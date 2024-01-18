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Порядок применения онлайн-касс

Какие штрафы угрожают владельцам онлайн-касс в 2024 году

Онлайн-касса — это многофункциональный инструмент налоговой службы, который используется не только для контроля за доходами бизнеса. Чтобы предприниматели не забывали его и правильно использовали, разработано большое количество требований и штрафов за их нарушение. Какие санкции уже действуют, а что добавили с 2024 года, расскажем в этом материале.
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Какие штрафы угрожают владельцам онлайн-касс в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Технологии не стоят на месте, как и способы поиска нарушителей правил применения онлайн-касс. Кроме внеплановых контрольных и надзорных мероприятий, которые может проводить налоговая инспекция: контрольная закупка, документарная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование, выездная проверка, в арсенале налоговых инспекторов появились индикаторы риска:

  • Зарегистрированная касса не передает чеки в ФНС дольше 60 календарных дней.

  • За 30 календарных дней количество чеков на возврат прихода на 30% превысило количество чеков на приход. Исключение — чеки, которые выдают в ломбардах.

  • За 30 календарных дней чеки коррекции составили 30% и больше от общего количества чеков.

Какие нарушения выявляют, и как они будут караться, расскажем подробнее.

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До 100% выручки за отсутствие кассы

За расчеты без ККТ сумма штрафа будет зависеть от непробитой выручки, а значит не имеет «потолка». В первый раз накажут деньгами по ч. 2 ст. 14.5 КоАП:

  • штраф на организацию минимум 30 000 руб., а максимум — 75%–100% от суммы расчета без онлайн-кассы;

  • штраф на ИП и руководителя минимум 10 000 рублей, а максимум — 25%–50% от суммы «непробитой» выручки.

За повторное нарушение, в ходе которого выявили не учтенные в онлайн-кассе 1 млн рублей, организации и ИП будет грозить приостановка деятельности на 90 дней, а директора ждет дисквалификация до двух лет.

До 10 000 рублей за нарушение 54-ФЗ

Полный список требований к онлайн-кассе и ведению расчетов приведен в отдельном федеральном кассовом законе № 54-ФЗ от 22.05.2003. Там есть много пунктов с требованиями, на которых можно споткнуться и заплатить штраф на основании ч. 4 ст. 14.5 КоАП.

Если онлайн-касса не соответствует требованиям 54-ФЗ, то для организации это принесет предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 руб., для должностного лица и предпринимателя — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 руб.

К данной статье относится весьма широкий список нарушений:

  • незарегистрированный фискальный накопитель;

  • применение кассы без заводского номера или без прохождения фискализации;

  • неправильно зарегистрировали или перерегистрировали;

  • в чеке нет обязательных реквизитов или обязательные реквизиты указаны с ошибками;

  • не формирует запросы о продаже маркированных товаров;

  • не указали адрес электронной почты или абонентский номер покупателя;

  • в чеке неправильно указали сведения о кассире;

  • отсутствие договора с ОФД;

  • нарушение кассовой дисциплины.

При выявлении на проверке нескольких нарушений, ответственность за которые предусмотрена одной статьей КоАП, оштрафуют как за одно нарушение. Если выявят несколько нарушений, санкции за которые предусмотрены разными статьями КоАП, выберут более строгое наказание. 

Привлечь к административной ответственности за нарушение порядка работы с ККТ могут в течение одного года со дня, когда это произошло (ч. 3 ст. 1.4, ч. 3 ст. 3.4, ч. 3.5 ст. 4.1, ст. 4.1.1 и 4.5 КоАП).

До 30 000 рублей за отсутствие чека

В отдельную группу нарушений входит невыдача онлайн-чека покупателю. Независимо от того какой бумажный или электронный формат не был использован. На основании ч. 6 ст. 14.5 КоАП налоговики могут остановиться на предупреждении или наложить штраф в 10 000 рублей на юрлицо, а на ИП или директора по 2 000 рублей.

За аналогичное нарушение, совершенное на транспорте (ч. 2 ст. 11.14.1 КоАП), т.е. когда пассажира оставили без чека или БСО, штраф вырастет в несколько раз:

  • для организации — 30 000 рублей;

  • для ИП и директора — 10 000 рублей;

  • для водителя — 1 000 рублей.

До 10 000 рублей, если не ответили на запрос ИФНС

Если вы не знали о существовании такого требования, то срочно проверьте личный кабинет ККТ, и поставьте себе за правило — еженедельно туда заглядывать. По запросу ФНС нужно своевременно направить запрошенные документы иначе (ч. 5 ст. 14.5 КоАП):

  • организация получит предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей;

  • для ИП и директора — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей.

Под конец 2023 года опубликовали проект поправок к закону № 54-ФЗ. Среди планирующихся упрощений и послаблений в области применения онлайн-касс, нашлось место и отрицательным моментам. Например, всерьез обсуждают пробитие чеков при получении оплаты через СБП в момент осуществления платежа.

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