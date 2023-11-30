Электронные деньги: что это и как работают

Чем электронные деньги отличаются от безнала

Безнал — это ваши деньги, которые переведены в цифры на банковском счёте. Их нельзя потрогать, но можно использовать для оплаты. На безнал наличность попадает через банкомат, отделение банка или от других пользователей.

Электронные деньги (ЭД) — такие же цифры в системе, которая открыта нефинансовой организацией. Баланс пополняется от других людей, с банковской карты или через терминал.

И там, и там — система, которая показывает баланс. Кажется, что это одинаковые способы хранения денег, но у них есть отличия. Электронные деньги хранятся в системах, которые открывают не банки. Поэтому нет привязки к конкретному счету.

Можно пользоваться и безналом, и электронными деньгами — в зависимости от ситуации и целей.

Виды электронных денег

1. Классические ЭД на электронных кошельках — QIWI, ЮМани (бывшие Яндекс.Деньги) и др. Аналог безнала, только без привязки к банковской системе.

2. Цифровые валюты центральных банков. Например, в России к 2025-2027 годам планируют запустить цифровой рубль, который отличается от привычных ЭД и безнала.

3. Криптовалюты — независимый децентрализованный способ платежа и хранения накоплений, который не регулируется государственными системами.

4. Игровые валюты — эквивалент привычных денег, который используют в онлайн-играх для покупки вещей, бонусов и прочих предметов. Их нельзя использовать за пределами игры, для которой купили валюту.

Где используют электронные деньги

Электронными деньгами пользуются в интернете. Например, фрилансеры получают оплату от заказчиков в ЭД. Затем ими расплачиваются за рабочие программы и покупки в интернет-магазинах. Или выводят на банковскую карту, чтобы сходить за продуктами или обналичить в банкомате.

ЭД безопаснее для интернет-покупок по сравнению с безналом. Когда платите банковской картой, вводите номер, срок действия, имя, фамилию владельца и CVC-код. Если данные попадут к мошенникам, есть риск потерять все деньги. А на ЭД редко хранят все сбережения, поэтому даже если ошибётесь, то потеряете только небольшую сумму.

Раньше область использования электронных денег ограничивалась интернетом. Продукты в Пятёрочке или Магните нельзя было оплатить с ЮМани. Но теперь в электронных кошельках доступен выпуск виртуальной и даже физической карты — аналогов банковских, которые принимают терминалы. А ещё стала популярной оплата по СПБ через QR-коды — большинство электронных кошельков подключены к системе.

Электронный кошелек (ЭК) — это система для хранения электронных денег, созданная нефинансовой организацией.

Если у вас свой магазин или оказываете услуги, не ограничивайтесь приёмом наличных или безналом. Подключите к сайту оплату электронными деньгами, чтобы не упустить клиентов, которые предпочитают этот способ. К тому же по ЭД комиссии ниже, чем по эквайрингу.

Но не храните в электронных кошельках крупные суммы. Их создают нефинансовые организации, которые не входят в систему страхования. Если банк обанкротится или потеряет лицензию, клиентам возмещают накопления в пределах 1,4 млн руб. Если закроется ЭК, государство не компенсирует потери.

Как пользоваться электронными деньгами

Чтобы пользоваться ЭД, нужен электронный кошелёк. Он создаётся за 5–10 минут с компьютера или телефона — ехать никуда не нужно.

Выберите сервис для создания ЭК. В России пользуются QIWI и ЮМани. Если живёте в другой стране, рассмотрите PayPal. Для криптовалют нужны отдельные «холодные» кошельки — например, Exodus. Зарегистрируйтесь по инструкции системы. Обычно достаточно указать ФИО, почту, номер телефона и дату рождения. На почту или СМС придёт код для подтверждения создания ЭК. Подтвердить личность. Это необязательно, но без верификации действуют ограничения — например, ежемесячно можно тратить с кошелька до 15 000 руб. Пополните баланс — с банковской карты, через терминал или офис компании-создателя ЭК, если есть в городе. Начните пользоваться. Оплачивайте покупки, переводите деньги родным и друзьям.

Оплата покупок электронными деньгами не отличается от использования безнала. На сайте предлагаются способы. Выбираете свой ЭК, и система перенаправляет на сайте для подтверждения операции.

Выбор способа оплаты на Ozon

ЭД можно переводить в безнал. Откройте кошелёк и выберите перевод. Укажите данные своей карты и дождитесь зачисления — обычно это происходит моментально. Если ЭК подключён к СБП, то комиссии не будет. Дальше деньги можно использовать для оплаты покупок или обналичить в банкомате.