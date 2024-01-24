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Защита персональных данных

Как легко автоматизировать учет персональных данных с ARinteg

Защита персональных данных, за утечку которых компаниям грозят миллионные штрафы, начинается с организации правильных процессов обращения с ними. И помогает в этом модуль «Учет персональных данных» от ARinteg, совместимый с системой программ «1С:Предприятие 8.3».
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Как легко автоматизировать учет персональных данных с ARinteg
Иллюстрация: ARinteg

Объем утечек персональных данных (ПДн) в России растет с каждым годом. Суммы штрафов кратно увеличиваются: за два года их объем вырос в 23 раза, но то ли еще будет. 

Штрафы за утечку персональных данных, а также их обработку без письменного на то согласия владельцев (одно из самых частых нарушений), законодатели намерены серьезно ужесточить: не менее 15 млн руб. за повторную утечку составят оборотные штрафы в случае принятия поправок в КоАП. Добавьте к этому выплаты пострадавшим от утечек, репутационные риски и не только. 

Во избежание подобного компаниям важно уже сейчас обеспечить защиту персональных данных, и начать стоит с организации правильных процессов обращения с ними.

Здесь им на помощь приходит автоматическая система — модуль «Учет персональных данных», собственная разработка ARinteg.

«Продукт легко интегрируется с конфигурацией 1С:ЗУП, при этом последняя останется на поддержке и процесс ее обновления не меняется, — говорит коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. — Это наша отечественная разработка, продукт зарегистрирован под №10346 в реестре отечественного ПО». 

Представители компаний, которые внедрили у себя этот модуль, а таких уже несколько десятков, говорят о том, что это позволило им значительно упростить работу сотрудников по документообороту в рамках закона «О персональных данных» № 152-ФЗ.

Этот продукт снял те проблемы учета ПДн, с которыми прежде сталкивались компании: начиная от полной или частичной недействительности документов по ПДн до смены ответственных лиц, интеграции с существующими системами учета, работы с запросами контролирующих органов и не только. 

Своим опытом реализации проекта поделился представитель одного из ведущих страховщиков на рынке корпоративного страхования «Независимая страховая группа», которая уже год ведет учет ПДн с модулем от ARinteg.

«Продукт ARinteg обладает понятной бизнес-логикой в рамках привычного интерфейса 1С, поэтому освоили его быстро. Внедрение позволило существенно сократить время на документооборот в рамках 152-ФЗ. Модуль «Учет персональных данных» содержит все необходимые шаблоны и формы документов. Теперь можем использовать данные из регистров и типовой функционал для осуществления контроля в 1С:ЗУП», — рассказал начальник управления ИТ ООО СК «НСГ» Александр Бахарев.

Это решение обеспечивает весь комплекс работ с субъектами ПДн: от интеграции с системами учета до смены ответственных лиц. Оно позволяет вести работу с персональными данными по нескольким организациям или структурным подразделениям, есть доступ к библиотеке готовых регламентов, к работе с запросами от контролирующих органов.

При этом все документы, необходимые при обработке ПДн поддерживаются в актуальном состоянии, при изменении нормативной базы происходит автоматическое обновление необходимых форм и документов. Сейчас в распоряжении СК «НСГ» 34 комплекта регламентных документов по защите и процессам обработки персональных данных, соответствующих требованиям законодательства. 

«Программа автоматически формирует проекты согласий на обработку персональных данных для любых субъектов ПДн на основании предварительно заполненного перечня. Модуль подсоединяется к базе данных отдела кадров и «видит» сотрудников и должности, а также изменения в штатном расписании. Поэтому если меняется ответственный за обработку персональных данных, то для выпуска нового приказа достаточно будет нажать кнопку. После этого база по персональным данным автоматически перестраивается», — уточняют разработчики. 

Лицензия на этот продукт у ARintegбессрочная, в нее уже включена годовая поддержка, которую каждый год можно продлевать и получать актуальные версии продуктов, обновленные с учетом изменений в нормативной базе. 

Получить демоверсию программы, инструкцию для пользователя УПДн, а также  дополнительную информацию по этому продукту вы можете на сайте ARinteg на странице, посвященной этой разработке (в разделе «Решения» — «Собственные разработки» — модуль «Учет персональных данных»).

Компания ARintegведущий системный интегратор на российском рынке информационной безопасности. Обеспечивает защиту информационных ресурсов, оказывает экспертно-аналитические, технические, консалтинговые услуги, разрабатывает и развивает собственные решения.

С 1996 года выполняет подбор, проектирование, поставку программных и аппаратных решений. Помогает их оперативно внедрять, в дальнейшем обеспечивает их техническую поддержку и развитие. Работает со всеми лидирующими российскими и дружественными зарубежными вендорами. 

За последние пять лет компания ARinteg реализовала свыше пяти тысяч проектов для более чем 1,2 тыс. компаний. Выручка за 2022 год выросла на 45% по сравнению с 2021 годом. 

Для защиты и эффективной работы клиентов предлагаем собственные разработки: ARZip, VRATA, «Учет персональных данных» для 1С:ЗУП, SAVA.

Они повышают кибербезопасность предприятия, обеспечивают безопасный доступ в защищенные сети, незаменимы при обработке персональных данных, позволяют настроить систему антивирусной аналитики. ARinteg имеет все необходимые лицензии и сертификаты в сфере информационной безопасности, в т.ч. ФСТЭК, ФСБ, МЧС, Минобороны РФ. Обладает высшими партнерскими статусами крупнейших российских и мировых ИТ-вендоров. 

Мы делаем так, чтобы система информационной безопасности компании отвечала самым современным требованиям и была неуязвима, и злоумышленники не могли похитить ваши коммерческие секреты. Используем как готовые системы и технологии, так и разрабатываем персональные решения под задачи заказчика.

Среди наших клиентов — «Алроса», «Морской банк», «Альфа-Банк», банк «ВТБ 24», «Промсвязьбанк», Правительство Москвы, Управление делами Президента РФ, «Мосгаз», «Гознак», «Банк «Кремлевский», госпиталь Бурденко, компания «Европлан» и многие другие. Например, для Правительства Москвы (ГКУ «Информационный город») в 2022 году модернизировали систему защиты информации комплексной информационной системы «Московское долголетие». Подробнее — на сайте.

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Защита персональных данных

Как легко автоматизировать учет персональных данных с ARinteg

Защита персональных данных, за утечку которых компаниям грозят миллионные штрафы, начинается с организации правильных процессов обращения с ними. И помогает в этом модуль «Учет персональных данных» от ARinteg, совместимый с системой программ «1С:Предприятие 8.3».

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