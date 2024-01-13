Почему счет-фактура не считается первичным документом

Правильно составленные первичные документы подтверждают расходы. А годится ли для этого счет-фактура?

Чем подтверждают затраты для отнесения их сумм в расходы

Документацией, подтверждающей затраты, являются:

документы, оформленные в рамках российского законодательства;

документы, косвенно подтверждающие расходы (их список не новый и повторяется во многих разъясняющих письмах: таможенная декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе).

А что относится к документам, оформленным «в рамках российского законодательства»?

В статье 313 НК говорится, что подтверждением данных налогового учета являются (в том числе) первичные учетные документы. Они должны быть оформлены в соответствии с положениями статьи 9 закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: работать с первичкой, вести полноценный бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, сдавать любую отчетность, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги, мы разработали новый курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Сейчас курс можно купить по сниженной цене за 9 900 вместо 29 900 рублей. Спешите! Купить курс

Главное назначение первичного документа

К первичным документам, участвующим в документообороте фирмы, согласно ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», относятся бумаги, в которых зафиксировано совершение факта хозяйственной жизни.

Факт хозяйственной жизни означает сделку, событие, операцию, которые оказывают (или способны оказать влияние) на финансовое положение, финансовый результат, движение денежных средств компании (п. 8 ст. 3 закона № 402-ФЗ).

Таким образом, если документ подтверждает сделку, событие, операцию, отвечает требованиям пункта 8 статьи 3 закона № 402-ФЗ и содержит обязательные реквизиты, то он относится к первичным учетным документам.

Согласно пункту 1 статьи 169 НК, счет-фактура — это документ, который, в случае правильного оформления, служит основанием для вычета НДС, предъявленного покупателю продавцом.

Счет-фактура не подтверждает сделку. Поэтому он не относится к первичным. Для подтверждения расходов он может быть использован, но не «в одиночку», а вместе с другими документами, которые являются первичными.

На это обратил внимание Минфин в письме от 14 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/33601.