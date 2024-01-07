Очередность платежей в платежном поручении в 2024 году

Зачем нужно соблюдать очередность платежей
При недостаточности денежных средств на счете или наличии приостановления банк обязан исполнять платежные поручения согласно порядковому номеру очередности. Если плательщик предъявляет несколько платежных поручений с одинаковой очередностью, то списание средств производится в порядке календарной очередности поступления документов.
Всего существует 5 видов очередности и все они закреплены в ст. 855 ГК. Номер очередности необходимо указывать в поле «21» – «Очер. плат.».
В соответствии с положением ЦБ № 762-П – это поле не может быть пустым и является обязательным для заполнения.
Если на счете достаточно средств для исполнения всех предъявленных распоряжений и нет ограничений, то все платежные поручения будут проведены в порядке календарной очередности поступления независимо от номера очередности. Многие плательщики недооценивают значение поля «Очер. плат.», т.к. считают, что для исполнения платежей на счете всегда будет достаточно средств, а блокировка от налоговой и судебных приставов никогда не произойдет.
Разберитесь в порядке работы с ЕНС в 2024 году!
О нем вам расскажут на курсе повышения квалификации Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету». Разберетесь во всех новациях-2024: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет.
Сейчас курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб. Встречайте новый год без профессиональных страхов!
Что может случиться, если поставить не ту очередность
Очередность влияет на то, какой платеж исполнят раньше. Если ошибиться в номере, то вместо оплаты по исполнительному листу, в первую очередь со счета уйдет перевод поставщику, на судебных приставов не хватит денежных средств. В итоге за не вовремя оплаченный долг ФССП арестует счет и парализует работу бизнеса.
Если на счете уже есть блокировка от налоговой, то заблокированные деньги можно тратить на зарплату сотрудников, и не бояться компенсаций и санкций за задержку выплаты.
Очередность 1
Согласно ГК РФ в первую очередь выплачиваются алименты и возмещение за причинение вреда жизни и здоровью. Такие платежи совершаются на основании исполнительных документов: исполнительных листов, судебных приказов и нотариально удостоверенные соглашения.
В правильно оформленном платежном поручении в поле «21» нужно поставить – 1, а в назначении платежа указать название, номер и дату исполнительного документа.
Очередность 2
Во вторую очередь при недостаточности средств или наличия ограничений банк обязан исполнить платежи со следующими назначениями:
заработная плата;
выходные пособия;
авторские вознаграждения.
Все эти выплаты должны производиться только на основании исполнительных документов. В назначении платежа так же как и для 1-ой очередности указывают конкретный исполнительный документ.
Очередность 3
С третьей очередностью вы должны сталкиваться как минимум два раза в месяц, потому что именно «3» используется для перечисления зарплаты за первую и вторую половину месяца.
Кроме этого с третьей очередностью оплачивают:
авансы и премии;
отпускные и компенсации за неиспользованный отпуск;
расчеты при увольнении;
алименты без исполнительных документов;
задолженность в добровольном порядке по оплате труда при отсутствии исполнительных документов.
При использовании третьей очередности нужно обратить внимание на некоторые ситуации, когда вместо «3», но по требованию законодательства нужно ставить «5»:
перевод заработной платы на карту родственника или другого сотрудника на основании заявления получателя;
выплата материальной помощи и больничного;
выплата командировочных и подотчетных средств.
Кроме выплат сотрудникам с «3» очередностью заполняют инкассовые платежки в пользу налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов, а также страховых взносов в СФР. Здесь вас ждет ещё одно исключение, добровольная оплата задолженности к третьей очередности не относится, будет «5».
Очередность 4
Если вы собираетесь платить по исполнительному документу, но назначение не попадает ни под первую, ни под вторую очередность – указывайте «4».
Важно, если блокировка счета исходит от ФССП, у которой имеется исполнительный лист на перечисление 4-ой очереди, то с арестованного счета вы имеете полное право перечислять платежи с 3-й очередью.
Очередность 5
Как правило, в каждой платежке по умолчанию уже записана очередность «5». Она подходит для всех не упомянутых выше случаев, а также для уплаты налогов на ЕНС и оплаты поставщикам.
Особенности установки очередности в платежах банкротов
Банкротство – это особое состояние организации. На порядок установления очередности кроме ГК РФ влияют требования ст. 134 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
1 — судебные расходы по делу о банкротстве, вознаграждение арбитражного управляющего и всех, кого он привлек к работе (например, оплата услуг обслуживающего банка);
2 — зарплата работников и выходные пособия, начисленные после объявления банкротства;
3 — дополнительные услуги других исполнителей, которые не относятся к первой очереди;
4 — оплата коммунальных платежей, по договорам энергоснабжения и подобных расходов;
5 — оплата иных текущих платежей.
Информация о ведении процедуры отражается ЕГРЮЛ, поэтому банки не будут спорить с указанием очередности, несоответствующей ст. 855 ГК.
Очередность в платежках при ликвидации
После погашения текущих расходов, связанных с выполнением процедуры ликвидации, остаток денежных средств нужно перечислить для удовлетворения требования кредиторов. Согласно правилам ст. 64 ГК между кредиторами устанавливается следующая очередность:
1 — выплаты гражданам за причинение вреда жизни или здоровью;
2 — выплата выходных пособий и оплата труда сотрудникам, и выплата вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
3 — налоги и страховые взносы;
4 — расчеты с другими кредиторами и работниками по ГПХ.
Знания правил определения очередности в платежке помогают производить перечисления даже с заблокированного счета, а также оплачивать в первую очередь платежи, задержка которых приводит к финансовым потерям.
Начать дискуссию