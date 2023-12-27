Чем рискуют блогеры

В действующем законодательстве понятие блогер отсутствует, но мы все знаем, чем именно занимаются блогеры — размещают на страницах в социальных сетях регулярно обновляемый контент — видео, тексты, изображения, при этом, как правило, доступ к контенту блогера предоставляется неограниченному кругу пользователей.
Что объединяет наиболее успешных блогеров?
Возраст. В большинстве своём это люди 30-40 лет. Чекалиной 31 год, Митрошиной 29 лет, Шабудтинову – 32, Блиновской 42 года. Склонность к риску — единая ценностная модель, когда возникает разрыв между знаниями и опытом. «Да, так нельзя, но никто не платит и никому за это ничего не было», — рассуждают многие блогеры, утратив чувство финансового самосохранения.
Экспертиза. Блогеры являются экспертами. Быть экспертом и почетно, и тяжело. Тяжело потому, что эксперт достиг максимального развития самостоятельно, а разделить свой успех с государством и заплатить ему налоги, а сотрудникам белые зарплаты жалко.
Возникает вопрос и к предметной области экспертизы. Как правило, блогеры — эксперты в психологии, спорте, налогах, учете и праве, танцах, чудачестве или «алхимии». Выбирая для себя путь квазинаучных видов — гаданий на картах, предсказаний, магии, либо раскрытии объективного секрета успешности, блогеры встают на тонкий хрупкий лед. Продавая алхимию, можно смело ожидать рекламаций.
Большинство блогеров в силу неэкономического и неправового характера их деятельности сталкиваются с жалобами потребителей в области налогового, административного, а порой и уголовного права. Отчасти это происходит из-за многочисленности подписчиков, а иногда и просто случайно.
Справедливость субъективна, законность всегда носит объективный характер. Но надо помнить, что незнание или неприятие закона не освобождает от ответственности.
Публичность. Блогеры живут напоказ. Подписчики и интересанты понимают, где находится блогер, чем он живет, какие места посещает, кто входит в его окружение, сколько он зарабатывает, сколько тратит, на чем ездит, куда он путешествует. Жизнь напоказ накладывает существенный правовой отпечаток, как в области публичных высказываний и призывов, так и в налоговой сфере. Не секрет, что при том уровне автоматизации и возможностей для анализа в условиях цифрового мира и цифрового следа, который есть у ФНС, такая публичность становится существенным подспорьем в анализе соблюдения налогового законодательства.
Обязанности блогеров
При размещении информации в блоге, возникает обязанность соблюдать установленные законодательством требования (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):
достоверность информации,
соблюдение интеллектуальных прав,
недопустимость размещения информации, распространение которой в РФ ограничивается или запрещается,
запрет на распространение информации о частной жизни, а также персональных данных лица без его согласия.
Кроме того, предусмотрена уголовная и административная ответственность блогеров:
За клевету (ст. 128.1 УК).
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК).
Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий (ст. 280.3 УК).
Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере — в случае умышленного формирования у покупателей ложных надежд на создание успешного бизнеса, получение сверхдоходов или иных. (ст. 159 УК).
Высказываемые блогером оценочные суждения, мнения, убеждения не должны носить оскорбительный характер, унижающий честь, достоинство или деловую репутацию других лиц (ст. 5.61 КоАП).
Но самая коварная ответственность для блогера — налоговая. В этой же области сосредоточены и риски.
Чтобы объяснить основные налоговые риски, расскажем, как блогер в основном получает доходы:
Бартер. Компания отправляет блогеру товар на обзор и не требует его обратно. Блогер за стоимость товара делает рекламный обзор или интеграцию.
Перевод на карту или электронный кошелек. Блогер получает рекламный доход переводом на карту. Некоторые блогеры могут быть ИП или самозанятыми — это позволяет легализовывать такой доход и подписывать контракт.
Медиаконтракт. Специальные агентства подбирают блогеров, заключают с ними договоры на распространение рекламы.
Оплата криптовалютой. Законно криптовалютой можно оплачивать только услуги внештатного блогера в другой стране.
Оплата с помощью онлайн-агрегаторов. Блогер получает оплату после регистрации на сайте онлайн-агрегатора.
Основные претензии к блогерам со стороны правоохранительных и налоговых органов обозначил глава следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС на Петербургском международном юридическом форуме в 2023 году, они следующие:
Использование схемы «дробления» бизнеса.
Занижение полученных доходов и неуплата НДС и НДФЛ.
Привлечение подконтрольных (аффилированных) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих УСН, для «дробления» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц.
Отдельно глава Следственного комитета отметил и квазикомпетенции, когда услуги блогеров не соответствуют фактическим навыкам и потребитель вводится в заблуждение.
Суть дробления состоит в следующем: существуют общий режим налогообложения и так называемые специальные режимы. В рамках специальных режимов государство дает бизнесу преференции. Например, если вы работаете на УСН, то будете платить 6% от доходов, или 15% от доходов за минусом расходов. Законами субъектов РФ ставки УСН могут быть установлены вплоть до 1%, поскольку УСН — налог местный.
Но есть одно «но» : по таким ставкам можно применять УСН только при лимите на выручку в 188,55 млн руб. в год, стоимости основных средств не более 150 млн руб. и численности персонала не более 130 человек. При превышении указанных параметров налогоплательщик должен применять общую систему налогообложения (ОСНО). Применяя ОСНО, налогоплательщик уплачивает НДС по ставке 20% и налог на прибыль по ставке 22%. Причем налоговый контроль за уплатой НДС с учетом уровня автоматизации налоговых органов очень серьезный и покрывает фактически 100% операций.
Для использования преимуществ дробления налогоплательщик создает несколько юридических лиц на УСН, чтобы не применять ОСНО. В этом случае налоговая может объединить юридические лица налогоплательщика в одно целое и доначислить налоги по ставкам ОСНО.
Блогер может вести деятельность как физическое лицо, самозанятый, ИП или юридическое лицо.
Зачастую путем несложного анализа сайта блогера можно увидеть, что доходы от оказания услуг перечисляются на разные ИП или ООО. Это прямое указание на то, что выручку дробят, чтобы не достичь порога перехода на ОСНО. Про бартер многие вообще забывают, а ведь это доход в материальной форме, который также подлежит налогообложению.
На практике налоговые органы анализируют не только сайт блогера, по которому устанавливаются лица, фактически оказывающие услуги, контактные данные (телефоны, почта проверяются на предмет пересечения с другими компаниями, физическими лицами), определяется маркетинговое позиционирование.
Дополнительно анализируются статьи в Интернете (блоги, социальные сети): от имени блогера, членов его команды, родственников. Анализу также подвергаются отзывы сотрудников и пользователей Интернета, особенно с негативным контекстом. Анализируются также товарные знаки, лицензионные соглашения, авторские договоры, их условия, наличие в качестве сторон договора взаимозависимых компаний, дата заключаемого договора, рыночность условий, фактическое исполнение договора.
Налоговая может также выполнять анализ рекрутинговых сайтов с выяснением информации, кто производит набор, какие отражены реквизиты, производится ли набор одними лицами в интересах нескольких компаний, под каким брендом позиционируются, по какому адресу проводится собеседование.
Анализируются совпадения адресов, операторов электронного документооборота и контрагентов, обслуживающих налогоплательщика. Может быть выполнен анализ регистрационных дел налоговой инспекции — кто и как сдавал документы на регистрацию юрлица, какие доверенности выдавались, у какого нотариуса заверялись заявления. Все возможные пересечения увеличивают риск вменения дробления.
При этом управлять налоговым риском не так уж сложно при соблюдении базовой налоговой гигиены. Добровольный переход на ОСНО при достижении лимита избавит блогера от проблем с налоговой инспекцией. Альтернативными стратегиями действий также может быть создание франшизы, когда блогер передает третьим лицам право пользоваться своим брендом. Можно также временно отказаться от продаж услуг.
Комментарии1
Крайне сомнительное утверждение.