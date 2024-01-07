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Больничные

Все про больничные в 2024 году

В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.
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Все про больничные в 2024 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Как изменятся размеры больничных в 2024 году

В 2024 году на размер пособия по временной нетрудоспособности влияют страховой стаж и заработок в 2022 и 2023 годах. При этом в 2024 году будут увеличены минимальная и максимальная суммы пособия.

Выплаты по беременности и родам

Выплату по беременности и родам производит Социальный фонд на основании оформленного медучреждением электронного листа нетрудоспособности и сведений предоставленных работодателем.

Размер пособия по беременности и родам зависит от количества дней больничного по БиР и среднего заработка за предыдущие два календарных года с учетом установленных лимитов для начисления страховых взносов и минимального размера оплаты труда в случаях, когда расчет пособия производят исходя из МРОТ.

Например, СФР начислит декретное пособие по минималке, если стаж женщины составляет менее полугода.

Если в расчетном периоде женщина находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, она вправе заменить эти годы, если это способствует увеличению пособия.

В общем случае врач выписывает декретный больничный на 140 дней, но если роды пройдут с осложнениями медучреждение продлит ЭЛН на 16 дней. Если женщина вынашивает двое и более детей, больничный по беременности и родам составит 194 дня.

Минимальные и максимальные выплаты по беременности и родам в 2024 году составят:

Длительность отпуска по беременности и родам

Минимальная выплата, руб.

Максимальная выплата, руб.

140 дней

88 565,92

556 562

Дополнительные 16 дней за сложные роды

10 121,82

64 636

194 дня

122 727,06

783 708

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Как рассчитать страховой стаж для больничного листа в 2024 году

Страховой стаж напрямую влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности (ст. 7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ), а именно:

  • 100% среднего заработка за дни болезни получают работники со стажем от восьми лет;

  • 80% — со стажем от пяти до восьми лет;

  • 60% — со стажем от полугода до пяти лет;

  • если стаж не превышает полугода, то для расчета больничного берут МРОТ.

Страховой стаж для больничного исчисляют в календарный годах, месяцах и днях на день, предшествующий наступлению нетрудоспособности. Каждые 30 дней складываются в календарный месяц, а каждые 12 месяцев — в год.

При расчете страхового стажа для больничного учитывают все периоды работы физлица, когда он подлежал обязательному социальному страхованию:

  • работа по найму;

  • оказание услуг или выполнение работ по договору ГПХ;

  • служба в силовых ведомствах;

  • предпринимательская деятельность.

Работа за рубежом учитывается при расчете страхового стажа только, когда между Россией и страной трудовой деятельности заключен договор о взаимном признании стажа.

Документы, подтверждающие страховой стаж

Страховой стаж подтверждается сведениями персонифицированного учета, которые собираются Социальным фондом на основании представленных работодателями отчетов.

Если этих сведений недостаточно, или они некорректны, то для подтверждения стажа принимают:

  • трудовые книжки;

  • трудовые договоры;

  • договоры ГПХ;

  • справки с места работы;

  • выписки из приказов;

  • лицевые счета;

  • ведомости на выдачу заработной платы.

Если речь идет о подтверждении стажа за периоды после 2002 года, то СФР учтет только те периоды, за которые уплачены страховые взносы.

МРОТ для больничного листа в 2024 году

По МРОТ больничный считают в трех случаях:

  1. Заработок в расчетном периоде отсутствовал или он меньше МРОТ.

  2. Рассчитанное за месяц пособие, получается меньше МРОТ.

  3. Страховой стаж работника менее 6 месяцев.

С 1 января 2024 года размер МРОТ составит 19 242 рубля (закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ). Именно от этого значения нужно отталкиваться при расчете больничного листа в ситуациях, предусматривающих оплату по минималке, так как по правилам используется МРОТ, актуальный на дату болезни в текущем году. 

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году определяется так:

Шаг 1. Находим минимальный среднедневной заработок:

СДЗmin = 19 242 руб. * 24 мес. / 730 дней.

Шаг 2. Определяем размер дневного пособия с учетом стажа:

ДПmin = СДЗmin * ПС,

где ПС — процент в зависимости от стажа в соответствии со ст. 7 закона 255-ФЗ.

Шаг 3. Рассчитываем пособие:

П = ДПmin * КД,

где КД — количество дней нетрудоспособности.

Для оплаты больничного в 2024 году величины МРОТ 2022 и 2023 года значения не имеют.

Максимальный размер больничного в 2024 году

Выплаты по больничным листам в 2024 году зависят от доходов застрахованного лица в 2022 и 2023 годах с учетом установленных лимитов для начисления страховых взносов:

  • 2022 год — 1 032 000 руб.;

  • 2023 год — 1 917 000 руб.

Таким образом максимальная сумма пособия за один день в 2024 году составит:

(1 032 000 руб. + 1 917 000 руб.) / 730 дней = 4 039,73 руб.

Сроки оплаты больничного листа работодателем

Работодатель обязан выплатить сотруднику пособие по больничному вместе с ближайшей выплатой заработной платы после начисления пособия. Таким образом, если работодатель производит расчеты с персоналом дважды в месяц, то больничный будет оплачен вместе с авансом или заработной платой по итогам месяца.

Заключение

Рост МРОТ на 18,5% в 2024 году ведет к увеличению минимальных выплат по временной нетрудоспособности. Максимальный размер пособия также будет увеличен из-за смещения расчетного периода на 2022 и 2023 год.

Правила расчета страхового стажа и определения процента оплаты больничного листа в соответствии со стажем остаются прежними: 100% среднего заработка получат застрахованные со стажем от восьми лет.

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Больничные

Все про больничные в 2024 году

В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

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