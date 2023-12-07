Развитие лидерских навыков для успешного ведения бизнеса с Китаем

Один из китайских источников гласит: «Лидер — человек, сочетающий в себе полномочия и обязанности». Это очень точное определение, поскольку именно комбинация этих двух функций делает успешным любого руководителя. Но для ее реализации необходимо обладать целым набором навыков и личностных качеств.

Рассказываем, какие из них помогают человеку стать настоящим лидером и успешно вести бизнес в Китае.

Наличие концепции, ориентированной на людей

Компания — это прежде всего люди, которые в ней работают. Именно сотрудники формируют вашу карьеру руководителя, способствуют развитию бизнеса, генерируют новые идеи.

Каждый из них располагает своими возможностями и талантами, желаниями и карьерными устремлениями. В то же время у любого работника есть личные проблемы, жизнь за пределами компании, которой он дорожит.

Хороший лидер знает и понимает своих сотрудников, их нужды, трудности, планы на будущее. Такой руководитель видит в подчиненных людей со своими сильными и слабыми сторонами, а не инструмент для зарабатывания денег и масштабирования бизнеса.

Подобная концепция развития компании предполагает создание комфортной обстановки для работы, наличие обучающих программ, перспектив карьерного роста, системы поощрения, и не только финансового. В каждом шаге руководителя должна проявляться забота о своей команде.

Организация и координация

Лидер должен следовать принципу Мао Цзэдуна «научиться играть на пианино 10 пальцами». Что это означает?

Важно осознавать, что все сотрудники разные. Кто-то более или менее талантлив, другой — узкопрофильный специалист или универсальный «солдат».

Соответственно, польза, которую каждый из них может принести компании, будет отличаться. Хороший руководитель понимает, в какой сфере деятельности сотрудник будет более эффективен, поэтому в его команде каждый человек находится на своем месте.

Правильное разделение обязанностей и координация труда — это то, что лидер должен уметь делать в первую очередь. Если он не сможет выявить таланты подчиненного и грамотно использовать их в бизнес-структуре, успеха можно не ждать.

Контроль общей ситуации

Рядовые сотрудники компании несут ответственность за определенный комплекс задач или узкую сферу деятельности. В отличие от подчиненных, лидер должен мыслить глобально и уметь контролировать общую ситуацию. Это базовое качество руководителя, без которого невозможно построить успешный бизнес.

Что под ним подразумевается?

Лидер должен видеть и понимать перспективу, стратегическую цель, к которой движется вся команда, и обеспечить слаженность действий всех ее членов. Для этого необходимо грамотно выстроить систему контроля на уровне каждого звена.

Если руководитель будет сам следить за работой подчиненных, у него не останется времени для решения более важных задач. Именно поэтому необходима строгая система отчетности, иерархия, регулярная аналитика и корректировка стратегии в соответствии с результатами.

Но и этого может быть недостаточно. Мы живем в динамичном мире, где постоянно все меняется. Порой бизнес оказывается в сложных, непредвиденных ситуациях. Хороший руководитель должен уметь вовремя сориентироваться в текущем положении и принять экстренные меры, чтобы не вызывать панику и сомнения в среде подчиненных. Это качество исходит опять-таки из умения видеть ситуацию в целом и контролировать все процессы в рамках компании.

Сила и желание принимать демократические решения

Абсолютная власть имеет негативные последствия. Руководитель-тиран ведет свою компанию к упадку. Такого «лидера» не уважают, саботируют его инициативы, халатно подходят к исполнению поручений.

Сотрудники при подобном владельце компании безынициативные, в коллективе процветает подсиживание, неприязнь друг к другу, доносительство.

Постепенно подчиненные, стремящиеся к здоровой конкуренции и карьерному росту, покидают коллектив, поскольку не в состоянии работать в «душной» атмосфере.

Лидеру необходимо помнить: он имеет право последнего слова, но не должен быть только «кнутом». Необходимо давать сотрудникам возможность влиять на принятие решение. Это сплачивает команду, создает благоприятную рабочую атмосферу.

Для демократичного управления существует множество инструментов. Можно проводить плановые совещания, где каждый сотрудник будет иметь право высказать свое мнение, предложить идею, собирать анонимную обратную связь. В решении конкретных задач важно давать работникам шанс проявить креативность, творческий подход и поощрять инициативу.

Лидер, умело сочетающий в управлении «кнут и пряник», может привести свою компанию к успеху.

Способность принимать демократические решения — одно из базовых качеств руководителя, но оно требует внутренней силы, уважения к окружающим и умения ставить перед командой четкие цели.

Хорошие исполнительские способности

Секрет успеха лидера в том, насколько эффективна его команда, адаптирующая поставленную цель под конкретные задачи, которые затем приведут к стратегическому результату. Руководитель должен понимать, что он делает, и уметь направить людей к достижению цели.

В этом хорошо помогает четкое планирование. Лидер должен не только видеть результат, но и определять риски, ресурсы и стратегии, которые можно задействовать для решения проблемы. Грамотный руководитель умеет спланировать возможные сценарии развития событий, их последствия и оптимальные действия для достижения цели.

Открытый ум

Китайцы — нация, которая отлично умеет перенимать и использовать себе во благо опыт других народов. Они активно взаимодействуют с экономическими моделями и бизнес-стратегиями западного мира. Это помогло Поднебесной стать страной №1 во многих отраслях.

Лидеру, стремящемуся развивать бизнес в Китае, надо уметь смотреть шире и объективнее. Прежде чем отдать приказ, необходимо выслушать мнение окружения и учесть его.

Активное развитие

Китайцы видят, что экономика их страны улучшается. Производственные, технические события постоянно движутся вперед, поэтому и у руководителя компании, который хочет сотрудничать с партнерами из Поднебесной, должна быть концепция непрерывности инноваций.

Жесткое закостенение ведет к стагнации и деградации, поэтому эволюционное сознание — одно из основных качеств лидера.

Если какие-то правила перестали работать во благо компании, их соблюдение становится вредным. Конечно, конфликт с устоявшимися традициями, постулатами сложен, но это неизбежный этап развития и эволюции.

Понимание исторического бэкграунда

Многие китайцы дорожат прошлым. Ряд жителей Поднебесной старается соответствовать тем принципам, которые были усвоены в школе, университете. Именно поэтому факультативное качество, которое должно быть у российского бизнесмена при общении с китайцами, — понимание, какой исторический бэкграунд у зарубежных партнеров, и как это влияет на переговоры и дальнейшее сотрудничество.

Следует учесть, что во многих восточных университетах изучается искусство войны применительно к бизнесу. Ознакомиться с менталитетом местных дельцов помогут такие книги, как древний трактат «Тридцать шесть стратагем» и «Лунь юэ» Конфуция. Они в полной мере позволяют понять картину мира китайских бизнесменов и действовать, ориентируясь на принципы организации бизнес-процессов.

Для китайцев лидер — человек, наделенный большими полномочиями, но при этом способный брать ответственность за свою команду и собственные решения. Он четко видит цель, к которой движется компания, способен контролировать ситуацию, проявляет гибкость в нестандартных условиях, умеет направлять действия сотрудников, одновременно предоставляя им возможность проявлять инициативу.

Открытый ум и эволюционное сознание — те качества, которые больше всего китайцы ценят в руководителях. Поэтому всем бизнесменам, желающим начинать свое дело в Поднебесной, стоит задуматься об их развитии.