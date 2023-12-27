Чем рискуют блогеры

В действующем законодательстве понятие блогер отсутствует, но мы все знаем, чем именно занимаются блогеры — размещают на страницах в социальных сетях регулярно обновляемый контент — видео, тексты, изображения, при этом, как правило, доступ к контенту блогера предоставляется неограниченному кругу пользователей.

Что объединяет наиболее успешных блогеров?

Возраст . В большинстве своём это люди 30-40 лет. Чекалиной 31 год, Митрошиной 29 лет, Шабудтинову – 32, Блиновской 42 года. Склонность к риску — единая ценностная модель, когда возникает разрыв между знаниями и опытом. «Да, так нельзя, но никто не платит и никому за это ничего не было», — рассуждают многие блогеры, утратив чувство финансового самосохранения.

Экспертиза. Блогеры являются экспертами. Быть экспертом и почетно, и тяжело. Тяжело потому, что эксперт достиг максимального развития самостоятельно, а разделить свой успех с государством и заплатить ему налоги, а сотрудникам белые зарплаты жалко.

Возникает вопрос и к предметной области экспертизы. Как правило, блогеры — эксперты в психологии, спорте, налогах, учете и праве, танцах, чудачестве или «алхимии». Выбирая для себя путь квазинаучных видов — гаданий на картах, предсказаний, магии, либо раскрытии объективного секрета успешности, блогеры встают на тонкий хрупкий лед. Продавая алхимию, можно смело ожидать рекламаций.

Большинство блогеров в силу неэкономического и неправового характера их деятельности сталкиваются с жалобами потребителей в области налогового, административного, а порой и уголовного права. Отчасти это происходит из-за многочисленности подписчиков, а иногда и просто случайно.

Справедливость субъективна, законность всегда носит объективный характер. Но надо помнить, что незнание или неприятие закона не освобождает от ответственности.

Публичность. Блогеры живут напоказ. Подписчики и интересанты понимают, где находится блогер, чем он живет, какие места посещает, кто входит в его окружение, сколько он зарабатывает, сколько тратит, на чем ездит, куда он путешествует. Жизнь напоказ накладывает существенный правовой отпечаток, как в области публичных высказываний и призывов, так и в налоговой сфере. Не секрет, что при том уровне автоматизации и возможностей для анализа в условиях цифрового мира и цифрового следа, который есть у ФНС, такая публичность становится существенным подспорьем в анализе соблюдения налогового законодательства.

Обязанности блогеров

При размещении информации в блоге, возникает обязанность соблюдать установленные законодательством требования (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»):

достоверность информации,

соблюдение интеллектуальных прав,

недопустимость размещения информации, распространение которой в РФ ограничивается или запрещается,

запрет на распространение информации о частной жизни, а также персональных данных лица без его согласия.

Кроме того, предусмотрена уголовная и административная ответственность блогеров:

За клевету (ст. 128.1 УК).

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК).

Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий (ст. 280.3 УК).

Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере — в случае умышленного формирования у покупателей ложных надежд на создание успешного бизнеса, получение сверхдоходов или иных. (ст. 159 УК).

Высказываемые блогером оценочные суждения, мнения, убеждения не должны носить оскорбительный характер, унижающий честь, достоинство или деловую репутацию других лиц (ст. 5.61 КоАП).

Но самая коварная ответственность для блогера — налоговая. В этой же области сосредоточены и риски.