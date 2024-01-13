Почему счет-фактура не считается первичным документом

Чем подтверждают затраты для отнесения их сумм в расходы
Документацией, подтверждающей затраты, являются:
документы, оформленные в рамках российского законодательства;
документы, косвенно подтверждающие расходы (их список не новый и повторяется во многих разъясняющих письмах: таможенная декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе).
А что относится к документам, оформленным «в рамках российского законодательства»?
В статье 313 НК говорится, что подтверждением данных налогового учета являются (в том числе) первичные учетные документы. Они должны быть оформлены в соответствии с положениями статьи 9 закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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Главное назначение первичного документа
К первичным документам, участвующим в документообороте фирмы, согласно ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», относятся бумаги, в которых зафиксировано совершение факта хозяйственной жизни.
Факт хозяйственной жизни означает сделку, событие, операцию, которые оказывают (или способны оказать влияние) на финансовое положение, финансовый результат, движение денежных средств компании (п. 8 ст. 3 закона № 402-ФЗ).
Таким образом, если документ подтверждает сделку, событие, операцию, отвечает требованиям пункта 8 статьи 3 закона № 402-ФЗ и содержит обязательные реквизиты, то он относится к первичным учетным документам.
Согласно пункту 1 статьи 169 НК, счет-фактура — это документ, который, в случае правильного оформления, служит основанием для вычета НДС, предъявленного покупателю продавцом.
Счет-фактура не подтверждает сделку. Поэтому он не относится к первичным. Для подтверждения расходов он может быть использован, но не «в одиночку», а вместе с другими документами, которые являются первичными.
На это обратил внимание Минфин в письме от 14 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/33601.
Комментарии25
По сути — СчФ это налоговый регистр.
Я использую такой аргумент, когда объясняю клиентам про про значение документального оформления ФХД и что такое юридический факт.
На нормальном языке, конечно же )))
Некоторые и счет считают первичным документом, особенно бюджетники.
Некоторые бюджетники не тупее вас, Жанна) И, если от вас требуют весь пакет документов для оплаты, то только потому, что на это есть требование Казначейства. А у бюджетников каждый платеж санкционируется. Это вам не в клиент-банке платёжки шлепать)
я имела в виду не эту ситуацию, а наоборот - когда бюджетники должны оформить первичные документы для контрагента. На просьбу предоставить "закрывашки", они искренне удивляются: "Мы же дали вам счёт, что вы еще хотите?" И, кстати, счет от счета-фактуры многие тоже не отличают.
ЗЫ. А вот насчет того, кто тупее - я думаю, что тот, переходит на личности, не разобравшись в вопросе.
конечно, "некоторые" - это не про личности), тупые обезличенные тетки...
А это?
Да. Глазоньки то уже не молодые))) спасибо, подкорректирую. Вот точно - аудитор 👍
А вот кстати, вы какой аудитор? Не странички в ВКонтакте аудируете? А то мне надо.
я аудитор на аудированиях, в интернете я писатель) могу Вам стихи сочинить, могу прозой, но не для души, так - за деньги
О, Витальевна, коллеги значит))
Стихи я тоже пишу, все норм. И скрипачка )))
А по ВКонтакте — так я не поняла, угадала я или нет?
Почти)
Мы работаем со спец счётами довольно часто, и по Президентским грантам и по оборонке. И заем про подтверждении каждого платежа. И про ПУД и СчФ.
🤷♀️
...
Правильнее не шлепать, а клепать. 😉
Шлепать - это когда харассмент делают. 😃
Яя, натюрлих )))
Харрасмент вам тут Вика делает, мозговой, множественный) А я шлЁпаю пальцами по клавиатуре.
О! Не харрасменьте мне мозги, пожалуйста)
Ох, с такими-то талантами плачет по Вам Дума! 😃
Десяток-другой тамошних обитателей точно замените...
предпочитаете, чтобы я клепала в Думе?)))
Предпочел бы, чтобы кто-нибудь их там научил давить не только одну и ту же кнопку, но и соседние. 😉
А хуже не будет)))?
Да, это печаль.
мы с чем сталкиваемся, когда на коммерческий учет откликаются бюджетники. Очень сложная адаптация у них. У нас нет ресурса.
И я каждый раз спрашиваю, вот вы переходите в коммерцию, а как готовились? Курс по работе в 1С прошли? План счетов и проводки подучили? Письма минфина свежих начитались по основным вопросам по налообложения.
Пока не один не ответил — да. Поразительное упорство (()
Ничего, скоро и вас ИИ заменит, будете сталкиваться с другими проблемами)
Хорошо))) у меня есть план В))) и даже С))) а у вас? Нательные карты будете делать, поди)))
ага, татушки)
Думаю, вы смысл у7а8лив43те и с опечатками.