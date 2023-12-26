Мораторий на проверки в 2024 году. Легче не будет

Президент поручил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Правительство выполнило — постановление от 14.12.2023 № 2140. Но это не значит, что бизнес вообще останется без контроля. А в некоторых случаях компаниям было бы даже лучше, если бы он сохранился. Об этом расскажем в статье.

Какие проверки бывают

Проверки бывают разными. В одном случае инспекторы просто проверяют документы компании. В другом – выезжают на территорию предприятия и смотрят, как обстоят дела, на месте.

Кроме того, проверки делятся на плановые и внеплановые. В первом случае проверка начинается по графику. Во втором — внезапно.

Внеплановая проверка гораздо опаснее. Как правило, это значит, что инспекторы уже знают о каких-то нарушениях в организации, и просто хотят их официально зафиксировать.

Какие проверки ограничены мораторием

Мораторий на проверки действует с весны 2022 года (постановление Правительства от 10.03.2022 № 336). В конце 2022 года мораторий на внеплановые проверки продлили на 2023 год, а на плановые инспекции — даже до 2030 года (постановление от 29.12.2022 № 2516).

Однако введенные требования не отменяют контроль над деятельностью всех предприятий совсем. Проверки не отменили для предприятий:

с высоким и чрезвычайно высоким риском;

которые применяют для работы гидротехнические сооружения II класса;

которые работают с опасными объектами производства.

Чтобы узнать, включена ли компания в график проверок в 2024 году, посмотрите официальные сайты государственных ведомств.

Внеплановые проверки можно проводить в исключительных случаях — при угрозе жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также особому контролю подвергаются компании, у которых ранее были выявлены недочеты при проведении проверок в течение последних 3 лет.

Что такое профилактический визит

Проверку инспекторов разрешили заменить на профилактические визиты. В отличие от стандартных проверок, визит не предусматривает наложения штрафов. При этом инспекторы могут давать консультации по вопросам соблюдения обязательных требований. Выдавать предписания в такой ситуации нельзя.

Профилактический визит бывает обязательным и необязательным. Его могут проводить только сотрудники органов федерального и регионального значения. А вот сотрудники муниципальных ведомств не имеют права прийти с визитом в компанию.

В некоторых случаях профилактический визит является обязательной мерой. К примеру, это касается проверяемых лиц из категорий чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска (ст. 52 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Как правило, от этой процедуры можно отказаться. Для этого нужно уведомить контрольно-надзорный орган не позднее, чем за 3 рабочих дня до мероприятия (ст. 52 закона № 248-ФЗ). Правда, тогда не исключено включение контролируемого лица в ежегодный план проверок, если на него не распространяется мораторий.

Об обязательном визите предприятие или ИП должны предварительно уведомить. Делается это не менее чем за 5 рабочих дней до момента визита (ст. 52 закона № 248-ФЗ).

Чем опасен мораторий на проверки

При невозможности провести обычную проверку госорганы начали использовать возможности силовиков. Так, никто не ограничивал в проверках прокуратуру. Поэтому госорган может собрать материалы и направить их прокурору. Или даже просто гражданин обратится к прокурору с жалобой. А тогда уже прокуратура придет с проверкой на предприятие. Причем эта проверка будет внезапной. И вместо обычного штрафа руководитель компании рискует попасть под уголовное дело.

Чтобы избежать этого, не нужно дожидаться визита инспекторов из-за чьей-то жалобы. Лучше пригласить инспекторов на профилактический визит добровольно.