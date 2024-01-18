Какие штрафы угрожают владельцам онлайн-касс в 2024 году

Технологии не стоят на месте, как и способы поиска нарушителей правил применения онлайн-касс. Кроме внеплановых контрольных и надзорных мероприятий, которые может проводить налоговая инспекция: контрольная закупка, документарная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование, выездная проверка, в арсенале налоговых инспекторов появились индикаторы риска:

Зарегистрированная касса не передает чеки в ФНС дольше 60 календарных дней.

За 30 календарных дней количество чеков на возврат прихода на 30% превысило количество чеков на приход. Исключение — чеки, которые выдают в ломбардах.

За 30 календарных дней чеки коррекции составили 30% и больше от общего количества чеков.

Какие нарушения выявляют, и как они будут караться, расскажем подробнее.