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Кассовые операции

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит

Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.
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Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Предназначение кассовой дисциплины

Нормативную базу для организации кассовой дисциплины разработал ЦБ, а проверками занимаются налоговые органы. Вот самые важные правила обращения с наличкой, которые необходимо соблюдать:

  1. Лимит расчетов наличными между юрлицами и ИП не более 100 000 рублей.

  2. Необходимо своевременно и в полном объеме оприходовать наличную выручку с наличием подтверждающих документов.

  3. Расходовать наличные деньги можно только на цели, установленные ЦБ.

  4. Необходимо контролировать остаток наличных в кассе организаций илиИП.

С одной стороны, кассовая дисциплина это инструмент государственного надзора, а с другой стороны, бизнес с помощью установленных регламентов может контролировать важнейший ресурс — деньги.

Установленные правила позволяют организациям с большим оборотом наличности вести учет, сохранять денежные средства, анализировать финансовые операции, оценивать качество работы сотрудников и менеджмента.

Рассмотрим подробнее, какие требования к кассовой дисциплине в организации предъявляют ФНС и ЦБ.

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Лимит расчетов

Максимальная сумма расчетов наличными между организациями или ИП не должна превышать 100 000 рублей (указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У). То же правило касается расчетов в иностранной валюте, на дату сделки оплата не должна превышать сумму, эквивалентную 100 000 рублей по официальному курсу Банка России.

Исключение и полный безлимит действует только при расчетах с физлицами. Юрлица и ИП в рамках одного договора могут передать наличными только 100 000 и ни рублем больше, остальное безналичным путем.

Нет смысла дробить сумму и подписывать множество договоров в пределах лимита. А также строить цепочки наличных расчетов, используя безлимитные возможности физлиц. Такие схемы налоговые органы научились быстро раскрывать, доказывать и наказывать.

Тратить наличную выручку нужно с умом и с разрешения ЦБ

Только ИП вправе тратить выручку на личные нужды, т.е. не связанные с предпринимательской деятельностью. Остальные цели расходования жестко регламентировал ЦБ. Это:

  • Выплата зарплаты, премий, доплат за сверхурочную работу, отпускные и другие аналогичные расчеты.

  • Пособия, страховые возмещения, материальная помощь и другие платежи социальной направленности.

  • Расчеты с поставщиками на закупку товаров, расчеты с подрядчиками за выполнение работ или оказание услуг (за исключением приобретения ценных бумаг).

  • Выдача под отчет (например, на оплату командировочных расходов).

  • Возврат за товары и услуги, которые покупатель ранее оплатил наличными.

Наличные расчеты с физлицами-нерезидентами ещё более ограничены, зарплату необходимо перечислять только безналично, а из кассы организации можно выплатить:

  • за возврат товаров, приобретенных ранее за наличный расчет;

  • за неоказанные услуги, которые были оплачены ранее;

  • компенсацию сумм НДС при вывозе товаров, купленных в России (tax free);

  • под отчет.

С организациями-нерезидентами применяются только безналичные расчеты.

Запомните два главных правила:

  1. Если деньги поступили в кассу из банка — их можно тратить на любые нужды организации, без ограничения целей.

  2. Если деньги не поступили в качестве выручки и не получены из банка — тратить их нельзя, их нужно сдать в банк.

Лимит остатка в кассе

Максимальная сумма остатка денежных средств в кассе организации на конец дня не должна превышать установленного ею же лимита. Его можно определить расчетным способом, например:

Выручка от продажи / расчетный период × период между днями сдачи наличных в банк.

Или лимит может соответствовать специфике бизнеса. При любом варианте полученное значение нужно зафиксировать приказом руководителя. Если нет необходимости, то каждый год лимит пересматривать не надо. Приказ будет действовать до вступления в силу нового распоряжения.

Но оставлять организацию без установленного лимита также опасно, налоговая приравняет его к нулю. Если не сдавать всю полученную выручку ежедневно в банк, то нарушение лимита при проверке автоматически приведет к штрафным санкциям. 

Есть исключение: сверх лимита в кассе можно хранить деньги в дни выплаты зарплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения в эти дни кассовых операций. Важно — срок выдачи зарплаты не должен превышать пяти рабочих дней, включая день получения наличных из банка.

ИП и представители малого бизнеса не обязаны устанавливать и соблюдать лимит, но свое нежелание лучше все-таки зафиксировать внутренним приказом.

Лимит остатка в кассе это не только слабое место при налоговой проверке, это реальная возможность для контроля финансовых потоков в компании, а также снижение риска хищения наличных из кассы организации.

Хранение наличных в кассе

Правила хранения и оборота наличных законодательно установлены только для кредитных организаций, все остальные обязаны разработать собственный регламент о том, как и где хранить наличные. Порядок хранения наличных устанавливается приказом руководителя.

Помните, что речь идет в первую очередь о сохранности собственной выручки, поэтому обязательно включите в порядок:

  • правила по работе, передаче и хранению ключей от хранилища с денежными ценностями;

  • правила и периодичность проведения ревизии ценностей;

  • регламент действий в случае хищений.

Документы для кассы

Чтобы контролировать поступление и расходование наличных денежных средств, применяются приходные (ПКО) и расходные (РКО) кассовые ордера. Их формы установлены постановлением Госкомстата № 88 и с 18.08.1998 не менялись.

Налоговая обязательно проверит правильность заполнения и наличие подписей ответственных лиц. Ими могут быть главный бухгалтер, кассир или директор.

Для усиления контроля за наличными средствами в организации можно применять образцы подписей уполномоченных сотрудников, чтобы кассир сверял их при выдаче наличных.

Вместо оформления на каждого сотрудника РКО для выдачи зарплаты можно использовать расчетно-платежную или платежную ведомости.

Все приходные и расходные документы при необходимости фиксируются в журналах регистрации, но так или иначе попадают в кассовую книгу организации. Для учета принятых и выданных кассиру денег используется отдельная книга. В зависимости от специфики и характера ведения бизнеса перечень кассовых документов можно расширить.

Как и другую первичку, все перечисленные кассовые документы необходимо хранить пять лет после года выполнения операций. Срок нужно увеличить до окончания судебных разбирательств, если такие ведутся.

Как выдать и принять деньги в кассе

Для оформления расхода наличных из кассы нужно выполнить следующие действия:

  1. Проверить оформление РКО на наличие подписей и их соответствие образцам, корректность указанных сумм цифрами и прописью, а также основание выдачи.

  2. Идентифицировать лицо, которое указано в РКО и обратилось за наличными.

  3. Получить подпись получателя денег.

  4. Пересчитать и выдать деньги.

  5. Зафиксировать расход в кассовой книге.

Понятно, что расходные операции относятся к операциям повышенного риска, но и при неверной фиксации выручки может произойти хищение наличных.

Для оприходования наличных нужно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Проверить ПКО: наличие подписей, соответствие подписей образцу, корректность сумм цифрами и прописью.

  2. При наличии — поверить дополнительные документы, указанные в ПКО.

  3. Пересчитать внесенные деньги и сверить полученную сумму с документом.

  4. Если сумма внесенных средств верна, поставить подпись в ПКО и квитанции к нему, далее — выдать ее тому, кто осуществляет внесение средств.

  5. Отразить в кассовой книге информацию о принятых денежных средствах.

Когда применение онлайн-кассы стало обязательным, выявлять неоприходованную выручку стало проще простого. ФНС в автоматическом режиме сличает данные, поступившие от ОФД, и сведения из предоставленной документации. Поэтому необходимо взвешенно подходить к контролю сотрудников и дополнительно проводить инвентаризацию касс.

Отражение кассовой дисциплины в бухучете

Для учета кассовых операций используется счет 50 «Касса». Дополнительные субсчета для детализации отражения операций по синтетическому счету помогут вести учет наличных в денежных ящиках ККТ, или учет таких денежных документов, как путевки для сотрудников, авиа- и ж/д билеты. Выбранные субсчета необходимо закрепить в учетной политике.

Счет 50 «Касса» активный и соответственно, поступление выручки отражается по дебету, а расход из кассы по кредиту.

Контроль и штрафы за нарушение кассовой дисциплины

Как мы уже неоднократно упоминали, надзор в области соблюдения кассовой дисциплины осуществляют налоговые инспекции. Плановую проверку ждать бесполезно, они не предусмотрены. А вот на внеплановых мероприятиях инспекторы проверят порядок применения онлайн-кассы и полноту учета наличной выручки.

Срок давности привлечения к ответственности за правонарушения, связанные с применением ККТ, составляет один год. Этот срок начинает исчисляться со дня совершения правонарушения.

При проверке кассовой дисциплины сроки для применения наказания намного короче и составляют всего два месяца, т.е. за превышение лимита остатка в кассе за сентябрь 2023 года привлечь к ответственности в январе 2024 года уже нельзя.

Внеплановая проверка начинается с предъявления поручения на проведение проверки и служебных удостоверений инспекторов, которые вправе потребовать оригиналы кассовых документов или их заверенные копии.

Срок проверки кассовой дисциплины строго регламентирован:

  • не более 20 рабочих дней отводится на проверку кассовых операций;

  • не более 10 рабочих дней — на выездную и документарную проверки.

Заканчивается, как и любая другая налоговая проверка, оформлением акта. В нем фиксируются выявленные нарушения. Все экземпляры подписываются проверяющими, а один в обязательном порядке остается в организации.

На оспаривание акта у вас есть 10 календарных дней, но начинать нужно уже с момента подписания. Проследите затем, чтобы инспектор сделал отметку на акте о приеме возражений. Протокол об административном правонарушении можно оспорить в арбитражном суде.

Но ещё до получения протокола у вас есть все шансы получить штраф, если не предоставите документы для проверки или ограничите доступ инспекторов. Организацию накажут от 5 000 до 10 000 рублей, а её руководителя, также как и ИП, от 2 000 до 4 000 рублей.

Если налогоплательщик препятствует завершению проверки, штраф составит:

  • для компании — от 20 000 до 50 000 рублей;

  • для руководителя или ИП — от 5 000 до 10 000 рублей.

Мы подробно разобрали основные ошибки при организации кассовой дисциплины: 

  • расчеты наличными между юрлицами и ИП суммами свыше 100 000 рублей;

  • сокрытие (полное или частичное) наличной выручки;

  • нарушения при хранении и обороте наличных денег;

  • превышение установленного лимит остатка по кассе.

За подобные нарушения применяют штрафы из ст. 15.1 КоАП:

  • юрлицам могут назначить штраф от 40 000 до 50 000 рублей;

  • должностным лицам и ИП — от 4 000 до 5 000 рублей за одно нарушение.

При этом следует помнить, что запрещено одновременно штрафовать организацию и должностное лицо (закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ). То есть, если оштрафовали руководителя, то компанию к ответственности привлекать не будут, при условии, что она приняла все меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность. 

Кроме административной ответственности налоговые инспекторы обязательно выпишут предписания с указанием сроков устранения нарушений.

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