Договор беспроцентного займа: бланк и образец в 2024 году

Любая организация или физлицо (ИП) может оказаться в ситуации, когда срочно нужны деньги. При этом вряд ли у кого-то есть желание платить еще проценты за их предоставление. В таких случаях на помощь приходит договор беспроцентного займа (БЗ). Что это такое, когда его можно использовать и как, мы расскажем далее.

Между кем может быть заключен договор займа

Обычно сторонами договора займа могут быть:

организации;

предприниматели;

физические лица без статуса ИП.

Причем указанные категории могут выступать как займодавцами, так и заемщиками. Кроме того, не запрещено заключать ДБЗ между взаимозависимыми (аффилированными) лицами, в частности, между:

учредителем (участником) и ООО;

материнской организацией и ее «дочкой»;

юридическим лицом и его управляющим.

Также БЗ возможен с руководителем компании или иным ее сотрудником.

Заем предусматривает обязательный возврат. Но, как правило, кроме возврата есть еще материальная выгода займодавца. То есть он дополнительно зарабатывает на процентах за пользование денежными средствами.

Однако не всегда такие соглашения предусматривают выплату процентов. По общему правилу заем предполагается беспроцентным в случаях, когда (ч. 4 ст. 809 ГК):

есть договор между гражданами (включая ИП) в сумме не более 100 тыс. рублей;

по договору передаются не денежные средства, а иные вещи, обладающие родовыми признаками.

Другие особенности БЗ:

предметом сделки также могут быть ценные бумаги;

условие об освобождении от уплаты процентов может быть прописано в договоре. Но когда условие не прописано совсем, соглашение считается беспроцентным, только если переданы вещи. То есть если предметом были деньги, то отсутствие условия не делает заем беспроцентным. Однако есть еще одно исключение: если стороны сделки физлица (включая ИП) и сумма не превышает 100 тыс. рублей. В этой ситуации отсутствие условия тоже укажет о наличии БЗ;

договор может быть обеспечен залогом;

после истечения срока использования актива должен быть совершен его возврат. Он происходит в виде возврата той же суммы денег. Если это были не деньги, то в виде других активов, но того же качества, что было при передаче;

в некоторых случаях не требуется соблюдение письменной формы. Однако если получателем средств является организация, это необходимо. Также иногда письменная форма нужна для физических лиц, в частности, если сумма превышает 10 тыс. рублей.

Часто БЗ заключается между:

юридическими лицами;

учредителем (директором) и ООО;

физическими лицами;

ООО и ее сотрудником.

Подробнее об отдельных перечисленных случаях можно ознакомиться по ссылкам представленным ниже.

Некоторые особенности заключения ДБЗ:

законодательство не определяет форму договора, как единую для всех. При этом ГК предусматривает положения, которые устанавливают существенные условия договора. На них следует ориентироваться при составлении соглашения;

закон предусматривает разные требования по представлению займа. Они определяются в зависимости от того, кто является стороной договора;

собственники имеют право оказывать помощь своей организации. Она может выражаться как в имущественном, так и в финансовом виде. Необязательно, чтобы представленные средства имели конкретные цели. Причинами же целевого займа, например, могут быть: пополнение оборотных средств, покрытие убытков и тому подобное;

к ДБЗ может быть заключено дополнительное соглашение. Например, в нем можно предусмотреть увеличение суммы займа.

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Заем от участника: риск переквалификации договора

Несмотря на то что законодательство не ограничивает стороны в заключении договора, могут возникнуть последствия, которые имеют гражданско-правовой характер. В частности, ДБЗ может быть переквалифицирован.

Такие отношения могут определить не как заем, а как вклад в имущество компании. Притом что такой вклад имеет безвозвратный характер.

Возможные основания такой переквалификации:

деньги выданы на длительный период. Под таким периодом может пониматься срок, который превышает три года;

деньги выданы на более короткий срок, однако который не раз был продлен;

средства не были востребованы после того, как договор прекратил свое действие;

судом было установлено, что займодавец не собирался получать денежные средства обратно.

Последствия переквалификации:

займодавец больше не сможет получить свои деньги обратно;

у заемщика риски возникают в зависимости от ситуации. Если деньги были получены от учредителя, то последствий не будет. Однако если деньги дал директор (не учредитель), возникают налоговые риски. В частности, полученную сумму нужно будет включить в состав доходов организации.

Условия договора займа

Требования к форме договора установлены ст. 808 ГК. Так, он должен быть в письменной форме:

если сумма составляет 10 тыс. рублей между физлицами;

любая сумма, если займодавец — юрлицо.

Однако следует учитывать еще общие нормы. Согласно статье 161 ГК юрлица должны заключать договор в письменной форме как между собой, так и с гражданами.

Таким образом, если юрлицо выступает заемщиком, оно также должно соблюдать письменную форму. В подтверждение также можно представить расписку (иной документ), подтверждающий передачу денег (вещей), например, РКО (расходный кассовый ордер).

В договоре и подтверждающем документе следует прописать, что заем беспроцентный. В некоторых случаях этого можно не делать (об этом мы говорили ранее).

У ДЗ есть единственное существенное условие: это сумма. Поэтому в соглашении необходимо указать конкретный размер. При этом существенными будут и те условия, по которым должно быть достигнуто соглашение. Для этого должно быть заявление одной из сторон.

В случае отсутствия указанного условия договор может быть признан незаключенным. Вместе с тем если деньги фактически были переданы, соглашение будет считаться заключенным. Сумма при этом будет та, которая была фактически передана.

На какой срок можно выдать заем

Закон прямо не ограничивает срок представления займа. Формально он может быть любым. Срок и порядок возврата регулируются положениями договора (ст. 810 ГК). В случае когда он договором не указан, действует 30–дневный срок, который исчисляется со дня предъявления требования займодавца о возврате.

При этом существует также срок исковой давности, который составляет 10 лет максимум. После истечения этого периода деньги вернуть не получится. Однако если соглашением будет установлен иной период, превышающий 10 лет, данное правило действовать не будет.

Какую сумму можно дать взаймы

Как и в случае со сроком, закон не устанавливает ограничений по сумме. Поэтому формально это могут быть любые деньги. Однако и здесь есть свои лимиты:

если деньги выдаются наличными средствами . В такой ситуации выдать можно не более 100 тыс. рублей. Ограничение следует из пункта 4 указания Банка России от 09.12.19 № 5348-У. Есть исключения в отношении физических лиц (не ИП);

перед тем как давать деньги, следует задуматься, сможете ли вы доказать, что реально располагали данными средствами на момент выдачи. Это нужно на случай возникновения судебного спора с получателем. Вернуть сумму получится, только доказав соответствующий факт.

Досрочный возврат займа и пролонгация договора

Вопросы также возникают относительно возможности изменения условий договора. В частности, можно ли вернуть деньги раньше или, наоборот, продлить соглашение.

Досрочный возврат.

Вернуть средства раньше срока можно. Это следует из части 2 статьи 810 ГК. Уведомлять займодавца при этом не нужно. Такая обязанность не предусмотрена.

Сделать возврат можно полностью или частично. При этом стороны могут предусмотреть в соглашении иное, например, установить, что досрочный возврат невозможен.

Пролонгация.

По общему правилу средства должны быть возвращены в срок, который предусмотрен соглашением. При этом особенные требования и запреты на изменение условий о сроке не установлены.

В связи с этим из закона следует, что он не запрещает продлевать период возврата. Чтобы внести изменения, нужно заключить для этого дополнительное соглашение, в котором установить новый период. При этом срок может быть как уменьшен, так и увеличен.

Новые условия вступают в действие с даты подписания соглашения или с указанной ими даты.

Налоговые риски заемщика и займодавца

В некоторых случаях внимание следует обратить на налоги. Рассмотрим подробнее ситуации и возможные последствия:

БЗ между российскими организациями . Последствий по налогу на прибыль в этом случае не возникает. Со стороны займодавца нет ни доходов, ни расходов. У заемщика при этом не появляется экономии на процентах. Это следует из писем Минфина от 23.03.2017 № 03-03-РЗ/16846, ФНС от 15.02.2018 № СД-4-3/3027@;

БЗ между физлицами . В этом случае налоговые риски также не возникают;

выдача БЗ сотруднику или иному взаимозависимому физлицу. Тогда бухгалтер должен посчитать НДФЛ с материальной выгоды и сделать соответствующие проводки. Материальная выгода рассчитывается следующим образом: сумма займа x 2/3 ставки рефинансирования х количество дней пользования займом в месяце (365/ 366).

НДФЛ нужно рассчитать на последнее число каждого месяца. Ставка НДФЛ с материальной выгоды — 35%, для нерезидентов — 30%. Налог удерживается при ближайшей денежной выплате и перечисляется в стандартные сроки.

Особенности при УСН. Доход по «упрощенке» у компаний и предпринимателей:

если сумма подлежит возврату, она не является доходом. Налогом по УСН облагаться не будет;

материальная выгода от экономии на процентах также не будет доходом по УСН. Соответственно, при определении налога сумма не учитывается.

Доход по НДФЛ (материальная выгода) возникает, если:

предприниматель — взаимозависимое лицо от займодавца;

сумма выдана в целях погашения встречного обязательства займодавца перед ИП.

Иные налоговые риски и общие особенности:

по общему правилу для компании (заемщика) не появляется налоговых последствий. Связано это с тем, что не возникает внереализационного дохода от экономии на процентах. Это следует из постановления Президиума ВАС от 03.08.2004 № 3009/04 по делу № А55-9083/03-31;

иногда компания (займодавец) берет коммерческий кредит и дает полученные деньги компании на УСН (получателю). В этом случае займодавец не сможет учесть проценты по взятому кредиту. Связано это с применением положений ст. 54.1 НК;

риски могут возникать и у взаимозависимых лиц. Они связаны с применением части 1 статьи 105.3 НК. В этом случае учитываются налоги, которые могли заплатить обе стороны. Имеется в виду если бы это был процентный заем на такую же сумму и срок. Далее это нужно сравнить с текущими обязательствами. Если полученная сумма ниже (равна) текущей, рисков нет. Если она выше, налоговые риски имеют место.

Скачать бланк договора беспроцентного займа между юридическими лицами.

Скачать бланк договора беспроцентного займа между учредителем и ООО.

Скачать бланк договора беспроцентного займа между физическими лицами.

Скачать образец договора беспроцентного займа с ООО.

Скачать образец договора беспроцентного займа между учредителем и ООО.

Скачать образец договора беспроцентного займа между юридическими лицами.