Ведение документооборота

📚Как спасти бухгалтерию от бумажных завалов, потери документов и штрафов

Документы при хранении занимают много места, а их переплет требует времени и денег? Устали, что листы документов при частом использовании выпадают, путаются и безвозвратно теряются? Боитесь, что нагрянет проверка, а у вас не хватает документов? С термопереплетной системой UniBind вам больше не нужно будет об этом переживать.
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Что предлагает Bindmarket.ru?

Bindmarket.ru— официальный интернет-магазин компании «Офисной техники Джетком», предлагает идеальное решение для переплета бухгалтерских и других документов — термопереплетную систему UniBind от бельгийской компании Peleman.

В Bindmarket.ru представлен полный ассортимент термопереплетного оборудования и расходных материалов от компании Peleman:

  • Различные модели термопереплетчиков UniBender под разный объем документооборота;

  • Пластиковые, отрывные, твердые, мягкие термообложки UniBind.

Почему именно UniBind от Peleman?

Оборудование от компании Peleman способно эффективно решат задачи по переплету, хранению и оформлению документов организации. Оно позволяет делать надежный крепкий переплет в офисе с минимальными временными затратами даже при объемном документообороте.

Преимущества переплета с помощью UniBind

  • Объем и скорость.

Всего лишь за 90 секунд можно переплести одновременно до 16 стандартных документов или объемных документов до 500 листов. Просто сложите  листы в обложку, поставьте в аппарат — через 90 секунд ваш документ готов.

  • Высокое качество переплета.

Металлический корешок U-образной формы и нанесенный на его внутреннюю поверхность эластичный клей-полимер обеспечивают прочный и жесткий переплет. Листы не выпадают даже при частом раскрытии документа.

  • Возможность редактирования документа.

Компанией Peleman разработана специальная формула клея, которая позволяет неоднократно нагревать корешок и заменять листы в документе.

  • Автоматизация и простота использования.

Аппарат работает автоматически, нагревательный элемент активизируется мгновенно при соприкосновении с металлических корешком обложки и автоматически выключается ровно через 90 секунд, поэтому нет необходимости следить за процессом, а сосредоточиться на более важных задачах.

  • Удобство хранения документов в переплете UniBind.

Благодаря металлическому корешку документы стоят ровно на полке и не изгибаются. На полке документы в обложках UniBind занимают в два раза меньше места, чем в других папках или обложках.

  • Сканирование объемных документов

Металлический корешок позволяет также открывать документ на 180 градусов и плотно прижимать его к стеклу сканера, а значит документы можно сканировать, не извлекая из переплета.

Термообложки UniBind дают возможность выбрать обложки под любое количество листов в документе от 1 листа, соответствующие корпоративному стилю компании и даже брендировать их для придания индивидуального штриха вашим документам. 

Оставьте заявку, и наши специалисты свяжутся с Вами и расскажут подробнее. 

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Все еще думаете и сомневаетесь?

Инвестировав один раз в систему UniBind, услуги переплета сторонних организаций больше не понадобятся. 

Только UniBind освободит ваше время, чтобы вы могли заниматься своими профессиональными задачами, не переживая о бумажном документообороте.

Запишитесь на онлайн презентацию и мы продемонстрируем, насколько просто переплести документ с системой UniBind и  ответим на все Ваши вопросы в прямом эфире. Оставить заявку.

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