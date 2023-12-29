Последние Разборы... в этом году!

В течение этого года мы не только выпустили более 500 разборов, но и обновили формат! Разобрали для вас самые разные темы начиная от ЕНП и заканчивая отпускными и декретными выплатами.

Мы стремились охватить все необходимые темы, чтобы вы всегда были в курсе всех изменений. Надеемся, что наша команда справилась!

Спасибо, что были с нами в 2023 году, продолжайте читать Разборы и в следующем году, всех с наступающими праздниками!

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.

Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.

Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.Как читать все разборы?

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Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

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