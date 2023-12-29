Статьи для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

Последние Разборы... в этом году!

В течение этого года мы не только выпустили более 500 разборов, но и обновили формат! Разобрали для вас самые разные темы начиная от ЕНП и заканчивая отпускными и декретными выплатами.
7 2
Последние Разборы... в этом году!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы стремились охватить все необходимые темы, чтобы вы всегда были в курсе всех изменений. Надеемся, что наша команда справилась! 

Спасибо, что были с нами в 2023 году, продолжайте читать Разборы и в следующем году, всех с наступающими праздниками!

Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ

В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.

Самозанятый не выдал или аннулировал чек: что делать заказчику

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.

Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год

Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.

Уведомление по ЕНП в 2024 году надо будет заполнять по-новому

Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС

Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.Как читать все разборы?

Разборы входят в подписку Клерк.Плюс. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».

Каждый день выходит 2 свежих разбора:

  • разбор в текстовом формате — инструкции по новым правилам, обзоры важнейших изменений и разъяснения от Минфина и ФНС, примеры проводок, учет в 1С, подробный алгорит действий в сложных ситуациях (увольнения, нетипичные операции, ВЭД, проверки и др.). Материалы дополнены полезными приложениями — чек-листами, таблицами, памятками, образцами для скачивания;

  • разбор в формате короткого и емкого видео — мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам, за пару минут объясним ключевые нюансы, подскажем, что заполнить, куда сдавать, что делать не нужно.

Доступ к каталогу уже имеющихся разборов

Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получите уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

Подключить подписку на месяц

Подключайтесь!

Начать дискуссию

ПСН

Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января

ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.

4
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Отчетность

Годовая отчетность 2023: что и куда сдавать по внештатникам

Конец года для бухгалтера — это горячая пора. Начинается подготовка к сдаче годовой отчетности. Разберем, какие отчеты нужно сдавать по внештатным исполнителям, по какой форме, куда и в какой срок.

Годовая отчетность 2023: что и куда сдавать по внештатникам
306
Маркетинг

По итогам 2023 года продажи игристого вина вырастут на 20%

Покупатели предпочитают Prosecco, Cava, полусладкое игристое вино, а также брют с низким содержанием сахара.

18
Логотип Taxadvisor
Taxadvisor
Налоговые изменения 2024

Налоговые тенденции 2024: провожаем старый год

В конце года многие подводят итоги, и пытаются построить сценарии будущего.

Налоговые тенденции 2024: провожаем старый год
20
Интернет и IT

Вице-премьер Чернышенко: мобильным операторам не позволят «наживаться» на абонентах

За ростом тарифов на связь будет пристально следить ФАС. Операторам не позволят бесконтрольно повышать стоимость услуг.

19
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум на месяц в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации с удостоверением в ФИС ФРДО!

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!
3
568
Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения за декабрь можно не сдавать

Ежемесячно до 25 числа каждого месяца надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Исключение – третий месяц каждого квартала.

96

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Экспорт

Товары с таможенной стоимостью меньше 200 евро не будут облагать экспортными курсовыми пошлинами

Лекарства, химическую продукцию, зефир и пастилу, а также малоценные товары до 200 евро вывели из-под действия экспортных пошлин.

31
Обзоры для бухгалтера

Последние Разборы... в этом году!

В течение этого года мы не только выпустили более 500 разборов, но и обновили формат! Разобрали для вас самые разные темы начиная от ЕНП и заканчивая отпускными и декретными выплатами.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
7
НДФЛ

Как из ничего получить налоговые проблемы: последствия по НДФЛ при продаже недвижимости

Незнание закона не освобождает от ответственности. Как продавец недвижимости попал на 6 млн рублей НДФЛ из-за неправильной трактовки срока владения и как удалось решить эту проблему.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
56
Логотип Астрал
Астрал
Ведение бизнеса

Договор оказания транспортных услуг

Договор оказания транспортных услуг — это один из типов контракта, который может быть заключён между перевозчиком и его клиентом. Этот документ регулирует порядок перевозки грузов и пассажиров. Рассмотрим процесс заключения такого договора между юридическими лицами.

Договор оказания транспортных услуг
25
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Считаются ли аффилированными лицами ИП, сдающий имущество сыну-ИП?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста: собственник имущества в статусе ИП на упрощенке, сдает имущество сыну тоже ИП и получает доход. Будут ли они считаться аффилированными лицами в части предоставления льготы по налогу на имущество (льгота у отца)?

4
Страхование

В 2024 году страховой рынок вырастет только на 2%

Из-за высоких ставок спрос на розничные кредиты снизится, а значит страховые компании заработают меньше в 2024 году. Премии страховщиков продолжат расти в сегменте автострахования.

25
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
НДФЛ

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 января

Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 января
3
1,8 тыс.
УСН

Подать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января

Если компания хочет перейти на УСН с 2024 года, надо подать уведомление до 31.12.2023, но так как это выходной день, то крайний срок – 09.01.2024.

60
Бухгалтерские программы

📑 Как бухгалтеру быстро отредактировать PDF-файлы

Документы удобно хранить и пересылать в формате PDF, но зачастую случается, что в готовый файл нужно срочно внести изменения или исправить ошибку. Для этого есть несколько программ, которые помогут быстро отредактировать документы.

164
Логотип mizeri
mizeri
Бухгалтеры

Выбираем самую бухгалтерскую елку 2024 на «Клерке»!

Вы присылали нам фото своих чудесных елочек из дома и из рабочего офиса. Все они великолепны, но нужно выбрать самую бухгалтерскую из всех, чтобы вручить подарок. Голосуйте за бухгалтерскую елку-2024.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
6
103
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!
9
291
Бесплатно с Отчетность в СФР

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
2,4 тыс.
Бесплатно с Учет дебиторской задолженности

Когда списывать дебиторку, если компанию исключили из ЕГРЮЛ. Мини-курс

После исключения контрагента из ЕГРЮЛ его дебиторскую задолженность можно признать безнадежной и списать. Давайте разберемся когда это сделать, чтобы не нарушить закон.

Когда списывать дебиторку, если компанию исключили из ЕГРЮЛ. Мини-курс
42