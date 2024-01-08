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Учетная политика на 2024 год: изменения, образцы

Учетная политика организации — документ, в котором указывают основные правила ведения учета. Ее составляют для целей бухгалтерского и целей налогового учета, при этом можно объединить все в одном документе. Рассказываем, какие изменения нужно учесть при составлении учетной политики на 2024 год.
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Учетная политика на 2024 год: изменения, образцы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как составить учетную политику на 2024 год

В бухучете и налоговом учете некоторые операции можно отразить разными способами, например, в НУ для основных средств во многих случаях возможны два варианта амортизации: линейный или нелинейный (п. 1 ст. 259 НК). Учетная политика закрепляет выбранный метод для конкретной компании.

Также организация может принять унифицированные бланки некоторых документов или разработать свои — например, табель учета рабочего времени, штатное расписание и т. д.

Каким компаниям нужно составлять учетную политику

Учетную политику для целей бухучета составляют все юрлица (ПБУ 1/2008). Ее должны соблюдать в том числе филиалы и обособленные подразделения компании. 

Индивидуальные предприниматели бухучет могут не вести (п. 1 ч. 2 ст. 6 № 402-ФЗ). Значит, составлять и сдавать отчетность по бухучету им тоже не нужно. А вот по налогообложению она потребуется. В ней нужно установить налоговый режим и порядок учета объектов.

Кто в организации формирует учетную политику

Законодательство не регулирует этот вопрос. Обычно в небольших ООО политику разрабатывает главный бухгалтер, иногда к этому процессу привлекают руководителей и аудиторов.

Каких-либо жестких и требований к учетной политике закон не устанавливает. Важно, чтобы о ее утверждении в организации был издан приказ — о нем рассказываем далее.

Оформление учетной политики по бухучету

Политику по бухучету можно сформировать при настройке 1С: бухгалтер выбирает параметры и способы учета, а программа создает текстовый вариант политики. Такой типовой документ можно изменить по своему усмотрению. Более трудоемкий вариант — оформить политику с нуля.

В ней нужно утвердить:

  • рабочий план счетов; 

  • разработанные непосредственно в компании формы первичных документов; 

  • график документооборота; 

  • порядок инвентаризации; 

  • критерии существенности ошибок. 

В политику нужно добавить законодательные изменения, которые в будущем вступят в силу — о них подробнее в следующем разделе.

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Оформление налоговой учетной политики

Компании также формируют ее самостоятельно — отдельным документом или как раздел общей учетной политики. Согласно п. 2 ст. 11 НК, в нее нужно включить:

  • способы и методы учета из тех, что есть в НК;

  • разработанные непосредственно в организации способы и методы учета, которые не описаны в НК, и другие положения.

Налоговая учетная политика включает общий и специальный разделы. В первом — общая информация и организационные вопросы: 

  • чем занимается компания;

  • какой отдел отвечает за учет;

  • как ведется документооборот; 

  • как передаются данные из филиалов в главный офис и т.д. 

В специальном разделе описывают, как формируется база по налогам, в частности, указывают:

  • как признаются доходы и расходы (ст. 271-273 НК); 

  • как начисляется амортизация (п. 1 ст. 259 НК); 

  • как уплачивается налог по обособленным подразделениям (ст. 288 НК); 

  • как учитывается входной НДС (п. 4 ст. 170 НК).  

В приложении утверждают формы регистров налогового учета и способ отражения учетных сведений и первички в таких регистрах (ст. 314 НК). 

Какие изменения учесть в учетной политике на 2024 год

В учетной политике по бухучету

Организации, которые отразили в текущей политике методы учета НМА, должны начать применять использовать новый стандарт с отчетности за 2024. Главные положения, которые нужно закрепить:

  • порядок перехода на новый стандарт;

  • классификацию видов и групп НМА;

  • лимит стоимости нематериального актива, начиная с которого на него будет распространяться стандарт;

  • порядок контроля «малоценных» НМА;

  • способ и частота начисления амортизации;

  • способ оценки НМА после признания;

  • способ списания суммы накопленной дооценки.

Те организации, которые ведут бухгалтерский учет в упрощенном виде, в политике устанавливают, как будут учитывать НМА — признавать отдельным объектом или списывать в расходы. У них есть право не проверять НМА на обесценение и не учитывать изменение их балансовой стоимости в результате обесценения в порядке, который предусматривает МСФО (IAS) 36. 

  • Изменения стандарта по учету капитальных вложений – ФСБУ 26/2020

Обновленный ФСБУ тоже нужно применять с отчетности за 2024 год. В учетной политике необходимо указать:

в учете НМА:

  • порядок перехода на ФСБУ;

  • счет для учета материальных ценностей, приобретенных для применения в процессе создания (улучшения, восстановления) НМА;

  • способ распределения фактических затрат при капвложениях в несколько объектов НМА;

в учете ОС:

  • способ распределения фактических затрат при капвложениях в несколько объектов ОС.

Если компания ведет упрощенный бухучет, то может выбрать, как применять стандарт — полностью или частично.

  • Применение нового ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация»

Этот стандарт нужно будет начать применять с 01.04.2025, но можно перейти на него и раньше. В таком случае нужно отметить такое решение в политике. Кроме того, организация должна закрепить новые формы документов, которые использует при инвентаризации, и добавить их в приложение к политике.

В налоговой учетной политике по бухучету

  • Переход на другой налоговый режим

Если компания переходит на другую систему налогообложения, это нужно отразить в учетной политике. 

В 2024 утвержденные лимиты, позволяющие применять «упрощенку», таковы: количество работников — 130, годовой доход компании — 265,8 млн руб. (200 млн рублей, умноженные на коэффициент-дефлятор 1,329). Если организация понимает, что соблюдать такие показатели не получится, нужно выбрать другой налоговый режим.

  • Корректировки в регистр по НДФЛ

С 2024 года ставку НДФЛ (13% или 15%) рассчитывают по сумме налоговых баз, а не по каждой отдельно (ст. 2 закона от 19.12.2022 № 523-ФЗ). Также с 01.01.2024 изменяются порядок уплаты НДФЛ и правила представления соответствующих уведомлений. Поэтому необходимо внести корректировки в регистр по НДФЛ.

  • Изменения в расчете налога на прибыль

С 21.07.2023 компании могут при определении первоначальной стоимости ОС, которые относятся к высокотехнологичному оборудованию, учитывать расходы с коэффициентом 1,5 (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК). Отметим, что оборудование должно входить в перечень из распоряжения Правительства от 20.07.2023 № 1937-р.

Если организация еще не начала применять коэффициент, но собирается это сделать, то следует указать такой момент в учетной политике.

  • Использование путевых листов (ПЛ) в электронном варианте

Электронные варианты ПЛ можно использовать с 01.03.2023. Если компания еще пользуется бумажными документами, но собирается переходить на электронные, то это нужно утвердить в учетной политике на 2024 год. 

При этом 01.03 и 01.09 этого года состав сведений в ПЛ менялся. Значит, нужно добавить новую форму ПЛ в приложение к политике.

Как утвердить учетную политику

Для целей бухучета

Чтобы утвердить учетную политику, юрлицо издает об этом приказ за подписью директора. Если налоговая инспекция придет с проверкой, то наверняка запросит этот документ. В случае его отсутствия некоторые операции могут посчитать неверно оформленными. Тогда компании грозит доначисление налогов, а также возможны пени и штрафы.

Законодательно утвержденной формы приказа нет. Важно, чтобы в нем был номер, дата и подпись, список сотрудников, которые отвечают за учетную политику. Саму политику можно добавить в текст приказа или приложение к нему. 

Политику нужно утвердить в течение 90 дней с момента регистрации нового или реорганизованного юрлица. Если с началом календарного года политика меняется, нужно утвердить новую соответствующим приказом до 1 января текущего года.

Для целей налогового учета

Согласно п. 12 ст. 167, ст. 313 НК, утвердить политику для целей налогообложения тоже нужно приказом руководителя. Для политики на следующий год срок — не позднее 31 декабря текущего года (п. 12 ст. 167 НК). 

Вновь созданные компании утверждают политику для целей НДС не позднее окончания первого налогового периода (квартала). А применяют — со дня создания (п. 12 ст. 167 НК). Для утверждения учетной политики по налогу на прибыль сроки не указаны. 

При этом ежегодно утверждать новую политику не обязательно — можно применять и ранее утвержденную. 

Как изменить учетную политику

Изменить учетную политику в середине отчетного или налогового периода можно. Но только если для этого есть основания:

  • в компании появились новые операции или новый вид деятельности;

  • в законодательство о налогах, в федеральные или отраслевые стандарты внесли какие-либо поправки.

Для политики по бухучету есть еще такое основание — разработка или выбор более эффективного способа ведения учета.

Образец учетной политики на 2024 год

Прилагаем образцы учетной политики на 2024 год по налоговому и бухучету. Примеры приведены для компаний на ОСН и УСН:

Образец для компании на ОСНО.

Образец для компании на УСН.

Сколько хранить учетную политику

В соответствии со ст. 267 Перечня типовых управленческих документов, хранить учетные политики нужно пять лет после последнего использования в целях составления бухотчетности или финансовой отчетности. Исчисление срока хранения начинается с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводства. 

Заключение

Учетная политика организации определяет принципы, правила и процедуры, используемые компанией для ведения бухгалтерского и налогового учета. Этот документ является основой для принятия решений в области учета и налогообложения, помогает минимизировать риски возникновения ошибок и разногласий с налоговыми органами.

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