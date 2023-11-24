Маркировка рекламы

Как маркировать рекламу в сторис, подкастах и Telegram: разбираемся в инструкции от Роскомнадзора

Роскомнадзор рассказал, где и как ставить маркировку рекламы в видео в соцсетях, аудио-подкастах и даже в кино. Ловите инструкцию, чтобы не собрать штрафы на нарушение законодательства!

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Как маркировать рекламу в сторис, подкастах и Telegram: разбираемся в инструкции от Роскомнадзора
Иллюстрация: Вера Ревина / dalle-3

Роскомнадзор опубликовал документ с рекомендациями по размещению идентификатора (erid) в разных форматах интернет-рекламы.

Согласно приказу Роскомнадзора от 30.11.2022 № 191, вся реклама в интернете должна иметь специальный идентификатор erid.

Он выглядит как набор цифр и латинских букв: например, 5UGfwMukZ4.

Присоединение erid к ссылке

Самый приоритетный вариант размещения идентификатора рекламы — это присоединение к кликовой ссылке, которая встраивается в рекламный материал и ведет на ресурс рекламодателя.

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erid в ссылке

Как разместить идентификатор на картинке и видео

Если присоединить erid к ссылке невозможно, то идентификатор рекламы нужно разместить в виде контрастной пометки, доступной для просмотра, в том числе с использованием программных средств.

В начале или в конце текста, в любом месте на изображении, на видео erid должен показываться в начале рекламного сообщения или во время показа рекламного сообщения (в любом месте).

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erid в тексте, в изображении и на видео

Для видео или изображений с рекламой можно размещать дополнительный идентификатор в описании.

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Дополнительный вид маркировки для видео и изображений

Не забывайте, что такая маркировка — не замена основному способу указания erid на самом видео, фото или картинке.

Этот способ используется только с одним из вышеперечисленных!

Маркировка рекламы в выпадающем меню

Если рекламный материал предполагает выпадающее меню, то идентификатор нужно разместить в нем следующим образом

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erid в выпадающем меню

Как маркировать рекламу в «кружке» Telegram и в сторис

Роскомнадзор рекомендует в Telegram размещать идентификатор рекламы текстом в формате «erid: xxxx» в следующем за кружком сообщении или ответом на кружок с видео, чтобы сохранить связность сообщений.

Если видео в сторис содержит одну или множественные рекламные интеграции формата «нативная реклама», то размещать идентификатор рекламы нужно указывать текстом поверх видео в начале ролика в формате «erid: xxxx» (одно рекламное сообщение), либо «erid: xxxx, erid: xxxx» (несколько рекламных сообщений).

Для фото или картинок в сторис возможно размещать идентификатор рекламы поверх изображения.

Маркировка в прямом эфире

Если видео содержит одну или множественные рекламные интеграции формата «нативная реклама», то нужно:

  • размещать идентификатор рекламы в видеозаписи после окончания трансляции в начале и (или) поверх видеоролика в формате «erid: xxxx» (одно рекламное сообщение)

  • размещать erid одним общим текстом в несколько строк «erid: xxxx, erid: xxxx» (несколько рекламных сообщений), либо в выпадающем меню рекламного сообщения.

Маркировка для рекламных врезок (преролл, мидролл, постролл)

Рекомендуется размещать идентификатор рекламы во время демонстрации рекламной врезки в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате «erid: xxxx» или в выпадающем меню рекламного сообщения.

Как маркировать аудиорекламу и рекламу в кино

Если реклама есть в разговорной аудиозаписи (подкасте), то идентификатор ставится общим текстом в описании выпуска подкаста в формате «erid: xxxx» (одно рекламное сообщение) либо «erid: xxxx, erid: xxxx», когда рекламных сообщений несколько.

В аудиорекламе erid нужно ставить в интерфейсе аудиоплеера во время проигрывания рекламной врезки в формате «erid: xxxx».

Маркировка понадобится и в художественных фильмах. Идентификатор должен присутствовать в титрах в формате «erid: xxxx» (одно рекламное сообщение) либо одним общим текстом в несколько строк «erid: xxxx, erid: xxxx» (несколько рекламных сообщений).

Что делать со старым контентом, где есть реклама

В публикациях до 1 сентября 2022 (статьи, посты, видео и т.д.) нужно указать дату публикации архивных рекламных сообщений, размещение которых завершилось до 1 сентября 2022 года и которые доступны для чтения в настоящее время.

Получать и размещать идентификатор в этом случае не требуется.

Не допускайте ошибок в написании erid и шифрования ссылок

Замена букв в идентификаторе рекламы на строчные или заглавные — ошибка, которая приведет к тому, что erid не будет правильно считан.

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Важно следить за правильностью написания erid

Также Роскомнадзор назвал ошибкой шифрование ссылок. Оно допустимо только операторами рекламных данных.

В иных случаях идентификатор рекламы в сформированной с использованием инструментов шифрования ссылке не будет распознан программными средствами информационной системы «Единый реестр интернет-рекламы», и рекламное сообщение получит статус «нарушение».

Если ваш креатив не подходит ни под один из описанных выше форматов, то следует обратиться за рекомендациями к оператору рекламных данных или в службу технической поддержки информационной системы «Единый реестр интернет-рекламы».

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