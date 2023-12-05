Занижение дохода через реорганизацию и увеличение дебиторки не помогут сохранить право на УСН

Верховный суд признал правоту налоговиков, которые выступили против прерывания периода учета доходов при реорганизации компании и не признали дебиторку взаимозависимых лиц.

В деле А33-3588/2021 (определение 302-ЭС23-2531) Верховный Суд встал на сторону ИФНС, которая при подсчете годового дохода фирмы на УСН суммировала доход, полученный до начала реорганизации и после нее.

Затем, на основании цифры по доходам, которая превысила лимит, позволяющий работать на УСН, доначислила компании НДС, налог на прибыль, выставила пени и штраф.

Про реорганизацию

Как указали судьи, при смене организационно-правовой формы обязанности первоначального юрлица не прекращаются, а остаются за ним в том состоянии, в котором находились на момент их возникновения.

Вновь образованная компания выступает правопреемником реорганизованной компании в части исполнения обязанностей по уплате налогов.

Преобразование компании на способ исчисления доходов не влияет. Поэтому, подсчет дохода не прерывается.

Что логично. Если бы реорганизация обнуляла ранее начисленный доход, то к концу года можно было бы каждый раз проводить реорганизация с целью сохранения права на применение УСН.

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Про дебиторку

При кассовом методе учитываются доходы, которые по факту поступили на счета компании на УСН. Дебиторка в подсчете дохода не участвует.

Но, если долги накоплены на фирме, которая считается взаимозависимой, и она не платит деньги, чтобы партнер не превысил планку дохода для УСН, это может быть расценено, как действия, направленные на обход установленных для УСН, ограничений и злоупотребление правом.

Полная подконтрольность кредитора и дебиторов дает возможность управлять финансовыми потоками и не допустить превышения лимита по доходу для УСН. Чтобы обосновать причину не востребованной дебиторки, нужно иметь весомые аргументы и разумное экономическое обоснование.

Дело включено в обзор судебной практики за 3 квартал 2023 года, представленный ФНС в письме от 27.10.2023 № БВ-4-7/13775@.