Учетная политика на 2024 год: изменения, образцы

Как составить учетную политику на 2024 год

В бухучете и налоговом учете некоторые операции можно отразить разными способами, например, в НУ для основных средств во многих случаях возможны два варианта амортизации: линейный или нелинейный (п. 1 ст. 259 НК). Учетная политика закрепляет выбранный метод для конкретной компании.

Также организация может принять унифицированные бланки некоторых документов или разработать свои — например, табель учета рабочего времени, штатное расписание и т. д.

Каким компаниям нужно составлять учетную политику

Учетную политику для целей бухучета составляют все юрлица (ПБУ 1/2008). Ее должны соблюдать в том числе филиалы и обособленные подразделения компании.

Индивидуальные предприниматели бухучет могут не вести (п. 1 ч. 2 ст. 6 № 402-ФЗ). Значит, составлять и сдавать отчетность по бухучету им тоже не нужно. А вот по налогообложению она потребуется. В ней нужно установить налоговый режим и порядок учета объектов.

Кто в организации формирует учетную политику

Законодательство не регулирует этот вопрос. Обычно в небольших ООО политику разрабатывает главный бухгалтер, иногда к этому процессу привлекают руководителей и аудиторов.

Каких-либо жестких и требований к учетной политике закон не устанавливает. Важно, чтобы о ее утверждении в организации был издан приказ — о нем рассказываем далее.

Оформление учетной политики по бухучету

Политику по бухучету можно сформировать при настройке 1С: бухгалтер выбирает параметры и способы учета, а программа создает текстовый вариант политики. Такой типовой документ можно изменить по своему усмотрению. Более трудоемкий вариант — оформить политику с нуля.

В ней нужно утвердить:

рабочий план счетов;

разработанные непосредственно в компании формы первичных документов;

график документооборота;

порядок инвентаризации;

критерии существенности ошибок.

В политику нужно добавить законодательные изменения, которые в будущем вступят в силу — о них подробнее в следующем разделе.