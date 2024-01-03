Маркировка в 2024 году: новые категории товаров и новые эксперименты

В 2024 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.

Обязательная маркировка в 2024 году

Пиво и слабоалкогольные напитки

В 2024 году будет продолжена маркировка пива и слабоалкогольной продукции:

С 15 января 2024 года запустят маркировку пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках и других видах упаковки. Производители и импортеры будут наносить маркировку на упаковку товара и передавать сведения в Честный ЗНАК.

Также передавать информацию в Честный ЗНАК начнут розничные продавцы пива и слабоалкогольных напитков в кегах, при их подключении к оборудованию для розлива. И все розничные продавцы — при частичной реализации этой продукции в розлив через ККТ.

С 1 апреля 2024 года продавцы пива и слабоалкогольных напитков в кегах будут подавать сведения о выводе из оборота маркированного товара.

С 1 июня 2024 года розничные продавцы будут передавать сведения о поэкземплярном выбытии упакованного пива и слабоалкогольных напитков из оборота через онлайн-кассы.

Упакованная вода

С 1 марта 2024 года для всех участников оборота вводится объемно-сортовой учет.

Безалкогольные напитки

С 1 марта 2024 года начнется 2-й этап маркировки безалкогольных напитков для производителей и импортеров. Пока маркировать не придется только соки, нектары, морсы и напитки на основе растительного сырья в алюминиевой и полимерной таре.

С 1 июня 2024 года стартует 3-й этап. Он коснется уже производителей и импортеров всех видов безалкогольных напитков, включая соки, нектары, морсы и напитки на основе растительного сырья, в кегах, упаковсках Tetra Pak и других видах упаковок.

С 5 ноября 2024 года все участники оборота будут передавать сведения в Честный ЗНАК через ККТ о розничной реализации всех видов безалкогольных напитков за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье (в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке). Все участники оборота должны осуществлять передачу сведений по ЭДО в объемно-сортовом формате и о выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной реализацией..

Биодобавки (БАД)

С 1 марта 2024 года все участники оборота будут обязаны передать Честный ЗНАК сведения о поэкземплярном выводе из оборота биологически активных добавок.

С 1 мая 2024 года стартует объемно-сортовой учет для всех участников оборота БАДов.

Антисептики

Для кожных антисептиков установлены такие же сроки, как и для БАДов:

С 1 марта 2024 года все участники оборота будут обязаны передать Честный ЗНАК сведения о поэкземплярном выводе антисептиков из оборота.

С 1 мая 2024 года стартует объемно-сортовой учет для всех участников оборота антисептиков.

Медизделия

С 1 марта 2024 года производители и импортеры, осуществляющие оборот аппаратов слуховых, стентов коронарных, компьютерных томографов, санитарно-гигиенических изделий, будут обязаны зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК и описать свои товары в каталоге.

С 1 сентября 2024 года участники оборота обязаны подавать сведения о поэкземплярном выводе из оборота медицинской продукции.

Легкопром

С 1 апреля 2024 года будут маркироваться:

рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков;

предметы одежды из искусственного меха;

одежда из фетра или нетканых материалов, текстильных материалов с пропиткой или покрытием;

пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, трикотажные или вязаные;

рубашки мужские или для мальчиков;

блузки, блузы и блузоны женские и для девочек;

шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки;

костюмы спортивные и лыжные, отдельные предметы спецодежды;

костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков;

костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;

костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков;

костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек;

костюмы спортивные, лыжные, трикотажные машинного или ручного вязания;

свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания.

Остатки товаров без кода маркировки можно продавать до 1 июля 2024 года.

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Кресла-коляски

С 1 сентября 2024 года все участники будут обязаны передавать сведения об обороте кресел-колясок (поэкземплярный учет) и их выводе из оборота.

Велосипеды и рамы для них

С 1 сентября 2024 года стартует маркировка велосипедов и велосипедных рам.

Эксперименты по маркировке в 2024 году

В 2024 году продолжаются пилотные проекты:

15 апреля 2023 года – 31 марта 2024 года: икра осетровых и лососевых рыб;

1 сентября 2023 года – 31 марта 2024 года : титановая металлопродукция;

15 октября 2023 года – 31 августа 2024 года : технические средства реабилитации;

1 декабря 2023 года – 28 февраля 2025 года : радиоэлектронная продукция;

1 декабря 2023 года – 1 декабря 2024 года : оптоволоконная продукция;

20 декабря 2023 года – 1 декабря 2024 года : товары для детей;

25 декабря 2023 года — 31 августа 2024 года — пищевые растительные масла, упакованные в потребительскую упаковку;

25 декабря 2023 года — 31 августа 2024 года : лекарственные препараты для ветеринарного применения;

25 декабря 2023 года — 31 августа 2024 года: корма для животных.

Какие эксперименты могут начаться в 2024 году: