой отчеты. А именно:

прозрачность,

своевременность,

объективность,

сопоставимость,

эффективность.

Коснемся кратко каждого из указанных критериев.

Прозрачность управленческих отчетов означает, что пользователи (линейные руководители или высшие менеджеры) будут в состоянии досконально понять всю информацию, представленную в отчетах. Для этого такие документы не должны содержать излишней детализации (сверх необходимого уровня), сложных математических выкладок и т. д.

Важно! Своевременность является одним из первостепенных требований, предъявляемых к управленческой отчетности.

Данное требование означает, что всю необходимую для принятия решений информацию руководители получают в нужный момент, и такая информация относится целиком к актуальному состоянию дел в организации.

С требованием своевременности связан критерий сопоставимости, который заключается в следующем: каждый управленческий отчет должен позволять пользователю сравнивать достигнутые итоги с плановыми значениями, выявлять закономерности и тенденции развития.

Обращаем внимание! Содержание управленческих отчетов, установленных учетной политикой фирмы, должно быть чисто объективным, т. е. не содержать чье-либо оценочное мнение, субъективное суждение, погрешность и т. д.

Наиболее сложно оцениваемый критерий — эффективность управленческих отчетов. Ведь ее можно оценить, только основываясь на принятых решениях, базой для которых послужили конкретные отчеты. Поэтому, если в определенный момент фирма понимает, что тактические решения руководителей перестали приносить нужный экономический эффект, следует протестировать систему составления управленческой отчетности — чтобы выявить, не произошел ли где-либо сбой (к примеру, не формально ли ответственные отделы стали подходить к вопросу формирования такой отчетности, упуская тем самым многие важные аспекты бизнеса).

Итоги

Составление учетной политики для целей управленческого учета важно для компании, стремящейся выйти на новый уровень рынка либо упрочить свое положение сейчас. Ведь на основе только бухгалтерских/финансовых отчетов руководство не сможет принимать те решения, которые в долгосрочной перспективе приведут фирму к росту.

Поэтому организации нужно понимать, что в управленческой учетной политике должны быть полностью освещены все аспекты, касающиеся подготовки таких отчетов, — начиная с организационных и технических (рабочий план счетов, ответственные департаменты, формы отчетов и документооборот и др.) и заканчивая методическими аспектами (определение применяемых методов ценообразования, учета ОС и НМА, группировка расходов и др.).