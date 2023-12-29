Последние Разборы... в этом году!

Мы стремились охватить все необходимые темы, чтобы вы всегда были в курсе всех изменений. Надеемся, что наша команда справилась!
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Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.
Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ
В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.
Самозанятый не выдал или аннулировал чек: что делать заказчику
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.
Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год
Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.
Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить
Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.Как читать все разборы?
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