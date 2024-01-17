7 самых популярных вопросов по налоговому мониторингу

В марте 2023 года вышел приказ ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@ «Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации», который определил порядок получения доступа ведомством к информационным системам организации (ИСО).

Компании-участники налогового мониторинга обязаны в 2024 году подключить АИС «Налог-3» к той системе, к которой предоставлен доступ налоговому органу. Передача данных в ФНС должна быть защищена СКЗИ (средствами кодирования и защиты информации).

Ответы на 7 самых популярных вопросов тех, кто планирует переход на налоговый мониторинг, даем в статье.

1. Как бизнесу подключить СКЗИ?

Это один из самых популярных вопросов по переходу в режим налогового мониторинга. ФНС выпустила отдельное информационное письмо, где по шагам прописала необходимые действия. С сообщением вы можете ознакомиться здесь.

Письмо содержит краткую инструкцию с основными шагами: как подключить АИС «Налог-3» к ИТ-системе организации, как получить ключи к аппаратным СКЗИ и их настроить.

Важно!На момент подачи заявки на подключение к системе «Налог-3» компания обязана иметь в наличии оборудование СКЗИ, готовое к эксплуатации.

Сейчас на рынке есть три поставщика СКЗИ для подключения к АИС: VipNet, Dionis, Continental. Компания покупает оборудование, а затем приобретает услугу по настройке СКЗИ. Отдельно стоит озаботиться о специалисте по обеспечению безопасности информации. Он обязательно должен состоять в штате организации.

По всем вопросам технического и методологического характера можно обратиться по электронному адресу АО «ГНИВЦ», которое отвечает за интеграцию АИС «Налог-3» с информационными системами компаний: integrationprom@gnivc.ru.

2. Что стоит проверить в ИТ-ландшафте учетных систем при переходе на налоговый мониторинг?

В первую очередь стоит рассмотреть степень автоматизации формирования бухгалтерской и налоговой отчетностей. Этот момент сильно влияет на выбор способа подключения к налоговому мониторингу.

Вступление в налоговый мониторинг — серьезное решение практически каждой компании стоит проанализировать внутренние бизнес-процессы документооборота и архивации перед подключением к АИС «Налог-3».

Для налогового мониторинга ФНС разработала 12 сервисов взаимодействия с АИС «Налог-3». Взаимодействие осуществляется путём вызова одного или нескольких электронных сервисов, которые представляют собой операции обмена структурированными сообщениями.

Для того, чтобы реализовать такой обмен данными, необходимо убедиться, что обязательные реквизиты документов, которые следует отражать в ответах на запросы налогового органа, содержатся в ИСО.

Вот почему первый момент, на который стоит обратить внимание, прежде чем вступать в налоговый мониторинг — внутренняя процедура документооборота и отражение первичных учетных документов в системе организации.

Второй момент — создание электронного архива документов. Они могут быть оформлены как в бумажном, так и в электронном виде.

Существуют xml-форматы электронных документов, которые утверждены ведомством, например, универсальный передаточный документ (УПД), корректировочный счет-фактура, акт приемки-сдачи работ и другие. ФНС планирует расширять этот список.

Для документов, оформленных в бумажном виде, требуется прикрепить их сканы в систему учета и отразить все необходимые реквизиты для взаимодействия.

Особое внимание стоит обратить на обязательные реквизиты документов. Как правило, в учетных системах не содержатся коды их видов по справочнику СПВДОК, который используется в информационном взаимодействии. Компании необходимо точно определить, каким образом будет происходить дообогащение учетных данных кодами видов документов.

Третий момент — это наличие в ИСО взаимосвязей между первичными учётными документами и налоговыми или бухгалтерскими регистрами и отчётностью.Что необходимо проверить по этому пункту?

Важно, чтобы система учета компании позволяла расшифровать доходы и расходы компании, налогооблагаемую базу по первичной отчетности, отслеживать связи между документом регистрами.

Раскрытие показателей налоговых деклараций через налоговые и бухгалтерские регистры до первичных учетных документов — основной способ выполнения контроля в процессе налогового мониторинга.

ФНС может обращаться с запросами по реестру документов, отраженных в системе учета, в течение года проведения налогового мониторинга, а также трех последующих лет со дня его окончания. Вот почему крупный бизнес сейчас часто приобретает новые программные продукты для организации электронного хранилища документов, чтобы организовать весь процесс в одной системе так, чтобы максимально упростить и ускорить взаимодействие с налоговым органом.

3. В чем разница между 3-м, 5-м и 12-м сервисами по налоговому мониторингу?

Большинство сервисов по налоговому мониторингу интуитивно понятны. В основном вызывают вопросы 3-й, 5-й и 12-й способы подключения, поэтому остановимся на них подробно.

3-й метод — сервис файлового обмена между информационными системами организации и налогового органа. Метод предназначен для передачи транспортного контейнера, проще говоря, архива с документами. Отправителем и получателем в этом сервисе файлового обмена может выступать информационная система как компании, так и ФНС.

Отправка транспортного контейнера в обязательном порядке предусматривает подписание документов усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и приложением доверенности уполномоченного представителя организации.

5-й метод — это сервис направления запроса на просмотр документов, вызов которого производится после получения ответа по 4-му сервису предоставления реестра документов. Ответ на такой запрос выполняется в автоматическом порядке: система налогоплательщика находит по ID необходимый документ и предоставляет инспектору возможность его увидеть.

12-й метод — это сервисы истребования. Его документация содержит описания сразу нескольких сервисов:

сервис направления требования налогового органа о представлении информации в электронной форме;

сервис направления протокола в ответ на требование;

сервис направления уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов налоговому органу;

сервис направления решения о продлении или об отказе в продлении сроков предоставления информации;

сервис направления ответа на требование о представлении документов в электронной форме;

сервис для информирования налогоплательщика о результатах обработки ответа на требование.

В целом, процедуры, описанные в 12-м сервисе, приближены к порядку направления документов по требованиям через ТКС.

4. В какие сроки необходимо обработать все технологические изменения от ФНС по сервисам взаимодействия с АИС «Налог-3»?

Срок обязательного перехода на интеграцию с АИС «Налог-3» (для тех, кто уже подключен к налоговому мониторингу) — до 2 июня 2024 года. Актуальные изменения по работе с системой появляются не чаще раза в год, и у компании всегда есть максимум 12 месяцев, чтобы спокойно к ним подготовиться.

5. Как происходит взаимодействие ФНС и участников рабочей группы по интеграции с АИС «Налог-3» после того, как компания присоединилась к пилоту?

Рабочая группа по интеграции с АИС «Налог-3» представляет собой добровольное объединение. В него вступают организации, которые хотят протестировать сценарии информационного взаимодействия, готовы обсуждать и решать задачи, с которыми столкнулись на практике со специалистами ФНС и ГНИВЦ.

ФНС разработала информационный портал налоговыймониторинг.рф, где размещаются новости для действующих и потенциальных участников налогового мониторинга.

На сайте публикуется информация о мероприятиях — форумах, вебинарах с участием представителей ведомства и ГНИВЦ, необходимые контакты, а также наполняется тематический раздел «База знаний».

На портале можно найти ответы на наиболее часто возникающие вопросы по налоговому мониторингу. Кроме того, на официальном сайте ФНС есть раздел «Расширенное информационное взаимодействие». Там размещается информация по налоговому мониторингу: документы, письма ведомства, информация о проектах сервисов и регистров, которые планируется использовать с 2026 года.

Со всем актуальным перечнем можно ознакомиться здесь.

6. Возможно ли изменить способ подключения к налоговому мониторингу в процессе пилота?

Выбор способа информационного взаимодействия компания делает самостоятельно и фиксирует его в регламенте информационного взаимодействия (РИВ). Какие именно данные необходимо указать?

Предоставление доступа к информационным системам организации. Предоставление доступа к аналитической витрине данных. ТКС через оператора электронного документооборота (не будет применяться при проведении налогового мониторинга, начиная с 2026 года).

РИВ в обязательном порядке предоставляется организацией в ФНС вместе с заявлением на вступление в налоговый мониторинг. Компания может вносить изменения и дополнения в регламент.

Если принято решение изменить способ информационного взаимодействия, организации нужно внести изменения в документ и уведомить налоговую.

7. Может ли компания выйти из налогового мониторинга после участия в пилоте?

Да, конечно. Порядок отказа организации от участия в налоговом мониторинге (вне зависимости от того, является ли она участником рабочей группы или нет) установлен Налоговым кодексом.

Подать заявление о проведении мониторинга нужно не позднее 1 сентября, предшествующего году, за который проводится налоговый мониторинг. До принятия окончательного решения ФНС, на которое ведомству отводится два месяца, компания может отозвать свое заявление, если решит, что не готова к глобальным переменам.

Компания-участник имеет право предоставить заявление об отказе в проведении налогового мониторинга до 1 декабря того года, за который проводится проверка.

Если по каким-то причинам организация принимает решение о досрочном выходе из налогового мониторинга до окончания его срока, то необходимо понимать, что последний период не будет зачтен. Действие налоговых привилегий налогового мониторинга для организации в таком году прекращается.

8. Когда же отказываться от налогового мониторинга, чтобы не потерять преимущества текущего года?

Если компания-участник налогового мониторинга не планирует участвовать в налоговом мониторинге в 2024 году, то ей нужно до 1 декабря 2023 года направить в ФНС соответствующее заявление. Если этого не сделать в срок, ведомство автоматически продлит на один год участие компании в налоговом мониторинге.

Никаких штрафных санкций за выход из налогового мониторинга не предусмотрено.