Когда сдавать и как заполнять нулевой РСВ в 2024 году

Отвечаем на примере РСВ за 2023 год.

РСВ за 2023 год, по общему правилу, заполняется нарастающим итогом с учетом показателей за период с января по декабрь 2023 года.

Когда начислений и выплат сотрудникам не было, заполните и сдайте нулевой расчет. Если какой-то количественный или суммовой показатель в расчете отсутствует, то в поле необходимо поставить «0», в графах 130–210 раздела 3 — прочерки.

Собрали все новации-2024 для бухгалтера в одном курсе: Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет. Научитесь работать со всеми текущими нововведениями законодательства и сможете работать без штрафов!

Сейчас на курс действует скидка, успевайте купить по сниженной цене: 3 449 вместо 9 999 рублей.

Купить курс