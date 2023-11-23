Какие выплаты включать в расчет среднего заработка в 2024 году, а какие — нет

Порядок исчисления среднего заработка установлен статьей 139 ТК и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. постановлением Правительства от 24 декабря 2007 г. № 922.

Среднедневной заработок равен заработку за 12 месяцев, который делят на количество отработанных дней. 12 месяцев — это календарные месяцы, предшествующие месяцу, в котором для оплаты применяется средний заработок.

От общеустановленного расчетного периода в 12 месяцев бухгалтерия вправе отказаться и «взять в расчет» иной период (ст. 139 ТК). Расчетный период может составлять шесть месяцев, три месяца и т. п. Важно учитывать одно условие: новый период расчета не может быть «в минус» работнику.

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Какие доходы включать в расчет среднего заработка

При расчете среднего заработка учитывают весь доход работника: оклад, тарифную ставку, сдельную оплату, премии, надбавки, сверхурочные и т.д.

Перечень выплат, учитываемых при расчете среднего заработка, установлен в п. Положения об особенностях исчисления среднего заработка (постановление Правительства от 24 декабря 2007 г. № 922). Так, при расчете среднего заработка вы можете учитывать:

заработную плату, выплаченную в денежной форме и выданную в неденежной форме;

комиссионное, агинское вознаграждение;

гонорары работников редакций газет, журналов, иных СМИ;

надбавки и доплаты, в том числе за работу в праздничные или выходные дни;

доплаты за сверхурочную работу;

доплаты за работу в ночное время;

доплаты за совместительство;

компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда (доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда, при многосменном режиме) и районные коэффициенты;

окончательно рассчитанную зарплату прошлого года, независимо от времени начисления;

премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;

другие выплаты, применяемые у работодателя.

Если в течение расчетного периода сотрудник не получал зарплату или получал только социальные выплаты, для расчета среднего заработки берется предшествующий период.

Премии

При расчете среднего заработка учитываются премии, которые установлены системой оплаты труда. Вы вправе учесть только премии, выданные за труд. Премии в честь юбилея или по другому личному поводу не считаются.

Годовые премии учитывают к годовому доходу целиком. Квартальные — только те, которые пришлись на месяцы расчетного периода.

Учитывать премии, которые не входят в систему оплаты труда, при исчислении среднего заработка нельзя: письмо Минтруда от 05.07.2021 г. № 14-3/ООГ-6234.

Какие выплаты нельзя учитывать при расчете среднего заработка

В расчет среднего заработка включаются не все и выплаты. Так, при расчете среднего заработка не учитываются:

выплаты социального характера;

выплаты, не имеющие отношения к оплате труда: материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие;

дивиденды по акциям, проценты по вкладам, страховые выплаты, кредиты и т.п.

В итоге, среднемесячный заработок сотрудника, выполнившего норму по времени работы и трудовым обязанностям, не должен быть меньше МРОТ.