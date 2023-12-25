Подарки сотрудникам на Новый год-2024: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

Перед новым годом некоторые работодатели дарят сотрудникам подарки. Разберем нюансы их налогообложения.

НДФЛ

Товары, полученные на безвозмездной основе, относятся к доходам в натуральной форме, которые облагаются НДФЛ.

По п. 28 ст. 217 НК РФ подарки от организаций не облагаются в сумме до 4 тыс. рублей.

Все, что свыше этой суммы – облагается.

Разъяснения по этой теме дал Минфин в письмах от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

В справке о доходах (приложение к 6-НДФЛ) подарок будет с кодом 2720.

Если подарок стоит не дороже 4 тыс. рублей, его вообще не надо отражать в 6-НДФЛ и справках. Если дороже – надо отражать доход в комплекте с вычетом.

Если удержать налог не с чего (например, сотрудница находится в декрете и у нее нет зарплаты), то работодатель в форме 6-НДФЛ сообщает о невозможность удержать налог.

Страховые взносы

Чтобы страховых взносов на подарок не было, его надо передать по договору дарения.

Если договора нет, то это налоговики будут рассматривать это как выплату в рамках трудовых отношений и доначислят взносы.

Разъяснение – в письмах Минфина от 31.10.2022 № 03-04-06/105519, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

Договор дарения должен быть оформлен по нормам гражданского законодательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 574 ГК в случае, когда дарителем является юрлицо и стоимость дара превышает 3 000 рублей, договор дарения должен быть совершен в письменной форме.

То есть для освобождения от взносов подарок до 3 тыс. рублей может быть по устной договоренности, а подарок свыше 3 тыс. – по письменному договору.

Взносы на травматизм

Передача работникам подарков, предусмотренная действующей в организации системой оплаты труда и зависящая от трудовых результатов, должности, квалификации или стажа работника, является частью оплаты труда работника.

Такие подарки облагаются взносами на травматизм.

Но если это подарок к празднику, то его передают по договору дарения и взносов на травматизм не будет.

Но требования к договору аналогичные ­– на подарок до 3 тыс. рублей возможен устный договор, свыше 3 тыс. рублей – письменный.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.10.2023 № 17-4/ООГ-818.

НДС

У компаний на ОСНО новогодние подарки облагаются НДС как передача товаров на безвозмездной основе (пп.1 п. 1 ст. 146 НК).

Такое разъяснение есть в письмах Минфина от 16.12.2021 № 03-07-11/102497, от 15.10.2021 № 03-01-10/83519.

При этом компания может принять на вычет входящий НДС по ним (если поставщик дал счет-фактуру).

Если организация применяет УСН, то НДС с подарков сотрудникам у нее не будет.